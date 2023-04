O Futuro da Computação Sem Cabeça: Acesso Remoto Splashtop

À medida que a tecnologia avança, os métodos pelos quais trabalhamos também. Uma das mudanças mais significativas dos últimos anos foi o aumento dos computadores sem cabeça, que são operados através de conexões de rede remotas em oposição a uma interface física tradicional.

O acesso remoto a computadores sem cabeça pode ser económico e eficiente, e o Splashtop está a liderar o caminho no fornecimento de poderosas soluções de acesso remoto para este tipo de computação — especialmente para profissionais de mídia e entretenimento.

Neste blogue, vamos explicar porque é que os computadores sem cabeça estão a tornar-se mais populares e os seus benefícios. Também cobriremos porque as empresas estão a mudar para Splashtop para permitir o acesso remoto a máquinas sem cabeça, e qual a solução é ideal para ti.

O que são os computadores sem cabeça?

Os computadores sem cabeça são sistemas ou dispositivos informáticos que funcionam sem um monitor, teclado ou rato. Normalmente, são controlados através de uma ligação de rede e são normalmente utilizados em ambientes de servidor para reduzir os custos operacionais.

Popularidade crescente dos computadores sem cabeça

Nos últimos anos, os computadores sem cabeça tornaram-se mais populares na indústria dos media e entretenimento devido à sua capacidade de fornecer uma potência de computação de alto desempenho enquanto reduzem os requisitos de espaço físico.

Estas indústrias requerem uma potência de processamento significativa para atividades como renderizar gráficos 3D e editar vídeo, e os computadores sem cabeça permitem que essa energia seja acessado remotamente, tornando-a mais económica e eficiente.

Além disso, com o aumento do trabalho remoto, os computadores sem cabeça tornaram-se uma solução popular para profissionais que precisam de acesso a poderosos recursos informáticos, mas podem não ter espaço físico para acomodar uma estação de trabalho completa. Ao fornecer acesso remoto a computadores sem cabeça, as organizações podem poupar dinheiro em espaço físico e hardware ao mesmo tempo que aumentam a produtividade e a eficiência.

Os Benefícios da Computação Sem Cabeça

A computação sem cabeça oferece vários benefícios para a indústria dos media e do entretenimento, incluindo:

Poupança de custos: Os computadores sem cabeça são menos caros que as estações de trabalho tradicionais e o acesso remoto a esses computadores reduz a necessidade de hardware físico, poupando dinheiro em manutenção, actualizações e necessidades de espaço. Maior poder de computação: Os computadores sem cabeça podem ser configurados com processadores de alto desempenho, memória e placas gráficas, que fornecem a potência informática necessária para atividades como modelagem 3D, edição de vídeo e renderização. Acessibilidade remota: Os computadores sem cabeça podem ser acedidos remotamente, permitindo que os utilizadores trabalhem a partir de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, sem estarem presos a uma estação de trabalho física. Colaboração: A computação sem cabeça torna mais fácil para as equipas colaborarem em projetos, uma vez que vários utilizadores podem aceder ao mesmo computador remotamente e trabalhar no mesmo projeto simultaneamente. Segurança melhorada: Os computadores sem cabeça podem ser protegidos mais facilmente que as estações de trabalho tradicionais, uma vez que os dados confidenciais podem ser armazenados num servidor remoto e acedidos apenas por utilizadores autorizados, reduzindo o risco de violações de dados e roubo.

Os Benefícios do Splashtop para a computação sem cabeça

Splashtop está a revolucionar a computação sem cabeça ao fornecer soluções de acesso remoto poderosas e eficientes. As soluções do Splashtop permitem que os utilizadores acedam remotamente a computadores sem cabeça a partir de qualquer dispositivo com ligação à internet, proporcionando flexibilidade e acessibilidade.

Com o Splashtop, os utilizadores podem controlar e gerir remotamente os seus computadores sem cabeça, utilizando toda a potência informática de que precisam sem os requisitos de espaço físico de uma estação de trabalho tradicional.

O Splashtop fornece várias funcionalidades que tornam o acesso remoto a computadores sem cabeça mais potente e eficiente. Estes incluem:

Suporte para dispositivos amplos: os utilizadores podem ir remotamente para computadores Mac, Windows e Linux a partir de qualquer dispositivo Mac, Windows, iOS, Android e Chromebook, melhorando a acessibilidade e ativando o BYOD (traz o teu próprio dispositivo).

Suporte a vários monitores : o Splashtop permite aos usuários exibir vários monitores no computador local enquanto acessam um computador sem cabeça, aumentando o espaço de trabalho e a produtividade.

Streaming 4K : Splashtop oferece 4K streaming até 60 fps, fornecendo um ecrã de vídeo e imagem de alta qualidade.

Redirecionamento de Dispositivo USB : Splashtop permite aos utilizadores redirecionar dispositivos USB do seu computador local para o computador remoto sem cabeça, permitindo-lhes usar dispositivos conectados localmente, tal suporte de rato 3D para um trabalho mais eficiente com o software de modelagem 3D

Áudio de alta-fidelidade : Splashtop suporta taxas de bits de áudio ultra-elevadas, permitindo edição detalhada de som, sincronização AV e pós-produção.

Estilo remoto : Splashtop fornece acesso remoto à pressão, orientação, inclinação, tamanho e outras características dos dispositivos de caneta e canetas, melhorando o fluxo de trabalho para artistas e designers digitais.

Mic Passthrough : Splashtop permite aos utilizadores ligar o seu microfone local ao computador remoto e aceder a software de gravação, software de reuniões, software de ditado e muito mais em tempo real.

Controlos granulares: O Splashtop fornece controlos granulares aos administradores de TI, permitindo-lhes gerir o acesso remoto a computadores sem cabeça para os seus funcionários.

Estudo de Caso: Melhorar a Eficiência com Computadores Splashtop& Headless

O Platinum Tank Group, uma empresa especializada em design e fabrico, enfrentou desafios quando os seus designers de CAD 3D tiveram de trabalhar remotamente devido à pandemia.

A empresa precisava de uma solução que permitisse aos designers trabalhar perfeitamente no escritório e em casa sem precisar de espaço extra. Experimentaram várias ferramentas de acesso remoto mas nenhuma era eficaz até descobrirem o Splashtop Enterprise, que lhes forneceu redirecionamento automático de dispositivos e suporte a vários monitores.

Com o Splashtop, o Platinum conseguiu expandir a sua equipa de design sem expandir o espaço para escritórios. Os designers usaram mini-computadores para aceder remotamente às estações de trabalho do escritório a partir de qualquer lugar. O apoio ao cliente do Splashtop, o recurso de suporte multimonitor e o redirecionamento de dispositivos 3D ajudaram os designers a colaborar eficientemente.

Além disso, a autenticação baseada em vários fatores do Splashtop permitiu que Platinum voltasse ao bom caminho depois de um ataque cibernético. Leia o estudo de caso completo para ver todas as razões pelas quais o acesso remoto ao Splashtop para computadores sem cabeça foi uma vitória para o Platinum.

Splashtop Soluções de acesso remoto para computação sem cabeça.

O Splashtop oferece duas soluções de acesso remoto para computação sem cabeça: Splashtop Business Access e Splashtop Enterprise. Ambas as soluções permitem que os utilizadores acedam remotamente a computadores sem cabeça a partir de qualquer dispositivo com ligação à internet.

Splashtop Business Access

OSplashtop Business Access foi criado para pequenas e médias empresas e oferece aos utilizadores uma solução de acesso remoto segura e de alto desempenho. Esta solução permite aos utilizadores aceder aos seus computadores sem cabeça a partir de qualquer dispositivo com ligação à internet, incluindo computadores, tablets e dispositivos móveis. Também suporta configurações de vários monitores, impressão remota, transferência de arquivos e muito mais.

Splashtop Enterprise

OSplashtop Enterprise foi criado para organizações maiores e fornece soluções de acesso remoto seguras e escaláveis. Esta solução inclui funcionalidades avançadas como integração SSO/SAML, redirecionamento de dispositivo USB e caneta, passagem de microfone, áudio de alta fidelidade e acesso programado.

O Splashtop Enterprise também vem com capacidades de suporte de TI, incluindo centro de assistência,& gestão de monitorização de endpoint e complementos avançados.

Com o Splashtop Enterprise, as equipes de TI podem gerenciar facilmente o acesso remoto da sua organização, o que pode economizar tempo e recursos.

Conclusão — A computação sem cabeça é o futuro do trabalho

A computação sem cabeça é uma solução cada vez mais popular para organizações que procuram poder de computação eficiente e económico, especialmente para profissionais de media e entretenimento.

O acesso remoto a computadores sem cabeça fornecido pelo Splashtop é uma solução líder, que oferece aos usuários acesso remoto poderoso e flexível a partir de qualquer dispositivo.

As funcionalidades do Splashtop, tais como suporte a vários monitores, streaming 4K, redirecionamento de dispositivos USB, áudio de alta fidelidade, caneta remota, passagem de microfone e controlos granulares, proporcionam uma experiência de acesso remoto inigualável para computação sem cabeça.

Em geral, o futuro da computação sem cabeça parece brilhante e o Splashtop está a liderar o caminho no fornecimento de soluções de acesso remoto eficientes, seguras e poderosas. Quer sejas uma pequena empresa ou uma grande empresa, o Splashtop tem uma solução que pode satisfazer as tuas necessidades.

