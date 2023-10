Acessar Remotamente Vários Monitores: É Possível?

Ter espaço para esticar é bom — tanto para o teu corpo como para os teus ecrãs do computador. Muitas pessoas se beneficiam com a utilização de mais de um monitor ou de ligar os seus computadores portáteis a um monitor externo para estender o ecrã. Ter um ecrã imobiliário pode significar fluxos de trabalho mais eficientes e produtividade para quem os utiliza.

Mas e se precisas de aceder a esse computador remotamente? É possível aceder remotamente um dispositivo que usa monitores duplos? Mergulhamos nas técnicas de aceder remotamente a vários monitores nesta publicação no blogue.

Como aceder remotamente um computador com vários monitores

A melhor maneira de acessar remotamente um computador com vários monitores é usando uma ferramenta de acesso remoto como o Splashtop. O software de acesso remoto Splashtop permite que você acesse vários monitores de uma das três maneiras:

Um monitor de cada vez: Esta é uma maneira comum de o software de acesso remoto exibir vários monitores. Um utilizador pode ver apenas um ecrã do desktop de cada vez e pode saltar rapidamente entre um ou o outro. Embora não seja exatamente o mesmo que usar monitores duplos, permite que o usuário acesse a capacidade de ver o que está em cada monitor. Vários monitores num ecrã: Isto fornece ao utilizador a capacidade de ver vários monitores condensados no ecrã único que está a utilizar. Isso é benéfico para as pessoas que precisam ver o que está a acontecer nos dois ecrãs simultaneamente quando apenas têm um disponível. Por exemplo, alguém pode estar a viajar e só tem um computador portátil com um ecrã, mas mesmo assim precisa de monitores duplos para concluir o seu trabalho. Vários monitores para vários monitores: É quando um usuário pode ver os vários monitores de um computador remoto nos seus monitores locais múltiplos. Por exemplo, alguém que trabalha remotamente pode controlar remotamente o seu desktop no escritório com monitores duplos, enquanto usa o seu laptop pessoal e um monitor externo.

Procura mais detalhes sobre como aceder remotamente dois monitores? Visite nossa página de suporte sobre como usar vários monitores com Splashtop.

As vantagens de aceder remotamente a um computador com vários monitores

Aceder remotamente a dois monitores pode ajudar a aumentar imenso a produtividade e a eficiência dos trabalhadores. Eis algumas razões pelas quais deverás considerar a computação remota com vários monitores.

Proporcione uma experiência mais perfeita ao trabalhar remotamente

Os benefícios de usar vários monitores transcendem vários setores. Os estudantes podem beneficiar com vários ecrãs para a pesquisa, os analistas de dados podem visualizar os dados facilmente e os artistas podem saltar as referências rapidamente. Independentemente do trabalho que estás a fazer, não ter acesso remoto a monitores duplos pode amorteçar a eficiência. É por isso que a Splashtop permite que os usuários acessem remotamente telas duplas com seu software de acesso remoto fácil de usar.

Permite que os utilizadores trabalhem a partir de qualquer lugar como se estivessem sentados nas suas estações de trabalho

Quando estás a viajar, andar com monitores volumosos só para que possas fazer trabalho é complicado e desnecessário. Usar um software que te permite aceder a esses múltiplos monitores enquanto estás em movimento, salva a bagagem extra.

Utilizar uma ligação de desktop remoto concede às pessoas a liberdade de acederem às suas ferramentas - incluindo os seus monitores - a partir de qualquer lugar.

Consistência no Ambiente de Trabalho

Como configuras o teu desktop é único para ti e o teu estilo de trabalho. Mudar entre dois tipos diferentes de desktops pode ser chocante. Usar um ambiente de trabalho remoto permite manter um fluxo de trabalho consistente, mesmo que estás a usar um dispositivo local diferente. Isso pode ajudar a manter a eficiência ao reduzir a quantidade de tempo que demora a habituar-se a um ambiente de trabalho separado.

Por que usar a Splashtop para acessar remotamente vários monitores?

Existem muitas opções diferentes quando se trata de ferramentas de acesso remoto, mas é por isso que a Splashtop deve ser sua ferramenta preferida quando se trata de acessar remotamente um segundo monitor.

Splashtop pode controlar dispositivos em diferentes plataformas

Se você estiver usando um computador Mac e tentando acessar remotamente um computador com Windows, não há problema. A Splashtop permite que você acesse uma plataforma diferente da plataforma de origem da qual você está remotamente. Por exemplo, você pode controlar e visualizar facilmente uma plataforma Windows enquanto acessa de um Mac e vice-versa.

Se você estiver tentando acessar uma área de trabalho rapidamente, poderá até mesmo acessar remotamente uma área de trabalho do Windows a partir de um iPhone ou iPad. A capacidade de aceder a um dispositivo a partir de uma variedade de opções diferentes significa que podes aceder remotamente às tuas ferramentas a partir de praticamente qualquer lugar, com qualquer dispositivo.

Splashtop fornece uma infraestrutura remota segura

A infraestrutura cloud da Splashtop está hospedada na Amazon Web Services (AWS), que fornece firewalls de rede, criptografia de dados e mitigação de DDoS. A Splashtop obteve a certificação SOC 2 Tipo 2, bem como SOC 3. Todas as sessões remotas são protegidas com TLS (incluindo TLS 1.2) e criptografia AES de 256 bits.

A Splashtop também está em conformidade com as principais conformidades do setor, como conformidade com PCI, conformidade com HIPAA e conformidade com FERPA. Aqueles que trabalham no varejo, saúde ou educação usam o Splashtop com segurança para acesso remoto.

A Splashtop se integra a uma ampla variedade de parceiros do setor

Dependendo do teu fluxo de trabalho, pode ser necessário para a tua equipa aceder a determinadas ferramentas ou softwares. Felizmente, a Splashtop se integra a uma ampla variedade de parceiros do setor , como Wacom, Jira, ServiceNow e JumpCloud. Isso ajuda a manter os fluxos de trabalho contínuos e eficientes, mesmo quando remotos.

Acesse remotamente vários monitores com Splashtop

À medida que o futuro do trabalho continua a mudar e a mudar, é importante encontrar formas de aceder às ferramentas mais importantes quando mais precisas delas. O Splashtop Business Access Pro oferece flexibilidade para usar vários monitores com uma área de trabalho remota.

Saiba como a Splashtop pode ajudar a aumentar a eficiência da sua equipe com acesso remoto. Começa por contactar-nos hoje!

