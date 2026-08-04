Desbloqueando todo o potencial do Splashtop Enterprise

No panorama altamente técnico de hoje, as soluções de acesso remoto tornaram-se a espinha dorsal de inúmeras organizações. Eles fazem a ponte geográfica entre os empregados e o seu trabalho, promovendo a produtividade, a agilidade e uma experiência de trabalho perfeita. Entre a miríade de soluções de acesso remoto, o Splashtop Enterprise destaca-se como uma plataforma completa que permite trabalho remoto, suporte e gerenciamento de TI.
Neste blog, veremos os vastos recursos do Splashtop Enterprise, destacando seus principais recursos e ilustrando como você pode aproveitar todo o seu potencial. Quer sejas um administrador de TI que procura simplificar o apoio ou um tomador de decisões que contempla uma solução de acesso remoto segura e versátil para a tua equipa, esta publicação no blogue é para ti.
Principais recursos e benefícios do Splashtop Enterprise
O Splashtop Enterprise é uma solução de acesso remoto robusta, segura e versátil projetada tendo em mente as necessidades das empresas modernas. É uma solução tudo em um para fornecer à tua força de trabalho acesso aos computadores deles para trabalhar remotamente e para capacitar a tua equipa de TI com funcionalidades de suporte remoto e gestão de endpoints.
Aqui estão os principais recursos e benefícios que tornam o Splashtop Enterprise uma ferramenta excepcional para qualquer organização:
Acesso remoto de alto desempenho: o Splashtop Enterprise oferece acesso remoto de alta qualidade com streaming 4K a 60fps e streaming iMac Pro Retina 5K com baixa latência. O seu mecanismo otimizado de codificação e decodificação aproveita totalmente as tecnologias de aceleração de hardware da Intel, NVIDIA e AMD, reduzindo assim a utilização da CPU e permitindo mais recursos para as tuas aplicações.
Ligações Seguras: Na era digital de hoje, a segurança é primordial. A Splashtop garante a máxima segurança com vários recursos de segurança, incluindo proteção contra intrusão, criptografia SSL/AES de 256 bits e infraestrutura segura.
Integração SSO/SAML: Para implantação suave e autenticação centralizada, o Splashtop Enterprise integra-se perfeitamente com provedores de identidade Single Sign-On (SSO).
Amplo suporte a dispositivos: com a Splashtop, você pode acessar remotamente seu computador Mac, Windows ou Linux a partir de qualquer dispositivo Mac, Windows, iOS, Android ou Chromebook, oferecendo uma solução verdadeiramente multiplataforma.
Gestão e suporte de TI: o Splashtop Enterprise permite que as equipas de TI prestem suporte remoto assistido e não assistido a dispositivos geridos e de utilizadores finais. Também inclui várias funcionalidades de gestão de endpoints, como gestão de canais de service desk, integrações de ticketing/ITSM, monitorização de endpoints e muito mais!
Acesso Agendado: a capacidade de agendar tempos de acesso oferece flexibilidade e personalização para atender às necessidades da tua organização.
Permissões Granulares: Este recurso permite a provisão de granularidade baseada em função e utilizador/grupo de utilizadores, permitindo um controlo fino dos direitos de acesso na tua organização.
Recursos na sessão: O Splashtop Enterprise não permite apenas o acesso remoto; ele vem com um conjunto de recursos projetados para aumentar a produtividade durante o trabalho remoto. Recursos como transferência de arquivos, bate-papo, suporte a vários monitores, gravação de sessão, passagem de microfone e redirecionamento de dispositivos USB enriquecem a experiência de trabalho remoto.
Recursos complementares, como restrição de IP, integração com SIEM e o Splashtop Connector para ponte sem VPN de conexões remotas, também estão disponíveis para atender às suas necessidades específicas de negócios.
Seja você um profissional de negócios, um técnico ou um gerente de TI, o Splashtop Enterprise possui recursos que podem atender às suas necessidades e casos de uso específicos.
Dicas para aproveitar ao máximo o Splashtop Enterprise
Agora que você já conhece os recursos que o Splashtop Enterprise oferece, vamos mergulhar em algumas dicas práticas para ajudá-lo a maximizar seu potencial:
Otimize as Configurações de Desempenho: O alto desempenho do Splashtop Enterprise é um de seus principais benefícios. No entanto, os requisitos específicos podem variar com base no teu dispositivo, rede e a natureza das tuas tarefas. Certifique-se de ajustar as configurações para otimizar o desempenho com base nos teus requisitos específicos.
Aproveite o Single Sign-On (SSO): a integração com SSO é um ótimo recurso que aumenta a segurança e aumenta a usabilidade. Se ainda não estás a utilizá-lo, considere a integração com um provedor de identidade SSO para simplificar o teu processo de implementação e autenticação de utilizador.
Faça pleno uso do amplo suporte a dispositivos: o suporte da Splashtop para várias plataformas é uma grande vantagem para organizações com uma gama diversificada de dispositivos. Certifique-se de que os membros de sua equipe tenham o aplicativo Splashtop instalado em seus dispositivos preferidos para que possam trabalhar com flexibilidade de qualquer lugar.
Agendar Acesso Remoto: Se a tua organização precisa gerir quando os funcionários podem aceder às suas estações de trabalho remotamente, aproveite o recurso Acesso Agendado. Isso ajuda a manter o controlo e garante que o acesso remoto está disponível quando necessário e não fora das horas autorizadas.
Define permissões granulares: como administrador, utilize o recurso de permissões granulares da Splashtop. Podes definir permissões com base em funções, usuários específicos ou grupos de usuários, garantindo que as pessoas certas tenham acesso aos dispositivos certos.
Utilize o Splashtop Connector: Se você estiver lidando com sistemas em uma rede fechada, o Splashtop Connector pode ajudar a fornecer acesso seguro e sem VPN. Os utilizadores podem ter acesso sem agentes a sistemas na rede da tua organização.
Lembre-se, o Splashtop Enterprise foi projetado para ser uma ferramenta versátil e flexível. A melhor maneira de tirar o máximo proveito disso é compreender minuciosamente as suas características e adaptá-las às necessidades específicas da tua organização.
Comece a usar o Splashtop Enterprise hoje mesmo
O Splashtop Enterprise é uma ferramenta poderosa projetada para fornecer acesso remoto seguro e de alto desempenho a organizações de todos os tamanhos. A sua vasta gama de funcionalidades faz com que seja a escolha ideal para as equipas que precisam de trabalhar e prestar suporte de TI a partir de qualquer lugar.
Desbloquear todo o seu potencial significa mais do que apenas compreender os seus recursos — exige implementá-los estrategicamente para atender às tuas necessidades. Seguindo as dicas que compartilhamos, você pode garantir que está aproveitando ao máximo o poder do Splashtop Enterprise.
Interessado em aprender mais ou precisa de ajuda para otimizar sua configuração do Splashtop Enterprise? A nossa equipa de vendas experiente está pronta para ajudar. Entre em contato conosco hoje para iniciar sua jornada em direção à melhor experiência de acesso remoto com o Splashtop Enterprise.
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