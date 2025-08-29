Splashtop é a Melhor Alternativa LogMeIn Rescue

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The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
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Melhor LogMeIn Rescue Alternativa para Suporte Remoto Seguro 2026

Poupe até 80% ou mais ao escolher a Splashtop

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Splashtop Remote Support Custa menos, funciona mais rápido e vem com as mesmas caraterísticas de topo encontradas em LogMeIn Rescue

Estás cansado dos preços do LogMeIn Rescue e procuras uma solução mais económica? Junta-te aos muitos clientes LogMeIn que estão a fazer a mudança para Splashtop e a poupar 70% a 90% com esta alternativa LogMeIn Rescue. Utiliza o Splashtop Remote Support para aceder e suportar remotamente dispositivos Windows, Mac, iOS e Android.


Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

Preço inicial mensal

R$ 65

R$ 155,75

Conecte-se em dispositivos móveis remotamente (iOS & Android)

Incluído por GRÁTIS

Extra R$ 54,08/mês

Suporte para Mac e Windows

Suporte a dispositivos ilimitados

Principais características da sessão
(incluindo transferência de ficheiros, chat, impressão remota, ativação/reinicialização remota, ligação de vários monitores e muito mais)


Splashtop Remote Support

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5 razões para Escolher a Splashtop Em Vez do LogMeIn Rescue

1. Reduz o Custo Sem Sacrificar a Qualidade: A Splashtop oferece suporte remoto de nível empresarial por uma fração do custo do LogMeIn Rescue, ajudando as empresas a economizar significativamente enquanto mantêm o alto desempenho.

2. Sessões Remotas de Alto Desempenho: Experimente conexões suaves e confiáveis com streaming 4K, baixa latência e suporte a vários monitores, permitindo que os técnicos resolvam problemas de forma rápida e eficaz.

3. Forte Segurança e Conformidade: Splashtop utiliza encriptação AES-256, MFA, SSO e oferece conformidade com SOC 2, ISO 27001, RGPD e HIPAA, proporcionando tranquilidade às equipas de TI quando suportam dispositivos remotos.

4. Suporte Flexível para Qualquer Dispositivo: Suporta Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebooks a partir de uma única plataforma. A Splashtop também fornece acesso assistido e não assistido, tornando-o versátil para equipas de TI e MSPs.

5. Fácil Integração e Gerenciamento: Com integrações incorporadas para as principais ferramentas ITSM e PSA, como ServiceNow, Zendesk, Autotask e Freshservice, o Splashtop simplifica os fluxos de trabalho dos técnicos e reduz os tempos de resolução.

O que os usuários dizem ao mudar do LogMeIn Rescue para a Splashtop

Tendo usado outros; LogMeIn, TeamViewer, etc.; Eu achei que Splashtop era o mais rápido e confiável. As pessoas que estão sendo apoiadas também encontrar o software de suporte alguns dos mais fáceis de usar e ele apenas funciona.

Michael Tott - Fore Computers

Obtenha todas as funcionalidades de topo de que precisa para fornecer suporte rápido e sob demanda

  • Suporte supervisionado e não supervisionado
  • Conectividade rápida através de um código de sessão simples
  • Suporta dispositivos Windows, Mac, iOS, e Android
  • Conecte-se remotamente usando Windows, Mac, iOS e Android
  • Personalize o aplicativo SOS com o texto, logotipo e as cores da sua empresa
  • Integração com PSA
  • Chat
  • Transferência de arquivos
  • Transferência de arquivos arrasta e solta entre plataformas (não presente no LogMeIn Rescue)
  • Compartilhamento de tela por parte do técnico
  • Navegação multi-monitor
  • Log de Sessão
  • Gravação de sessão
  • Segurança robusta

Já tem uma licença do LogMeIn?

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Está usando outras ferramentas LogMeIn?

Utiliza outras ferramentas LogMeIn? Também oferecemos substitutos do LogMeIn Pro e LogMeIn Central. Veja o nosso guia completo para a melhor alternativa ao LogMeIn.


Perguntas Frequentes

Posso experimentar a Splashtop antes de mudar do LogMeIn Rescue?
A Splashtop oferece o mesmo nível de segurança que o LogMeIn Rescue?
Qual é o mais econômico: LogMeIn Rescue ou Splashtop?
Como a Splashtop se compara ao LogMeIn Rescue em termos de dimensionamento das operações de suporte de TI?