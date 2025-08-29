Splashtop é a Melhor Alternativa LogMeIn Rescue

Melhor LogMeIn Rescue Alternativa para Suporte Remoto Seguro 2026
Poupe até 80% ou mais ao escolher a Splashtop
Splashtop Remote Support Custa menos, funciona mais rápido e vem com as mesmas caraterísticas de topo encontradas em LogMeIn Rescue
Estás cansado dos preços do LogMeIn Rescue e procuras uma solução mais económica? Junta-te aos muitos clientes LogMeIn que estão a fazer a mudança para Splashtop e a poupar 70% a 90% com esta alternativa LogMeIn Rescue. Utiliza o Splashtop Remote Support para aceder e suportar remotamente dispositivos Windows, Mac, iOS e Android.
Splashtop Remote Support
LogMeIn Rescue
Preço inicial mensal
R$ 65
R$ 155,75
Conecte-se em dispositivos móveis remotamente (iOS & Android)
Incluído por GRÁTIS
Extra R$ 54,08/mês
Suporte para Mac e Windows
Suporte a dispositivos ilimitados
Principais características da sessão
5 razões para Escolher a Splashtop Em Vez do LogMeIn Rescue
1. Reduz o Custo Sem Sacrificar a Qualidade: A Splashtop oferece suporte remoto de nível empresarial por uma fração do custo do LogMeIn Rescue, ajudando as empresas a economizar significativamente enquanto mantêm o alto desempenho.
2. Sessões Remotas de Alto Desempenho: Experimente conexões suaves e confiáveis com streaming 4K, baixa latência e suporte a vários monitores, permitindo que os técnicos resolvam problemas de forma rápida e eficaz.
3. Forte Segurança e Conformidade: Splashtop utiliza encriptação AES-256, MFA, SSO e oferece conformidade com SOC 2, ISO 27001, RGPD e HIPAA, proporcionando tranquilidade às equipas de TI quando suportam dispositivos remotos.
4. Suporte Flexível para Qualquer Dispositivo: Suporta Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebooks a partir de uma única plataforma. A Splashtop também fornece acesso assistido e não assistido, tornando-o versátil para equipas de TI e MSPs.
5. Fácil Integração e Gerenciamento: Com integrações incorporadas para as principais ferramentas ITSM e PSA, como ServiceNow, Zendesk, Autotask e Freshservice, o Splashtop simplifica os fluxos de trabalho dos técnicos e reduz os tempos de resolução.
O que os usuários dizem ao mudar do LogMeIn Rescue para a Splashtop
Tendo usado outros; LogMeIn, TeamViewer, etc.; Eu achei que Splashtop era o mais rápido e confiável. As pessoas que estão sendo apoiadas também encontrar o software de suporte alguns dos mais fáceis de usar e ele apenas funciona.
Michael Tott - Fore Computers
Obtenha todas as funcionalidades de topo de que precisa para fornecer suporte rápido e sob demanda
- Suporte supervisionado e não supervisionado
- Conectividade rápida através de um código de sessão simples
- Suporta dispositivos Windows, Mac, iOS, e Android
- Conecte-se remotamente usando Windows, Mac, iOS e Android
- Personalize o aplicativo SOS com o texto, logotipo e as cores da sua empresa
- Integração com PSA
- Chat
- Transferência de arquivos
- Transferência de arquivos arrasta e solta entre plataformas (não presente no LogMeIn Rescue)
- Compartilhamento de tela por parte do técnico
- Navegação multi-monitor
- Log de Sessão
- Gravação de sessão
- Segurança robusta
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