Autonomous Endpoint Management

Simplifica as operações de TI, automatiza as tarefas de rotina e garante que os seus pontos terminais estão seguros, atualizados e em conformidade - tudo a partir da consola Splashtop.

Para equipes de TI

Autonomous Endpoint Management para operações de TI mais inteligentes

Para MSPs

Faça mais com menos – Autonomous Endpoint Management para MSPs

Soluções múltiplas. Uma experiência perfeita.

Gestão de vulnerabilidades e patches em tempo real

Detete, priorize e corrija as ameaças antes que estas afetem o seu negócio.

  • Verificação contínua em Windows e MacOS em busca de KEVs, CVEs e atualizações de software da CISA

  • Capacidade de identificar, priorizar e responder rapidamente a vulnerabilidades de dia zero e outras vulnerabilidades presentes no seu ambiente

  • Implantação automatizada de patches on-demand ou orientada por políticas

Segurança e conformidade simplificadas

Obtenha proteção contínua e prova de conformidade sem esforço para ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e outras regulamentações.

  • Aplicação baseada em políticas de definições de endpoint

  • Detecção e correcção de endpoints não compatíveis

  • Painéis prontos e relatórios de inventário à sua disposição

Do manual ao automatizado

Elimine tarefas repetitivas e liberte recursos de TI.

  • Estratégias de aplicação de patches baseadas em políticas personalizáveis com aprovações de versão, anéis de atualização e herança de políticas

  • Gatilhos baseados em eventos para corrigir problemas comuns automaticamente.

  • Agende tarefas em milhares de endpoints ao mesmo tempo.

  • Facilite as auditorias com informações de inventário na ponta dos dedos.

Tudo o que precisa é de um

Substitua vários produtos pontuais por uma solução unificada.

  • Um painel para aplicação de patches, monitorização e conformidade

  • Menores custos de licenciamento e manutenção

  • Operações de TI simplificadas com um único painel de vidro

Pronto para começar?

