É seguro usar seu e-mail para transferir arquivos?

Você não deve usar seu e-mail para transferir arquivos em 2020 ⬇

1 Bilião - É o número de contas de email pirateadas em 2016. Ficou melhor em 2019? Nem por isso.

E em 2020? De acordo com a revista Security, Há um ataque de hacker a cada 39 segundos.

Já que a segurança cibernética é mais lucrativa do que o tráfico ilegal de drogas, os hackers de e-mail não vão desaparecer. Pense sobre isso.

Ainda não está incomodado? Os argumentos a seguir podem convencê-lo:

4 razões para você não usar seu e-mail para transferir arquivos em 2020 ⬇

Você perde toda a confidencialidade pois depois do e-mail ser enviado, você não tem nenhuma garantia de que ele não será compartilhado com outros. Você pode pensar que um simples acordo de não divulgação pode protegê-lo, mas nem sempre. Um NDA só permite que você tome ações legais contra o compartilhamento não autorizado de informações, ele não o impede. Ao enviar um arquivo por e-mail, ele fica armazenado em vários computadores, o que pode torná-lo mais vulnerável a ataques cibernéticos. O seu e-mail vai durar uma eternidade. No fim das contas, se você enviar um arquivo por engano, já tarde demais. Você possui muitas limitações restritivas. Isso significa que, se você quiser compartilhar arquivos grandes, provavelmente não poderá fazê-lo na maioria das plataformas de e-mail.

Apesar dos riscos e limitações de segurança óbvias, milhões de pessoas compartilham arquivos importantes por e-mail todos os dias.

Embora esteja tudo bem se alguém queira compartilhar uma foto do seu bebê com sua a avó usando um e-mail, empresas não devem compartilhar arquivos importante através de um e-mail. Isso é uma medida de segurança bem óbvia.

Algumas empresas adicionam uma camada extra de segurança aos anexos dos e-mail, criando proteções com senha em todos os documentos confidenciais. Isso também possui fragilidades. Uma solução superior seria realizar a transferência de arquivos através do acesso remoto. A maneira mais fácil de transferir arquivos com segurança entre o servidor e qualquer computador é através de uma solução de desktop remoto.

Felizmente para ti, nós conhecemos apenas o > Splashtop Business Access.

Splashtop Business Access

Com Splashtop Business Access, podes arrastar e largar ficheiros entre "os teus computadores" não importa onde eles estejam no mundo. Podes também controlar totalmente quem partilha ficheiros e quando acabar de partilhar privilégios.

Você pode estar se perguntando > Isso é diferente de compartilhar anexos através de e-mails?

A transferência de arquivos Splashtop é tão simples quanto trocar um arquivo de pasta no seu próprio computador. Porém, os arquivos se movem pela porta 443, usada por agências governamentais como o FBI. Então, se o FBI está seguro, então você pode ter certeza de que com o Splashtop Business Access seus arquivos também vão estar.

Experimente o Splashtop Business Access GRATUITAMENTE

Pronto para comprar? Saiba mais sobre nossos planos de assinatura. Soluções disponíveis a partir de €4.58 por mês.