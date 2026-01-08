MelhorLogMeIn Central Alternativa 2023 — Splashtop

LogMeIn Central Alternativa 2026 – Splashtop AEM
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O splashtop custa menos e tem os mesmos recursos principais encontrados no LogMeIn Central
Já não há aumentos de preço do LogMeIn? Poupe até 77% comparado com o LogMeIn Central com o Splashtop!
O Splashtop tem os mesmos recursos principais do LogMeIn
Splashtop é usado por mais de 30 milhões de usuários em todo o mundo
Migração fácil do LogMeIn
Programa de Poupança Garantida e Programa de Início Antecipado: Não espere pelo fim da sua assinatura, troque agora sem custos adicionais! - Leia mais abaixo
Porque a Splashtop Supera o LogMeIn Central: Comparação dos Principais Recursos
Destaque
Splashtop AEM
LogMeIn Central
Preço inicial
R$ 5.988por ano para até 100 endpoints
R$ 1.524por ano para até 25 endpoints (com add-ons de Segurança, Insights e Automação)
Controlo Remoto para Dispositivos Geridos
Gestão de Correcções
É necessário um complemento de segurança
Atualizações do Windows
É necessário um complemento de segurança
Atualizações de aplicações de terceiros
É necessário um complemento de segurança
Visibilidade do inventário
É necessário um complemento de Insight
Painel e relatórios
É necessário um complemento de Insight
Alertas
É necessário um complemento de automação
Guião
É necessário um complemento de automação
Comando remoto ou execução de tarefas
É necessário um complemento de automação
Gestão de antivírus
Disponível através de opções de segurança endpoint
É necessário um complemento de segurança
Opções de segurança para endpoints
Disponível como complementos
É necessário um complemento de segurança
O que os usuários dizem ao alternar do LogMeIn Central para o Splashtop
“Como muitos outros profissionais de TI, fui surpreendido pela bomba de preços do LogMeIn, que deixou eu e meus clientes lutando por uma alternativa para essa solução, agora superfaturada. Depois usar algumas soluções gratuitas e temporárias de outros produtos, eu finalmente voltei para a Splashtop. Além de ser muito fácil implantar e dimensionar essa solução, a Splashtop oferece um excelente desempenho até mesmo em conexões incompletas.”
Micah Barham - Barham Technologies
LogMeIn Central Vs Splashtop: Comparação de Preços
Para comparar os custos de gestão de endpoints de forma justa, veja o LogMeIn Central com os add-ons de Segurança, Automação e Insight. Esses complementos incluem capacidades como gestão de patches, automação, alertas, inventário, dashboards, relatórios e gestão antivírus.
Veja a nossa comparação completa dos preços do LogMeIn Central.
Número de computadores
Splashtop AEM
LogMeIn Central
25
R$ 5.988/ano
R$ 4.152/ano
50
R$ 5.988/ano
R$ 4.584/ano
100
R$ 5.988/ano
R$ 5.268/ano
Passos Simples para Mudar do LogMeIn Central para o Splashtop
Etapa 1
Inscreva-se para uma avaliação gratuita de 7 dias, não é necessário cartão de crédito.
ETAPA 2
Aprenda a trocar todos os seus computadores geridos para a Splashtop.
"O LogMeIn tem aumentado constantemente os seus preços e tentamos não ficar presos na rotina de renovar um serviço de assinatura todos os anos... Descobrimos que [um vendedor] tinha trocado o LogMeIn pela Splashtop devido ao preço. Experimentamos o software em um modo de teste gratuito e ficamos agradavelmente surpreendidos. A Splashtop tem as características de que precisamos e o preço estava mais em linha com o que gostaríamos de pagar."
— Jon Quincy, gerente de TI, Strobel Energy Group