MelhorLogMeIn Central Alternativa 2023 — Splashtop

Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop
The Best LogMeIn Alternative - Splashtop

LogMeIn Central Alternativa 2026 – Splashtop AEM

Comece a usar os produtos Splashtop gratuitamente

Teste gratuitoContato vendas

O splashtop custa menos e tem os mesmos recursos principais encontrados no LogMeIn Central

  • Já não há aumentos de preço do LogMeIn? Poupe até 77% comparado com o LogMeIn Central com o Splashtop!

  • O Splashtop tem os mesmos recursos principais do LogMeIn

  • Splashtop é usado por mais de 30 milhões de usuários em todo o mundo

  • Migração fácil do LogMeIn

  • Programa de Poupança Garantida e Programa de Início Antecipado: Não espere pelo fim da sua assinatura, troque agora sem custos adicionais! - Leia mais abaixo


Porque a Splashtop Supera o LogMeIn Central: Comparação dos Principais Recursos

Destaque

Splashtop AEM

LogMeIn Central

Preço inicial

R$ 5.988por ano para até 100 endpoints

R$ 1.524por ano para até 25 endpoints (com add-ons de Segurança, Insights e Automação)

Controlo Remoto para Dispositivos Geridos

Gestão de Correcções

É necessário um complemento de segurança

Atualizações do Windows

É necessário um complemento de segurança

Atualizações de aplicações de terceiros

É necessário um complemento de segurança

Visibilidade do inventário

É necessário um complemento de Insight

Painel e relatórios

É necessário um complemento de Insight

Alertas

É necessário um complemento de automação

Guião

É necessário um complemento de automação

Comando remoto ou execução de tarefas

É necessário um complemento de automação

Gestão de antivírus

Disponível através de opções de segurança endpoint

É necessário um complemento de segurança

Opções de segurança para endpoints

Disponível como complementos

É necessário um complemento de segurança


Splashtop AEM

Comece a Usar Hoje

Teste gratuito

O que os usuários dizem ao alternar do LogMeIn Central para o Splashtop

“Como muitos outros profissionais de TI, fui surpreendido pela bomba de preços do LogMeIn, que deixou eu e meus clientes lutando por uma alternativa para essa solução, agora superfaturada. Depois usar algumas soluções gratuitas e temporárias de outros produtos, eu finalmente voltei para a Splashtop. Além de ser muito fácil implantar e dimensionar essa solução, a Splashtop oferece um excelente desempenho até mesmo em conexões incompletas.”

Micah Barham - Barham Technologies

LogMeIn Central Vs Splashtop: Comparação de Preços

Para comparar os custos de gestão de endpoints de forma justa, veja o LogMeIn Central com os add-ons de Segurança, Automação e Insight. Esses complementos incluem capacidades como gestão de patches, automação, alertas, inventário, dashboards, relatórios e gestão antivírus.

Veja a nossa comparação completa dos preços do LogMeIn Central.

Número de computadores

Splashtop AEM

LogMeIn Central
(mais adicionais de Segurança, Automação e Insight)

25

R$ 5.988/ano

R$ 4.152/ano

50

R$ 5.988/ano

R$ 4.584/ano

100

R$ 5.988/ano

R$ 5.268/ano


Passos Simples para Mudar do LogMeIn Central para o Splashtop

Etapa 1

Inscreva-se para uma avaliação gratuita de 7 dias, não é necessário cartão de crédito.

ETAPA 2

Aprenda a trocar todos os seus computadores geridos para a Splashtop.

Já tem uma licença do LogMeIn?

Comece Antes com a Splashtop Sem Custos Adicionais!

INICIAR
Strobel Energy Group facility at night

"O LogMeIn tem aumentado constantemente os seus preços e tentamos não ficar presos na rotina de renovar um serviço de assinatura todos os anos... Descobrimos que [um vendedor] tinha trocado o LogMeIn pela Splashtop devido ao preço. Experimentamos o software em um modo de teste gratuito e ficamos agradavelmente surpreendidos. A Splashtop tem as características de que precisamos e o preço estava mais em linha com o que gostaríamos de pagar."

— Jon Quincy, gerente de TI, Strobel Energy Group

Leia o estudo de caso

Comece hoje mesmo com uma avaliação gratuita ou compre agora!

Teste gratuitoAlternativa ao LogMeIn

Melhor alternativa ao LogMeIn Pro

Alternativa ao LogMeIn Rescue

Substituição do LogMeIn Central