Torne o Intune mais poderoso com o Splashtop
O Splashtop sobrecarrega o Intune com visibilidade e controlo de terminais completos e de nível empresarial com aplicação de patches em tempo real, suporte remoto fiável e autenticação de dispositivos baseada em certificados.
Aplicação de patches em tempo real
Mantenha todos os endpoints corrigidos e protegidos instantaneamente.
Implementação imediata de patches para SO e aplicações de terceiros em Windows e MacOS.
Controlo total dos agendamentos de verificação, atualização e reinicialização.
Relatórios detalhados de patches e insights de CVE com tecnologia de IA para uma correção mais rápida.
Inventário e estado de saúde de todos os dispositivos.
& Suporte a acesso remoto
Dê apoio a qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem atrito.
Acesso remoto supervisionado e não supervisionado de alto desempenho para qualquer dispositivo. Controle remotamente dispositivos Windows, Mac e Android e forneça suporte somente para visualização para iOS e versões mais antigas do Android.
Funcionalidades avançadas como suporte para vários monitores, transferência de ficheiros, chamada de voz, registo, gravação de sessões e muito mais.
Personalização da marca e integração com ferramentas de emissão de bilhetes e ITSM para uma experiência perfeita.
Autenticação de dispositivo baseada em certificado
Fortaleça o Zero Trust e mantenha os intrusos afastados.
Gira facilmente todo o ciclo de vida do certificado — aprovisionamento, renovação e revogação — garantindo que os certificados são sempre válidos e fiáveis
Aplicar autenticação. Cada ligação é verificada antes de conceder o acesso.
Garanta a conformidade pronta para auditoria com registos detalhados de cada tentativa de acesso à rede.
Estende a autenticação segura a dispositivos além do Intune.
Porquê Splashtop + Intune
Combine a força da política do Intune com a resposta, o controlo e a ampla cobertura em tempo real do Splashtop para:
Feche as lacunas de segurança rapidamente
Apoiar e capacitar os trabalhadores híbridos
Simplifique as operações de TI e reduza os custos
Introdução ao Splashtop – Estenda e eleve seu ambiente do Intune hoje mesmo.