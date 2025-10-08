Pular para o conteúdo principal
Torne o Intune mais poderoso com o Splashtop

O Splashtop sobrecarrega o Intune com visibilidade e controlo de terminais completos e de nível empresarial com aplicação de patches em tempo real, suporte remoto fiável e autenticação de dispositivos baseada em certificados.

A person typing on a computer.

Aplicação de patches em tempo real

Mantenha todos os endpoints corrigidos e protegidos instantaneamente.

  • Implementação imediata de patches para SO e aplicações de terceiros em Windows e MacOS.

  • Controlo total dos agendamentos de verificação, atualização e reinicialização.

  • Relatórios detalhados de patches e insights de CVE com tecnologia de IA para uma correção mais rápida.

  • Inventário e estado de saúde de todos os dispositivos.

Saiba mais sobre o Splashtop Autonomous Endpoint Management

An IT support agent working on their computer.

& Suporte a acesso remoto

Dê apoio a qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem atrito.

  • Acesso remoto supervisionado e não supervisionado de alto desempenho para qualquer dispositivo. Controle remotamente dispositivos Windows, Mac e Android e forneça suporte somente para visualização para iOS e versões mais antigas do Android.

  • Funcionalidades avançadas como suporte para vários monitores, transferência de ficheiros, chamada de voz, registo, gravação de sessões e muito mais.

  • Personalização da marca e integração com ferramentas de emissão de bilhetes e ITSM para uma experiência perfeita.

Saiba mais sobre o Splashtop Remote Support

Using Foxpass RADIUS on a laptop computer to manage Wi-Fi network settings

Autenticação de dispositivo baseada em certificado

Fortaleça o Zero Trust e mantenha os intrusos afastados.

  • Gira facilmente todo o ciclo de vida do certificado — aprovisionamento, renovação e revogação — garantindo que os certificados são sempre válidos e fiáveis

  • Aplicar autenticação. Cada ligação é verificada antes de conceder o acesso.

  • Garanta a conformidade pronta para auditoria com registos detalhados de cada tentativa de acesso à rede.

  • Estende a autenticação segura a dispositivos além do Intune.

Sabe mais sobre o Foxpass Cloud RADIUS

Porquê Splashtop + Intune

Combine a força da política do Intune com a resposta, o controlo e a ampla cobertura em tempo real do Splashtop para:

  • Feche as lacunas de segurança rapidamente

  • Apoiar e capacitar os trabalhadores híbridos

  • Simplifique as operações de TI e reduza os custos

Introdução ao Splashtop – Estenda e eleve seu ambiente do Intune hoje mesmo.

Comece a usar a Splashtop

