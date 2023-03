O TeamViewer vale a pena? Obtenha uma solução de acesso remoto mais confiável e segura com a Splashtop e economize centenas ou até mesmo milhares de dólares por ano no custo de assinatura anual.

Preços Splashtop vs TeamViewer

Para profissionais de negócios e equipes que precisam de uma solução para acessar remotamente aos seus próprios computadores, não há dúvida sobre qual produto é a melhor escolha. A Splashtop oferece soluções de acesso remoto de alto desempenho confiáveis e seguras, com todos os principais recursos, a um custo que pode te ajudar a poupar 50% ou mais no custo da sua assinatura anual.

Da mesma forma, os MSPs, as equipes de TI e os profissionais de assistência que precisam de uma solução de suporte remoto podem poupar pelo menos 50% escolhendo a Splashtop sobre o TeamViewer.

Então, quanto custa o TeamViewer?

O preço inicial do TeamViewer é 49€/mês (ou 588 US$ ano) *. O Splashtop começa em €4.58 /mês (ou €55 /ano) para acesso remoto ou €16 /mês (faturado anualmente €189 /ano) para suporte remoto assistido.

Porque é que o Splashtop te poupa tanto dinheiro? Splashtop compreende as necessidades variadas das pequenas empresas, indivíduos, equipas de TI, MSPs e help desks, e oferece soluções para cada caso de uso com as funcionalidades certas, por isso não tens de pagar um extra por coisas para as quais não tens uso.

Isso significa que ao escolher a Splashtop, você obtém uma solução que atende às suas necessidades específicas pelo melhor valor. Escolha a Splashtop e economize muito dinheiro!

Obtenha Garantia de 50% de Poupança com Splashtop Quando Comparado com o TeamViewer - Preços de Licença Comercial

Splashtop poupa-te 50% garantido no custo da tua subscrição anual em comparação com o TeamViewer! E com o Programa Início Early, podes obter até 3 meses gratuitos adicionados à tua subscrição do Splashtop para sobrepor o fim da tua subscrição atual do TeamViewer.

Splashtop como alternativa ao TeamViewer

A Splashtop possui três principais produtos para negócios. Cada um deles é voltado para um caso de uso específico, são eles: acesso remoto, suporte remoto não supervisionado e suporte remoto supervisionado (sob demanda):

Para indivíduos e equipas, existe Splashtop Business Access . Obtenha uma solução de acesso remoto de alto desempenho, fiável e segura para permitir o trabalho a partir de casa, o trabalho remoto e o acesso de laboratório remoto nas escolas. Veja a nossa comparação entre o nosso Splashtop Business Access vs TeamViewer Business .

Para TI, suporte e secretárias de ajuda, há Splashtop SOS . Fornecer suporte remoto assistido (QuickSupport) a qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel. Acesso remoto a computadores sem assistência. Ver Splashtop SOS vs TeamViewer Corporate.

Para os MSPs, existe a solução Splashtop Remote Support, um software de suporte remoto e gestão de endpoints. Controle, monitore e gerencie remotamente os computadores e servidores dos seus clientes a qualquer momento.

Você pode comprar o TeamViewer ou pode escolher a solução Splashtop acima e poupar! Aqui está a comparação de preços entre o TeamViewer e a Splashtop.

Comparação de preços com TeamViewer

Aqui está a tabela de preços que compara o plano comercial para usuário único da TeamViewer com as soluções da Splashtop:

TESTE GRATUITO

O Splashtop pode poupar-te centenas, mesmo milhares de dólares por ano, em comparação com os custos de licença do TeamViewer. E as poupanças só aumentam quando comparas o Splashtop com o preço dos planos mais caros da TeamViewer.

Sem mencionar, a Splashtop não cobra a mais para fornecer suporte a dispositivos móveis e permite mais sessões simultâneas por técnico (10) do que o TeamViewer (1 ou 3). O TeamViewer cobra $32,90 por mês extra para fornecer suporte a dispositivos móveis e também cobra mais ao adicionar sessões simultâneas por técnico.

Por que escolher a Splashtop ao invés do TeamViewer?

UAU. O negócio da Splashtop é o melhor investimento que eu já fiz e continua a ficar melhor e melhor. Como o TeamViewer pode cobrar 500€/ano? Vocês são incríveis!!!!!!!! - Frank Steesnaes, Peak Business Performance

Veja porque a Splashtop é a melhor alternativa ao TeamViewer.

Milhares de companhias já mudaram do TeamViewer para a Splashtop e não é difícil perceber o porquê. Com o alto preço inicial do TeamViewer e muitos usuários de versões gratuitas tendo o acesso bloqueado devido ao "uso comercial do TeamViewer detectado", nunca houve um momento melhor para experimentar a Splashtop. Você terá uma solução de acesso remoto de alto desempenho com todas as funcionalidades principais (incluindo transferência de arquivos usando arrastar e soltar, impressão remota, compartilhamento de tela, suporte para vários monitores e muito mais).

Começa a tua avaliação gratuita do Splashtop, não é necessário cartão de crédito ou compromisso.

Teste gratuito

* Fonte: Preços do TeamViewer em Dólar e Euro dos sites TeamViewer de moedas dos EUA e Europa em março de 2021. Os preços do TeamViewer podem variar conforme o país.