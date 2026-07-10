Se estiver a comparar os preços do TeamViewer, a primeira coisa a saber é que o TeamViewer utiliza subscrições anuais e licenciamento baseado em planos, com custos adicionais para alguns complementos e necessidades empresariais. A Splashtop oferece uma estrutura de preços mais simples para acesso remoto e suporte remoto, o que pode facilitar para as empresas preverem os custos e escolherem o plano certo.
Este guia explica como funciona a precificação do TeamViewer, o que afeta o custo total e como o Splashtop se compara para casos de uso comuns em empresas.
Preços do TeamViewer em Resumo
Os preços do TeamViewer são baseados em subscrições anuais, e o custo total pode aumentar dependendo do número de utilizadores licenciados, sessões simultâneas, dispositivos geridos e complementos que a sua equipa necessita. O TeamViewer também diferencia entre casos de uso para um único utilizador, equipa e empresa, por isso o preço depende bastante de como pretende usar a plataforma.
O preço inicial do TeamViewer é de R$ 49/mês para uso individual, e R$ 288,90/mês para equipas (como equipas de suporte de TI). Splashtop começa em R$ 25/mês para acesso remoto ou R$ 65/mês para suporte remoto.
Produto
Preço inicial
Modelo de Faturação
Melhor Para
Notas sobre Custos Principais
Acesso Remoto do TeamViewer
Começa em R$ 49 /mês
Subscrição anual
Acesso remoto individual
Os custos aumentam com planos superiores, complementos e funcionalidades empresariais
Planos da equipa do TeamViewer
Começa em R$ 288,90 /mês
Subscrição anual
Equipas de TI e organizações de suporte
O preço varia conforme o número de utilizadores licenciados, canais e suplementos
Acesso Remoto Splashtop
Começa em R$ 25 /mês
Faturação anual
Indivíduos e pequenas equipes
Tiers claros para casos de uso de auto-acesso
Splashtop Remote Support
Começa em R$ 65 /mês
Faturação anual
TI, help desks, MSPs
Licenciamento concorrente e add-on opcional de gestão de endpoints
Como Funciona a Fixação de Preços do TeamViewer
A TeamViewer usa subscrições anuais que se renovam a cada 12 meses, a menos que sejam canceladas por escrito dentro do período de aviso prévio exigido. Os preços também variam consoante precise de acesso remoto para um utilizador, suporte para uma equipa ou uma implementação empresarial mais personalizada. O TeamViewer também cobra os complementos separadamente, o que pode tornar o custo total menos previsível para equipas em crescimento.
Para os compradores que comparam software de acesso remoto e suporte remoto, as perguntas mais importantes são:
Quantos utilizadores licenciados precisa?
Quantas sessões precisam ser executadas ao mesmo tempo?
Quantos dispositivos geridos irá suportar?
Vai precisar de suporte móvel ou complementos empresariais?
Prefere um modelo empresarial baseado em orçamento ou preços transparentes self-service?
Preços do Splashtop vs. TeamViewer: Qual te faz poupar mais?
Para profissionais de negócios e equipas que precisam de uma solução para aceder remotamente aos seus próprios computadores, não há dúvida de qual é o produto que se destaca como a melhor escolha. A Splashtop oferece soluções de acesso remoto de alto desempenho, confiáveis e seguras, com todas as principais funcionalidades, a um custo que pode poupar-lhe 50% ou mais no custo da sua subscrição anual.
Da mesma forma, os MSPs, as equipes de TI e os profissionais de assistência que precisam de uma solução de suporte remoto podem poupar pelo menos 50% escolhendo a Splashtop sobre o TeamViewer.
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Porque a Splashtop te poupa tanto dinheiro?
A Splashtop compreende as necessidades variadas das pequenas empresas, indivíduos, equipas de TI, MSPs e help desks, e oferece soluções para cada caso de uso com as funcionalidades certas, por isso não tens de pagar extra por coisas para as quais não tens uso.
Isso significa que ao escolher a Splashtop, você obtém uma solução que atende às suas necessidades específicas pelo melhor valor. Escolha a Splashtop e economize muito dinheiro!
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Splashtop vs TeamViewer: Análise Custo-Benefício
Ao avaliar soluções de acesso remoto, é essencial considerar os custos e os benefícios para determinar qual opção oferece o melhor valor para a tua organização. Aqui, comparamos a Splashtop e o TeamViewer, duas das principais ferramentas de acesso remoto, para te ajudar a tomar uma decisão informada.
Splashtop: Económica e Rica em Funcionalidades
A Splashtop oferece vários planos de preços adaptados a diferentes necessidades, desde indivíduos a grandes empresas. Os planos começam a partir de R$ 25 por mês por utilizador para acesso remoto básico, tornando-se uma opção acessível para muitos.
A Splashtop também oferece um teste gratuito, permitindo aos utilizadores testar o serviço antes de se comprometerem.
A Splashtop fornece ligações rápidas e confiáveis com qualidade de alta definição e latência mínima.
A plataforma utiliza medidas de segurança robustas, incluindo encriptação AES de 256 bits, autenticação de dois fatores e verificação do dispositivo, garantindo que as tuas sessões remotas são seguras.
Com uma interface amigável, a Splashtop é fácil de configurar e utilizar, mesmo para utilizadores não técnicos.
A Splashtop suporta o acesso remoto em vários dispositivos, incluindo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.
TeamViewer: Preços Demasiado Elevados
Os planos de preços do TeamViewer são geralmente mais caros, começando em R$ 49 por mês para um único utilizador, e ficando muito mais caros após os recentes aumentos de preços do TeamViewer.
Ao comparar a Splashtop e o TeamViewer, a escolha depende em grande medida das tuas necessidades específicas e do teu orçamento. A Splashtop oferece uma solução mais económica com funcionalidades essenciais, o que o torna uma excelente escolha para pequenas e médias empresas, empresas e particulares.
Soluções Splashtop: Acesso remoto superior em comparação com o TeamViewer
O Splashtop pode te poupar centenas, até milhares de dólares por ano em comparação com os custos de licença do TeamViewer, mesmo depois de aplicar um cupão de desconto do TeamViewer. E as poupanças só aumentam quando comparas o Splashtop com o preço dos planos mais caros do TeamViewer.
Para além disso, a Splashtop não cobra custos adicionais para fornecer suporte a dispositivos móveis e permite mais sessões simultâneas por técnico (10) do que o TeamViewer (1 ou 3). O TeamViewer cobra uma taxa adicional para fornecer suporte a dispositivos móveis e também cobra mais para adicionar sessões simultâneas por técnico.
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