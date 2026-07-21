Need a TeamViewer Discount or Coupon? Get Splashtop Instead

Se estás a considerar o TeamViewer e procuras um código de desconto ou cupom para poupar no custo da tua subscrição, então temos uma solução para ti que te poupará 50% garantido!
Splashtop oferece software de acesso remoto de alto desempenho e altamente seguro a uma fração do custo do TeamViewer. A Splashtop garante que vai poupar 50% ao escolher a Splashtop em vez do TeamViewer.
Com a Splashtop, terás uma ferramenta de desktop remoto melhor avaliada, com todas as ferramentas e características principais de que precisas, a um valor muito melhor. É isso que faz da Splashtop a melhor alternativa do TeamViewer.
Por que a Splashtop é Superior a um Desconto do TeamViewer
Melhor valor para o teu dinheiro
A Splashtop é uma opção mais económica do que o TeamViewer, mesmo se tiveres em conta quaisquer descontos ou cupões que possam estar disponíveis para este último. A Splashtop oferece várias soluções de acesso remoto concebidas para satisfazer as necessidades específicas do utilizador. Isto permite-te obter exatamente o que precisas ao melhor preço.
Por outro lado, o TeamViewer agrupa todos os seus recursos num só produto, tornando-o caro para todos. O melhor valor da Splashtop é ideal para pequenas empresas e indivíduos que procuram uma solução de acesso remoto que não vai estourar o orçamento.
Uma solução de acesso remoto de alto desempenho
A Splashtop usa tecnologia proprietária que permite conexões de acesso remoto rápidas e suaves, para que possas trabalhar remotamente mas mesmo assim te sentires pessoalmente.
Podes controlar remotamente os teus dispositivos a partir de qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel. A Splashtop suporta dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chrome OS, podes aceder remotamente a dispositivos entre plataformas sem um problema!
Além disso, Splashtop vem com todas as principais funcionalidades de desktop remoto, incluindo transferência de ficheiros, impressão remota, suporte multi-monitor, chat, remote wake-on-LAN, reinício remoto e muito mais.
Maior segurança e privacidade
Outra vantagem fundamental da Splashtop sobre o TeamViewer é a sua ênfase na segurança e privacidade. A Splashtop usa criptografia de ponta a ponta para proteger todos os dados transmitidos durante as sessões de acesso remoto. A Splashtop também permite aos utilizadores configurar várias camadas de autenticação e controlos de acesso, aumentando ainda mais a segurança e a privacidade.
Melhor suporte ao cliente
Por último, a Splashtop oferece um apoio ao cliente superior ao do TeamViewer (segundo a avaliação de utilizadores reais). Nunca terás dificuldade em entrar em contacto com uma pessoa real na Splashtop. O TeamViewer, por outro lado, tem sido criticado pelo seu fraco serviço de apoio ao cliente, com os utilizadores a relatarem longos tempos de espera e pessoal de apoio pouco prestável.
Já para não falar, o TeamViewer torna excepcionalmente difícil para os clientes cancelarem antes que a sua subscrição seja renova automaticamente.
Poupe até 50% escolhendo Splashtop em vez de procurar cupões para TeamViewer.
Não admira porque é que alguém considerando o TeamViewer procuraria um código de desconto ou cupão. O TeamViewer é um dos produtos de acesso remoto mais caros do mercado. Basta verificar a nossa comparação de preços do TeamViewer para ver por ti mesmo.
Além de garantir uma poupança de 50%, os clientes atuais do TeamViewer podem aproveitar o early start program do Splashtop, onde podem obter até 3 meses gratuitos de Splashtop para sobrepor ao final da sua subscrição com o TeamViewer.
A Splashtop fornece uma melhor relação qualidade/preço, melhor desempenho, maior segurança e privacidade e melhor apoio ao cliente. Portanto, se procuras uma solução de acesso remoto que possa satisfazer as tuas necessidades sem custar um braço e uma perna, então a Splashtop é a melhor escolha.
Experimente o Splashtop Gratuitamente Hoje - Melhor que os Descontos do TeamViewer
Pode experimentar o Splashtop agora com uma avaliação gratuita. Não é necessário cartão de crédito nem qualquer compromisso! O Splashtop oferece soluções para qualquer caso de uso, incluindo acesso remoto para trabalhar a partir de casa, educação, serviços de suporte remoto de TI e muito mais!