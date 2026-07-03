TeamViewer 9 e 10 EOL — Razões para você mudar para a Splashtop

Se você possui o TeamViewer 9 ou 10, não compre outra assinatura cara do TeamViewer, sua vida útil acaba em 2021. Venha para a Splashtop e economize muito!
Atualização: Desde a publicação deste artigo, a TeamViewer anunciou que os usuários que possuem licenças do TeamViewer 9 e 10 receberiam acesso gratuito ao TeamViewer 15 por um certo período de tempo. No entanto, os clientes da TeamViewer que compraram licenças vitalícias vão precisar comprar uma nova assinatura do TeamViewer assim que esse período de cortesia terminar. Ao invés de pagar mais por uma assinatura da TeamViewer, venha para a Splashtop e economize muito dinheiro!
TeamViewer 9 e TeamViewer 10 serão descontinuados no dia 1 de junho de 2021. Quando as duas versões do TeamViewer atingirem o fim da sua vida útil nesta data data, os usuários não poderão mais acessar computadores e dispositivos de maneira remota.
Isso significa que, para continuar usando o TeamViewer com fins de acesso remoto, os usuários do TeamViewer 9 e 10 vão precisar comprar uma assinatura da versão mais recente do TeamViewer.
Muitos usuários das versões 9 e 10 expressaram suas frustrações ao ouvir essa notícia. Parte da sua frustração vem do fato de que muitos deles compraram licenças vitalícias do TeamViewer 9 e 10, que o TeamViewer não oferece mais. Outros desaprovaram o preço atual dos produtos TeamViewer.
Se és utilizador do TeamViewer 9 ou 10, então é por isso que deverás mudar para Splashtop em vez de comprar uma nova subscrição do TeamViewer. Splashtop é a alternativa ao TeamViewer Número 1.
Soluções de acesso remoto sob medida
Independentemente do seu caso de uso, a Splashtop tem uma solução de acesso remoto que vai ao encontro das suas necessidades. Quer precise de uma ferramenta de ambiente de trabalho remoto para aceder a computadores Windows e Mac para trabalhar remotamente ou de software de suporte remoto para help desk para prestar suporte assistido ou não assistido a computadores, tablets e dispositivos móveis, a Splashtop tem a solução para si.
Vais poupar 50% ou mais mudando para Splashtop
Você pode economizar centenas ou até mesmo milhares de dólares por ano escolhendo a Splashtop ao invés do TeamViewer. Você obterá o melhor valor com a Splashtop. Estamos falando de uma solução de acesso remoto de alto desempenho, segura e que vem com todos os principais recursos do setor pelo menor preço.
Veja a nossa comparação de preços entre Splashtop vs TeamViewer. Os clientes atuais do TeamViewer podem obter até 3 meses de Splashtop gratuitamente para sobrepor o fim da sua assinatura do TeamViewer com o programa de início antecipado da Splashtop.
Você vai se juntar aos milhares de usuários que mudaram para a Splashtop e nunca mais olharam para trás
Há uma razão pela qual a Splashtop é altamente avaliada em sites de revisão de terceiros como o TrustRadius e tem mais de 30 milhões de utilizadores. Antigos clientes do TeamViewer que mudaram para Splashtop só lamentam não o terem feito mais cedo.
“UAU. A Splashtop é o melhor investimento que eu já fiz, sua solução continua melhorando a cada dia que passa. Como o TeamViewer consegue cobrar $500 dólares por ano e ninguém fala nada? Vocês são incríveis!!!!!!!”
— Frank Steesnaes, Peak Business Performance
“Estou em TI há 20 anos e conheço um bom produto quando encontro um. Do ponto de vista do suporte, não poderia ter pedido uma ferramenta melhor. Entendo e faço isso. [Splashtop] é fantástico e é fiável demais. Depois de usar o TeamViewer, este programa foi incrível. Também tens um preço razoável, com o TeamViewer a querer tudo, incluindo os olhos da cara. Adoro o produto e recomendei-o a outros conheço na indústria.”
— Stuart Livingstone, NuWave Backup
Saiba mais e comece a usar gratuitamente
Podes poupar pelo menos 50% ao escolher a Splashtop em vez do TeamViewer. Comece com uma avaliação gratuita agora!