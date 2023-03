TeamViewer 9 e 10 EOL — Razões para você mudar para a Splashtop

Se você possui o TeamViewer 9 ou 10, não compre outra assinatura cara do TeamViewer, sua vida útil acaba em 2021. Venha para a Splashtop e economize muito!

Atualização: Desde a publicação deste artigo, a TeamViewer anunciou que os usuários que possuem licenças do TeamViewer 9 e 10 receberiam acesso gratuito ao TeamViewer 15 por um certo período de tempo. No entanto, os clientes da TeamViewer que compraram licenças vitalícias vão precisar comprar uma nova assinatura do TeamViewer assim que esse período de cortesia terminar. Ao invés de pagar mais por uma assinatura da TeamViewer, venha para a Splashtop e economize muito dinheiro!

TeamViewer 9 e TeamViewer 10 serão descontinuados no dia 1 de junho de 2021. Quando as duas versões do TeamViewer atingirem o fim da sua vida útil nesta data data, os usuários não poderão mais acessar computadores e dispositivos de maneira remota.

Isso significa que, para continuar usando o TeamViewer com fins de acesso remoto, os usuários do TeamViewer 9 e 10 vão precisar comprar uma assinatura da versão mais recente do TeamViewer.

Muitos usuários das versões 9 e 10 expressaram suas frustrações ao ouvir essa notícia. Parte da sua frustração vem do fato de que muitos deles compraram licenças vitalícias do TeamViewer 9 e 10, que o TeamViewer não oferece mais. Outros desaprovaram o preço atual dos produtos TeamViewer.

Se és utilizador do TeamViewer 9 ou 10, então é por isso que deverás mudar para Splashtop em vez de comprar uma nova subscrição do TeamViewer. Splashtop é a alternativa do TeamViewercom o #1.

Soluções de acesso remoto sob medida

Não importa qual é o seu caso de uso, a Splashtop possui uma solução de acesso remoto que atende às suas necessidades. Se você precisa de uma ferramenta de desktop remoto para acessar computadores Windows e Mac para trabalhar remotamente, ou ferramentas de suporte remoto para fornecer suporte supervisionado ou não supervisionado a computadores, tablets e dispositivos móveis, a Splashtop possui a solução certa para você.

Vais poupar 50% ou mais mudando para Splashtop

Você pode economizar centenas ou até mesmo milhares de dólares por ano escolhendo a Splashtop ao invés do TeamViewer. Você obterá o melhor valor com a Splashtop. Estamos falando de uma solução de acesso remoto de alto desempenho, segura e que vem com todos os principais recursos do setor pelo menor preço.

Veja a nossa comparação de preços no Splashtop vs TeamViewer. Os clientes atuais do TeamViewer podem obter até 3 meses de Splashtop gratuitamente para sobrepor o fim da sua assinatura do TeamViewer com o programa de início antecipado do Splashtop.

Você vai se juntar aos milhares de usuários que mudaram para a Splashtop e nunca mais olharam para trás

Há uma razão para a Splashtop possuir tantas avaliações excelentes em sites de terceiros e mais de 30 milhões de usuários. Os antigos clientes do TeamViewer que mudaram para a Splashtop só se arrependem de não terem feito isso antes.

“UAU. A Splashtop é o melhor investimento que eu já fiz, sua solução continua melhorando a cada dia que passa. Como o TeamViewer consegue cobrar $500 dólares por ano e ninguém fala nada? Vocês são incríveis!!!!!!!” — Frank Steesnaes, Peak Business Performance

“Estou em TI há 20 anos e conheço um bom produto quando encontro um. Do ponto de vista do suporte, não poderia ter pedido uma ferramenta melhor. Entendo e faço isso. [Splashtop] é fantástico e é fiável como todos os infernos. Depois de usar o TeamViewer este programa faz as meias. Também tens um preço razoável, com o TeamViewer a querer tudo, incluindo o meu primeiro nascido. Adoro o produto e recomendei-o a outros conheço na indústria.” — Stuart Livingstone, NuWave Backup

Saiba mais e comece a usar gratuitamente

Se queres acesso remoto ao ambiente de trabalho para ti, para um grupo de utilizadores ou para uma organização, então consulta Splashtop Business Access. Vê a nossa comparação completa Splashtop Business Access Pro vs TeamViewer e começa já o teu teste grátis. Podes poupar pelo menos 50% escolhendo Splashtop Business Access em vez de TeamViewer.

Teste gratuito

Se quiseres fornecer suporte remoto a computadores, tablets e dispositivos móveis para suporte ao help desk de TI & , então queres Splashtop SOS. Vê a nossa comparação Splashtop SOS vs TeamViewer e começa o teu teste grátis. Poupa 50% ou mais escolhendo Splashtop SOS.

Teste gratuito

