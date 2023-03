Splashtop heeft onlangs prijzen gewonnen omdat het de best beoordeelde remote desktop-optie is. Dit komt omdat het een krachtige tool biedt waarmee u uw computers op afstand kunt bedienen vanaf elke locatie. Zo kunt u op afstand veel werk doen vanuit huis, een lunchroom, het kantoor van een klant of onderweg.

Een andere reden voor de hoge beoordelingen van Splashtop is de gebruiksvriendelijke interface. Met Splashtop kunt u bijvoorbeeld naadloos met één klik een Control-Alt-Delete commando (of Command-Option-Esc voor Mac) vanaf uw lokale apparaat naar een externe computer sturen.

Hoe gebruikt u Ctrl-Alt-Del op een externe computer? Hieronder laten we zien hoe gemakkelijk dat is met Splashtop.

Hoe stuurt u Ctrl-Alt-Del naar een externe computer

Veel remote desktoptools bieden u handige manieren om uw externe computer te bedienen. Deze interactie met uw externe apparaat kan met behulp van uw lokale toetsenbord en muis.

Een veel voorkomend probleem is echter dat als u probeert een Ctrl-Alt-Del-commando naar de externe computer te sturen door op de knoppen op uw toetsenbord te drukken, u zult merken dat dit alleen werkt voor de lokale computer. Dit kan uw werk belemmeren en kan ook iets zijn dat u echt op afstand moet doen.

Gelukkig voor u biedt de remote desktopsoftware van Splashtop een oplossing. Het commando Ctrl-Alt-Del is met een simpele klik te versturen, onafhankelijk van of u verbinding maakt vanaf een computer, tablet of mobiel apparaat.

Waar vindt u de knop op Windows en Mac

Als u een Windows-computer of een Mac gebruikt om verbinding te maken met een externe computer, ziet u de Splashtop-werkbalk in het venster van de externe computer waarmee u de functies van Splashtop kunt gebruiken. Hier ziet u knoppen om tussen monitoren te schakelen of alle monitoren te bekijken, uw toetsenbord en muis te vergrendelen, te chatten en meer.

Een van deze knoppen, een driehoek van rechthoeken met letters "C", "A" en "D", is de Ctrl-Alt-Del-knop. Als u hierop klikt, wordt het commando Ctrl-Alt-Del verzonden naar de computer waarmee u op afstand bent verbonden. Dit werkt zelfs als u op een Mac werkt of verbinding heeft met een Mac-computer.

Waar vindt u de knop op iOS en Android

Wanneer u Splashtop gebruikt om een computer op afstand te bedienen vanaf iOS- en Android-apparaten, kunt u hetzelfde doen, maar de interface is anders. Volg deze stappen om het te vinden:

Wanneer u in een sessie verbonden bent met een externe computer, kunt u de Splashtop-control bar openen. Doe dit door op de chevron- of pijlknop naast het toetsenbordicoon te klikken. U vindt dit standaard in de rechterbenedenhoek van de weergave.

Als u op het control bar-icoon klikt, wordt de knop uitgevouwen in zes afzonderlijke menuknoppen. De Ctrl-Alt-Del-knop is hier niet direct te zien. U kunt u deze vinden onder het Instellingen icoon, een plaatje van twee schuifregelaars die naar links en rechts kunnen bewegen. Of, in andere woorden, twee horizontale lijnen met blauwe stippen erop.

Als u hierop klikt, wordt de weergave verder vergroot, zodat u verschillende nieuwe opties kunt zien. Eén daarvan bevat de knop met het label "C-A-Del". Als u hierop klikt, wordt een Ctrl-Alt-Del-commando verzonden naar de computer waarmee u verbonden bent.

De voordelen van Splashtop

Splashtop is een krachtig remote access-platform. Hiermee kunt u verbinding maken met een externe computer en het gevoel hebben dat u deze persoonlijk gebruikt. De software heeft veel functies die handig zijn bij uw dagelijkse werk, bijvoorbeeld:

Bestandsoverdracht. Met Splashtop remote desktop-software kunt u bestanden van uw lokale apparaat naar uw externe systeem verplaatsen en vice versa. Dit kan veel processen die u ondergaat versnellen en vermindert de noodzaak om andere apps van derden of e-mail te gebruiken om bestanden over te dragen.

Gebruikersbeheer. Als u op uw hoede bent voor remote desktop security, of alleen wilt dat bepaalde mensen Splashtop gebruiken, kunt u de toegang ertoe regelen. Dit stelt u in staat om rollen te creëren en toegangsrechten in te stellen, waarbij u alleen specifieke computers en gebruikers toestaat.

Ondersteuning voor meerdere monitoren. Als u meer dan één monitor op een lokale pc gebruikt, kunt u deze synchroniseren met meerdere monitoren op het systeem waarmee u verbinding maakt. Of, als je er maar één heeft, kunt u er naadloos tussen schakelen.

Sessie opname. Soms moet u een sessie opnemen om software te testen, een opname te maken voor juridische kwesties of om een aantal andere redenen. Splashtop geeft u een schermopnameknop in de app, waarmee u een opname kunt starten en stoppen, waarna het bestand eenvoudig op uw lokale computer wordt opgeslagen.

Probeer Splashtop gratis

Nu u heeft geleerd hoe u Ctrl-Alt-Del op een extern computer kunt gebruiken, zou het bovenstaande u moeten hebben overtuigd van de voordelen van Splashtop. Maar het is te begrijpen als u zich nog niet wilt vastleggen, omdat u misschien nog vragen heeft. Om deze reden bieden we een gratis proefperiode om deze fantastische tool zelf uit te proberen!

