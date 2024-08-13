The #1 Remote Desktop App - Splashtop

De #1 Remote Desktop-app - Splashtop
Voor elke computer, tablet en mobiel apparaat
Ontdek de ultieme remote desktop-app
Snelle, betrouwbare en veilige externe verbindingen
Splashtop is de beste remote desktop- app omdat het u vanaf elk apparaat, snelle, betrouwbare en veilige externe verbindingen biedt met uw externe computers. Met Splashtop zijn uw computers altijd voor u toegankelijk.
Altijd en overal toegang tot uw computers
Ervaar de beste remote desktopverbinding overal en vanaf elk apparaat - bijna alsof u uw externe computer persoonlijk gebruikt!
Eenvoudige installatie en intuïtieve interface
Eenvoudig in te stellen en met een intuïtieve interface die het op afstand bedienen van een computer een fluitje van een cent maakt. Splashtop heeft duizenden 5-sterrenreviews!
Maximaliseer uw efficiëntie met de Splashtop remote desktop-app
Het voelt alsof u achter uw externe computer zit wanneer u deze in realtime vanaf een ander apparaat bedient. U krijgt bovendien de beste functies om uw productiviteit te verhogen, als u via een remote desktopverbinding werkt.
Vertrouwd door gebruikers over de hele wereld: Splashtop's 5-sterren remote desktop-app
Meer dan 30 miljoen gebruikers genieten van de bekroonde en krachtige remote desktopproducten van Splashtop. Splashtop Business heeft de hoogste beoordelingen gekregen in de Apple App Store (4,8 sterren) en de Google Play Store (4,7 sterren).
Naast individuele gebruikers is Splashtop ook de vertrouwde remote desktop-oplossing voor organisaties over de hele wereld, waaronder AT&T, Toyota, Harvard University, State Farm, S&P Global en 200.000 bedrijven en overheidsinstanties.
Download de app op al uw devices
Splashtop werkt platformonafhankelijk en is beschikbaar op de besturingssystemen die u gebruikt. Download de Splashtop Remote Desktop-app op elke computer, tablet of mobiel apparaat dat u wilt gebruiken om toegang te krijgen tot uw externe computers.
U hoeft zich geen zorgen meer te maken over het meenemen van uw computers of ervoor te zorgen dat uw persoonlijke apparaten het juiste besturingssysteem hebben - Splashtop ondersteunt elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaat.
Stroomlijn werken op afstand met een gebruiksvriendelijke remote desktop-app
Altijd en overal toegang tot al uw apps en bestanden
Op afstand werken wordt veel gemakkelijker met Splashtop. U heeft toegang tot alle bestanden en software op uw externe computer. Gebruik alle software, inclusief Microsoft Office-programma's zoals Word en Excel, Adobe Creative Suite-programma's zoals Photoshop, videobewerkingssoftware, CAD/CAM en meer.
Belangrijkste kenmerken voor efficiëntie
Belangrijke functies, waaronder bestandsoverdracht via drag-and-drop, afdrukken op afstand, ondersteuning van meerdere naar meerdere monitoren, opnieuw opstarten op afstand, sessie-opname en meer, helpen u productief te blijven, wanneer u toegang heeft tot uw externe computer.