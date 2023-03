Gebruik AutoCAD via Externe Desktop met Splashtop

Met Splashtop kunt u op afstand toegang krijgen tot uw computer met AutoCAD vanaf elk ander apparaat en de controle overnemen alsof u er echt achter zit.

AutoCAD is een van de meest populaire softwaretoepassingen voor tekenen en 3D-modellering die wordt gebruikt door zakelijke professionals en studenten. Het is een krachtig tekenprogramma dat veel wordt gebruikt door architecten, ingenieurs en ontwikkelaars en dat vaak wordt gegeven in CTE-cursussen.

Gebruikers zijn echter vaak beperkt tot toegang tot AutoCAD via bepaalde computers, meestal hun werkcomputer op kantoor of een laboratoriumcomputer op school. Dit komt omdat veel persoonlijke apparaten thuis niet krachtig genoeg zijn om AutoCAD uit te voeren, en licenties voor persoonlijke apparaten kunnen duur worden.

Dus hoe kunt u AutoCAD gebruiken terwijl u vanuit huis werkt?

Of u nu een zakelijke professional bent, of een hele bedrijfsorganisatie of onderwijsinstelling, we vertellen u graag dat Splashtop remote desktop-software de beste oplossing is.

Voer AutoCAD op afstand uit met Splashtop

Remote Desktop for AutoCAD

Splashtop werkt door u vanaf een ander apparaat op afstand toegang te geven tot een computer. Tijdens een externe verbinding ziet u het scherm van de externe computer op uw lokale apparaat. U kunt de computer op afstand bedienen alsof u ervoor zit.

U hebt toegang tot alle bestanden en toepassingen op de externe computer, inclusief AutoCAD.

Door AutoCAD op afstand te besturen via Splashtop, maakt u gebruik van de hardware van uw externe computer. Dit betekent dat het mogelijk is om op afstand toegang te krijgen tot uw computer waarop AutoCAD wordt uitgevoerd vanaf een apparaat zoals een tablet, smartphone of Chromebook en toch AutoCAD volledig te kunnen besturen.

Hele organisaties kunnen thuiswerk implementeren door werknemers op afstand toegang te geven tot AutoCAD op werkcomputers met Splashtop.

Voordelen van Splashtop Externe Desktop voor AutoCAD

Snelle externe verbindingen – Het laatste wat u wilt, is vertraging of andere prestatieproblemen die uw productiviteit belemmeren terwijl u op afstand werkt. Splashtop geeft je snelle verbindingen met lage latentie en 4K-streaming.

Werkt met elk apparaat – Splashtop werkt volledig platformonafhankelijk, dus het maakt niet uit welk besturingssysteem je hebt. U kunt uw Windows- en Mac-computers op afstand bedienen vanaf een ander Windows-, Mac-, Android-, iOS- of Chromebook-apparaat.

Productiviteitsverhogende functies - Bestanden overbrengen tussen computers, opnamesessies, afdrukken op afstand, wake-on-LAN op afstand, ondersteuning voor meerdere monitoren en meer functies zijn inbegrepen in Splashtop.

Toonaangevende beveiliging - De veilige infrastructuur van Splashtop, 24/7 inbraakpreventie en meerdere beveiligingsfuncties, waaronder tweefactorauthenticatie, apparaatverificatie, 256-bits AES-codering en nog veel meer, houden uw apparaten en gegevens veilig.

En als u erover denkt om een VPN te proberen, denk dan nog eens goed na. VPN's zijn langzamer dan externe desktopsoftware, vooral bij het uitvoeren van een resource-intensieve applicatie zoals AutoCAD. Bovendien kunnen VPN's uw kwetsbaarheid voor cyberdreigingen mogelijk vergroten.

Probeer Splashtop gratis

Splashtop biedt oplossingen voor individuele gebruikers, kleine teams en zelfs hele organisaties. Bekijk alle externe desktop pakketten voor thuiswerken en ga nu aan de slag met uw eigen gratis proefperiode om het zelf uit te testen! Er is geen creditcard of verplichting vereist om uw gratis proefperiode te starten.

Gratis proefperiode

Als u op zoek bent naar Splashtop externe desktopsoftware voor uw onderwijsinstelling om studenten externe toegang te geven tot AutoCAD en andere computerbronnen op school, ga dan naar Splashtop voor externe labs.