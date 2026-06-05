Gebruik AutoCAD via Externe Desktop met Splashtop

Met Splashtop kunt u op afstand toegang krijgen tot uw computer met AutoCAD vanaf elk ander apparaat en de controle overnemen alsof u er echt achter zit.
AutoCAD is een van de meest populaire softwaretoepassingen voor tekenen en 3D-modellering die wordt gebruikt door zakelijke professionals en studenten. Het is een krachtig tekenprogramma dat veel wordt gebruikt door architecten, ingenieurs en ontwikkelaars en dat vaak wordt gegeven in CTE-cursussen.
Gebruikers zijn echter vaak beperkt tot toegang tot AutoCAD via bepaalde computers, meestal hun werkcomputer op kantoor of een laboratoriumcomputer op school. Dit komt omdat veel persoonlijke apparaten thuis niet krachtig genoeg zijn om AutoCAD uit te voeren, en licenties voor persoonlijke apparaten kunnen duur worden.
Dus hoe kunt u AutoCAD gebruiken terwijl u vanuit huis werkt?
Of u nu een zakelijke professional bent, een hele bedrijfsorganisatie of onderwijsinstelling, we vertellen u graag dat Splashtop de beste remote desktopsoftware heeft.
Voer AutoCAD op afstand uit met Splashtop
Splashtop werkt door u vanaf een ander apparaat op afstand toegang te geven tot een computer. Tijdens een externe verbinding ziet u het scherm van de externe computer op uw lokale apparaat. U kunt de computer op afstand bedienen alsof u ervoor zit.
U hebt toegang tot alle bestanden en toepassingen op de externe computer, inclusief AutoCAD.
Door AutoCAD op afstand te besturen via Splashtop, maakt u gebruik van de hardware van uw externe computer. Dit betekent dat het mogelijk is om op afstand toegang te krijgen tot uw computer waarop AutoCAD wordt uitgevoerd vanaf een apparaat zoals een tablet, smartphone of Chromebook en toch AutoCAD volledig te kunnen besturen.
Hele organisaties kunnen thuiswerken implementeren door werknemers op afstand toegang te geven tot AutoCAD op werkcomputers met Splashtop.
Voordelen van Splashtop Externe Desktop voor AutoCAD
Snelle externe verbindingen – Het laatste dat u wilt is vertraging of andere prestatieproblemen die uw productiviteit belemmeren terwijl u op afstand werkt. Met Splashtop beschikt u over snelle verbindingen met lage latency en 4K streaming.
Werkt met elk apparaat - Splashtop werkt volledig platformonafhankelijk, dus het maakt niet uit welk besturingssysteem u heeft. U kunt uw Windows- en Mac-computers op afstand bedienen vanaf een ander Windows-, Mac-, Android-, iOS- of Chromebook-apparaat.
Productiviteitsverhogende functies - Bestanden overzetten tussen computers, sessies opnemen, afdrukken op afstand, op afstand wakker worden via LAN, ondersteuning voor meerdere beeldschermen en nog veel meer functies zijn opgenomen in Splashtop.
Industrieleidend in beveiliging – De veilige infrastructuur van Splashtop, 24/7 inbraakpreventie en meerdere beveiligingsfuncties, waaronder tweefactorauthenticatie, apparaatherkenning, 256-bit AES-encryptie en nog veel meer, houden je apparaten en data veilig.
En als je overweegt om een VPN te proberen, denk dan nog eens na. VPN's zijn trager dan software voor remote desktop, vooral bij het gebruik van een veeleisende applicatie zoals AutoCAD. Bovendien kunnen VPN's uw kwetsbaarheid voor cyberdreigingen mogelijk verhogen in vergelijking met remote desktop-oplossingen.
Praktische toepassingen van AutoCAD Remote Access
Remote toegang tot AutoCAD stelt architecten, ingenieurs en ontwerpers in staat productief te blijven zonder gebonden te zijn aan een specifieke fysieke locatie. Hier zijn enkele praktische manieren waarop remote AutoCAD-toegang vandaag de dag wordt gebruikt:
Remote samenwerking aan ontwerpprojecten – Teams kunnen veilig samenwerken aan CAD-bestanden vanaf verschillende locaties, ontwerpen in real-time beoordelen, bewerken en finaliseren zonder in hetzelfde kantoor te hoeven zijn.
Toegang tot Hoogwaardige Werkstations – Gebruikers kunnen op afstand krachtige kantoorwerkstations benaderen vanaf laptops, tablets of thuiscomputers, waardoor grote en complexe CAD-bestanden soepel kunnen worden verwerkt zonder in te boeten op prestaties.
Aanpassingen aan ontwerpen op locatie – Veldteams en aannemers kunnen AutoCAD-bestanden op afstand openen terwijl ze op bouwplaatsen of klantlocaties zijn, waardoor real-time updates mogelijk zijn en projectvertragingen worden verminderd.
Flexibele werkregelingen – Ontwerpers kunnen vanuit huis werken, reizen of vanuit klantkantoren opereren zonder toegang te verliezen tot de tools en projecten die ze nodig hebben, wat meer flexibele en efficiënte workflows ondersteunt.
5 stappen om AutoCAD op afstand te benaderen met Splashtop
Het instellen van remote toegang tot AutoCAD met Splashtop is snel en eenvoudig. Hier is hoe je kunt beginnen:
Meld je aan voor een Splashtop-account – Maak een Splashtop-account aan en kies een plan dat past bij jouw behoeften voor remote access.
Installeer Splashtop Streamer op de Afstandscomputer – Download en installeer de Splashtop Streamer applicatie op de computer waar AutoCAD op is geïnstalleerd. Dit maakt het mogelijk om deze op afstand te benaderen.
Installeer de Splashtop App op Uw Toegangapparaat – Installeer de Splashtop Business app op het apparaat dat u zult gebruiken om op afstand verbinding te maken, of het nu een Windows PC, Mac, tablet of smartphone is.
Start Splashtop en Verbind met Uw Computer – Open de app, log in op uw account en selecteer de computer die u wilt benaderen. Start de externe sessie met slechts een klik.
AutoCAD op afstand uitvoeren met volledige prestaties – Zodra verbonden, open AutoCAD en werk aan je ontwerpbestanden alsof je direct voor de externe computer zit—genietend van een soepele hoogpresterende externe desktopervaring met multi-monitorsupport en streaming met lage latentie.
Probeer nu AutoCAD Remote Desktop met Splashtop
Splashtop biedt oplossingen voor individuele gebruikers, kleine teams en zelfs hele organisaties. Bekijk alle externe desktop pakketten voor thuiswerken en ga nu aan de slag met uw eigen gratis proefperiode om het zelf uit te testen! Er is geen creditcard of verplichting vereist om uw gratis proefperiode te starten.
Als u op zoek bent naar Splashtop externe desktopsoftware voor uw onderwijsinstelling om studenten externe toegang te geven tot AutoCAD en andere computerbronnen op school, ga dan naar Splashtop voor externe labs.