Video: Remote Desktop gebruiken voor videobewerkingssoftware

Moet u aan een video werken, maar heeft u geen toegang tot de computer waarop uw videobewerkingssoftware is geïnstalleerd?

Splashtop is de remote access oplossing voor u.

Remote Desktop for Video Editing Software

Of u nu thuis of onderweg werkt, met Splashtop Business Access heeft u eenvoudig toegang tot en controle over uw externe computer vanaf uw persoonlijke apparaat, zodat u op afstand alle videobewerkingssoftware (zoals Premier, Final Cut Pro of iMovie) kunt gebruiken.

Gebruik Splashtop om moeiteloos toegang te krijgen tot uw video-editor door een Splashtop desktop-sessie op afstand te starten naar uw externe computer vanaf uw eigen laptop, tablet of smartphone. Met Splashtop Business Access kunt u uw video-editor gebruiken en heeft u altijd en overal toegang tot uw bestanden, ongeacht of ze zich op uw kantoorcomputer of een andere desktop bevinden. Zodra u vanaf uw persoonlijk apparaat toegang hebt tot de externe computer, kunt u het scherm van de externe computer zien, ermee communiceren en uw video-editor in realtime gebruiken alsof u recht voor het externe bureaublad zit.

Nu aan de slag gaan

Splashtop Business Access zorgt ervoor dat uw videobewerkingssoftware altijd toegankelijk is. Gebruik uw video-editor en maak met gemak overal ter wereld kwaliteitsvolle projecten. Zodra u uw computer op afstand hebt aangesloten, kunt u uw video-editor openen en efficiënt werken met Splashtop's high-definition, snelle externe verbindingen en 4K-streamingkwaliteit.

Naast het feit dat u het externe scherm in realtime kunt bekijken en ermee kunt communiceren, verzendt Splashtop ook het geluid van uw externe computer naar uw lokale apparaat (zelfs extern Mac-computergeluid). De uitzonderlijke snelheid van Splashtop garandeert dat uw audio en video nauwkeurig worden gesynchroniseerd terwijl u bewerkt. Een van de redenen waarom klanten van videobewerking van Splashtop houden, is omdat ze kunnen lipsynchroniseren terwijl ze op afstand zijn en op afstand bewerken.

Met toegang tot alle tools, transities en bestanden kunt u editen met hetzelfde gemak en dezelfde kwaliteit alsof u achter uw externe computer zit. Splashtop geeft u ook nog eens meer tools om u te helpen productiever te zijn terwijl u op afstand werkt, zoals bestandsoverdracht en ondersteuning voor meerdere monitoren.

Toegang tot elke Windows-, Mac- of Linux-computer vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.

Ontdek zelf hoe gemakkelijk bewerken op afstand kan zijn met Splashtop en start vandaag nog uw gratis proefperiode!