Need a TeamViewer Discount or Coupon? Get Splashtop Instead

Als u TeamViewer overweegt en op zoek bent naar een kortingscode om te besparen op uw abonnementskosten, dan hebben wij een oplossing voor u waarmee u gegarandeerd 50% bespaart!
Splashtop levert krachtige en zeer veilige software voor remote access voor een fractie van de kosten van TeamViewer. Splashtop garandeert dat je 50% bespaart wanneer je voor Splashtop kiest in plaats van TeamViewer.
Met Splashtop krijgt u een beter beoordeelde remote desktoptool, met alle topmogelijkheden en functies die u nodig heeft, voor een veel betere prijs. Dat is wat Splashtop tot het beste TeamViewer-alternatief maakt.
Waarom Splashtop beter is dan korting op TeamViewer
Meer waar voor uw geld
Splashtop is een goedkopere optie dan TeamViewer, zelfs als u rekening houdt met eventuele kortingen die voor Teamviewer beschikbaar zijn. Splashtop biedt verschillende remote accessoplossingen die zijn ontworpen om aan de specifieke behoeften van de gebruiker te voldoen. Hierdoor kunt u precies krijgen wat u nodig heeft tegen de beste prijs.
Daartegenover staat TeamViewer dat al zijn functies in één product stopt, waardoor het voor iedereen duur wordt. De betere waarde van Splashtop is ideaal voor kleine bedrijven en particulieren die op zoek zijn naar een remote accessoplossing die hen niet failliet laat gaan.
Een krachtige remote accessoplossing
Splashtop maakt gebruik van gepatenteerde technologie die snelle en soepele verbindingen voor remote access mogelijk maakt, zodat u op afstand kunt werken maar toch het gevoel heeft dat u persoonlijk achter uw computer zit.
U kunt uw apparaten op afstand bedienen vanaf elke computer, tablet of mobiel apparaat. Splashtop ondersteunt Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chrome OS-apparaten. U kunt probleemloos op afstand toegang krijgen tot platformonafhankelijke apparaten!
Bovendien komt Splashtop met alle topfuncties voor remote desktop, waaronder bestandsoverdracht, remote printen, ondersteuning voor meerdere monitors, chat, remote wake-on-LAN, remote herstarten en meer.
Meer veiligheid en privacy
Een ander belangrijk voordeel van Splashtop ten opzichte van TeamViewer is de nadruk op beveiliging en privacy. Splashtop maakt gebruik van end-to-end-encryptie om alle data te beschermen die tijdens remote access-sessies worden verzonden. Met Splashtop kunnen gebruikers ook meerdere authenticatie- en toegangscontrole lagen configureren, waardoor de beveiliging en privacy verder worden verbeterd.
Betere klantenservice
Ten slotte biedt Splashtop superieure klantenondersteuning in vergelijking met TeamViewer (zoals beoordeeld door echte gebruikers). Bij Splashtop zult u nooit moeite hebben om in contact te komen met een echt persoon. TeamViewer daarentegen wordt vaak bekritiseerd vanwege de slechte klantenservice, waarbij gebruikers lange wachttijden en onbehulpzaam ondersteunend personeel ervaren.
Om nog maar te zwijgen van het feit dat TeamViewer het uitzonderlijk moeilijk maakt voor klanten om op te zeggen voordat hun abonnement automatisch wordt verlengd.
Bespaar Tot 50% Door Voor Splashtop Te Kiezen In Plaats Van Te Zoeken Naar TeamViewer Kortingsbonnen
Het is geen wonder dat iemand die TeamViewer overweegt, op zoek gaat naar een kortingscode. TeamViewer is een van de duurste remote accessproducten op de markt. Bekijk gewoon onze TeamViewer-prijsvergelijking om het zelf te zien.
Naast dat je gegarandeerd 50% bespaart, kunnen huidige TeamViewer-klanten profiteren van het Splashtop early start program, waarbij je tot 3 maanden gratis Splashtop kunt krijgen om de einde van je TeamViewer-abonnement te overlappen.
Splashtop biedt een betere prijs-kwaliteitverhouding, betere prestaties, meer beveiliging en privacy en betere klantenservice. Daarom, als u op zoek bent naar een remote accessoplossing die aan uw behoeften kan voldoen zonder teveel te kosten, dan is Splashtop de beste keuze.
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