TeamViewer-prijsvergelijking - Bespaar 50% met Splashtop

Is TeamViewer het geld waard? Krijg een betrouwbaardere en veiligere oplossing voor externe toegang met Splashtop en bespaar honderden of zelfs duizenden dollars per jaar op uw jaarlijkse abonnementskosten.

De prijs van Splashtop in vergelijking met TeamViewer

Voor zakelijke professionals en teams die een oplossing nodig hebben om op afstand toegang te krijgen tot hun eigen computers, bestaat er geen twijfel over welk product de beste keuze is. Splashtop biedt betrouwbare en veilige, hoogwaardige remote accessoplossingen, met alle topfuncties, tegen kosten die u 50% of meer kunnen besparen op uw jaarlijkse abonnementskosten.

Ook kunnen MSPs, IT-afdelingen en helpdeskprofessionals die een oplossing voor remote support nodig hebben, minstens 50% besparen door Splashtop te kiezen in plaats van TeamViewer.

Dus, hoeveel kost TeamViewer nou precies?

De vanafprijs van TeamViewer is $49per maand (of $588per jaar)*. Splashtop begint bij €4.58 per maand (of €55 per jaar) voorremote access of €16 per maand (jaarlijks gefactureerd €189 per jaar) voor beheerde remote support.

Waarom bespaart Splashtop u zoveel geld? Splashtop begrijpt de uiteenlopende behoeften van kleine bedrijven, individuen, IT-teams, MSPs en helpdesks, en biedt oplossingen voor elke gebruikssituatie met precies de juiste functies, zodat u niet extra hoeft te betalen voor dingen die u niet gebruikt.

Dit betekent voor u dat wanneer u voor Splashtop kiest, u een oplossing krijgt die past bij uw specifieke behoeften voor de beste prijs. Kies Splashtop en bespaar!

Bespaar gegarandeerd 50% met Splashtop in vergelijking met de commerciële licentieprijzen van TeamViewer

Splashtop bespaart u gegarandeerd 50% op uw jaarlijkse abonnementskosten in vergelijking met TeamViewer! En met het Early Start-programma kunt u tot 3 gratis maanden toevoegen aan uw Splashtop-abonnement om het einde van uw huidige TeamViewer-abonnement te overlappen.

Splashtop-alternatieven voor TeamViewer

Splashtop heeft drie belangrijke zakelijke producten. Elk is gericht op een specifieke gebruikssituatie, namelijk externe toegang, onbemande externe ondersteuning en bemande (on-demand) externe ondersteuning:

Voor individuen en teams is er Splashtop Business Access . Kies een goed presterende, betrouwbare en veilige oplossing voor remote access om thuiswerken, werken op afstand en externe computertoegang op scholen mogelijk te maken. Bekijk onze vergelijking tussen Splashtop Business Access en TeamViewer Business.

Voor IT, support en helpdesks is er Splashtop SOS . Bied beheerde remote support (QuickSupport) aan elke computer, tablet of mobiel apparaat. Remote access tot onbeheerde computers. Zie Splashtop SOS in vergelijking met TeamViewer Corporate.

Voor MSP's is er Splashtop Remote Support, een softwareoplossing voor remote support en endpointmanagement. Bedien, bewaak en beheer de computers en servers van uw klanten op elk moment op afstand.

U kunt TeamViewer kopen, of u kunt kiezen voor bovenstaande Splashtop oplossing en geld besparen! Hier is de prijsvergelijking tussen TeamViewer en Splashtop.

TeamViewer-prijsvergelijking

Hier is de prijstabel waarin het commerciële abonnement voor één gebruiker van TeamViewer wordt vergeleken met de oplossingen van Splashtop:

Gratis proefperiode

Splashtop kan u honderden, zelfs duizenden dollars per jaar besparen in vergelijking met de abonnementskosten van TeamViewer. En de besparingen nemen alleen maar toe als u Splashtop vergelijkt met de prijs van de duurdere abonnementen van TeamViewer.

Om nog maar te zwijgen van het feit dat Splashtop geen extra kosten rekent om ondersteuning te bieden aan mobiele apparaten en meer gelijktijdige sessies per technicus (10) toestaat dan TeamViewer (1 of 3). TeamViewer rekent $32,90 per maand extra aan om ondersteuning te bieden aan mobiele apparaten en rekent ook meer om gelijktijdige sessies per technicus toe te voegen.

Waarom kiezen voor Splashtop in plaats van TeamViewer

Wow, Splashtop Business is de beste investering die ik ooit heb gedaan en het wordt alleen maar beter. Hoe komt TeamViewer ermee weg om $500 per jaar in rekening te brengen? Jullie zijn geweldig!!!!!!! - Frank Steesnaes, Peak Business Performance

Ontdek waarom Splashtop het beste TeamViewer-alternatief is.

Duizenden mensen zijn al overgestapt van TeamViewer naar Splashtop en dat is goed te begrijpen. Door de hoge instapprijzen van TeamViewer en doordat bij veel gebruikers van de gratis versie de toegang werd geblokkeerd omdat "TeamViewer commercieel gebruik heeft gedetecteerd", is dit het beste moment om Splashtop te proberen. U krijgt een hoogwaardige oplossing voor remote access met alle topfunctionaliteit (inclusief bestandsoverdracht via drag-and-drop, printen op afstand, scherm delen, ondersteuning voor meerdere monitoren en meer).

Start uw gratis proefperiode van Splashtop

* Bron: TeamViewer Amerikaanse dollar- en europrijzen van Amerikaanse en euro-valutawebsites, maart 2021. De prijzen van TeamViewer kunnen per land verschillen.