TeamViewer-prijsvergelijking - Bespaar 50% met Splashtop

Als je de prijzen van TeamViewer vergelijkt, is het eerste dat je moet weten dat TeamViewer gebruikmaakt van jaarlijkse abonnementen en plan-gebaseerde licenties, met extra kosten voor sommige add-ons en zakelijke behoeften. Splashtop biedt een eenvoudigere prijsstructuur voor remote access en remote support, wat het voor bedrijven makkelijker kan maken om kosten te voorspellen en het juiste plan te kiezen.
Deze gids legt uit hoe de prijzen van TeamViewer werken, wat de totale kosten beïnvloedt, en hoe Splashtop zich verhoudt voor veelvoorkomende zakelijke toepassingen.
TeamViewer-prijzen in één oogopslag
TeamViewer-prijzen zijn gebaseerd op jaarlijkse abonnementen, en de totale kosten kunnen toenemen afhankelijk van het aantal gelicentieerde gebruikers, gelijktijdige sessies, beheerde apparaten en add-ons die uw team nodig heeft. TeamViewer maakt ook onderscheid tussen gebruik door een enkele gebruiker, teams en ondernemingen, dus de prijs hangt sterk af van hoe je van plan bent het platform te gebruiken.
De startprijs van TeamViewer is € 15,90/maand voor individueel gebruik, en € 73,90/maand voor teams (zoals IT-ondersteuningsteams). Splashtop begint vanaf € 5,50/maand voor remote access of € 21/maand voor remote support.
Product
Vanafprijs
Factureringsmodel
Beste Voor
Belangrijke kostenopmerkingen
TeamViewer Remote Access
Vanaf € 15,90/maand
Jaarabonnement
Individuele remote access
De kosten stijgen bij hogere plannen, extra add-ons en zakelijke functies
TeamViewer teamplannen
Vanaf € 73,90/maand
Jaarabonnement
IT-teams en ondersteuningsorganisaties
De prijs varieert afhankelijk van het aantal gelicentieerde gebruikers, kanalen en add-ons
Splashtop Remote Access
Vanaf € 5,50/maand
Jaarlijkse facturering
Individuen en kleine teams
Duidelijke niveaus voor gevallen van zelftoegang
Splashtop Remote Support
Vanaf € 21/maand
Jaarlijkse facturering
IT, helpdesks, MSP's
Gelijktijdige licenties en optionele add-on voor endpointbeheer
Hoe TeamViewer-prijzen werken
TeamViewer gebruikt jaarlijkse abonnementen die elke 12 maanden worden verlengd, tenzij schriftelijk opgezegd binnen de vereiste opzegtermijn. De prijzen variëren ook afhankelijk van of je behoefte hebt aan remote access voor één gebruiker, ondersteuning voor een team, of een meer aangepaste implementatie voor bedrijven. TeamViewer rekent ook add-ons apart, wat de totale kosten voor groeiende teams minder voorspelbaar kan maken.
Voor kopers die software voor remote access en remote support vergelijken, zijn de belangrijkste vragen:
Hoeveel gelicentieerde gebruikers heeft u nodig?
Hoeveel sessies moeten er tegelijkertijd draaien?
Hoeveel beheerde apparaten ga je ondersteunen?
Heb je mobiele ondersteuning of bedrijfsadd-ons nodig?
Wil je een offertegebaseerd ondernemingsmodel of transparante selfservice-prijzen?
Splashtop vs. TeamViewer Prijzen: Welke bespaart je meer?
Voor zakelijke professionals en teams die een oplossing nodig hebben om op afstand toegang te krijgen tot hun eigen computers, is er geen twijfel over welk product de betere keuze is. Splashtop biedt betrouwbare en veilige oplossingen voor remote access met hoge prestaties, met alle topfuncties, tegen een prijs die u 50% of meer kan besparen op uw jaarlijkse abonnementskosten.
Ook kunnen MSPs, IT-afdelingen en helpdeskprofessionals die een oplossing voor remote support nodig hebben, minstens 50% besparen door Splashtop te kiezen in plaats van TeamViewer.
Zie meer Splashtop prijzen.
Waarom bespaart Splashtop u zoveel geld?
Splashtop begrijpt de gevarieerde behoeften van kleine bedrijven, individuen, IT-teams, MSP's en helpdesks, en biedt oplossingen voor elke gebruikssituatie met precies de juiste functies, zodat u niet extra hoeft te betalen voor dingen waar u geen behoefte aan heeft.
Dit betekent voor u dat wanneer u voor Splashtop kiest, u een oplossing krijgt die past bij uw specifieke behoeften voor de beste prijs. Kies Splashtop en bespaar!
Gegarandeerde besparing van 50% met Splashtop in vergelijking met de commerciële licentiekosten van TeamViewer
Splashtop bespaart je gegarandeerd 50% op je jaarlijkse abonnementsprijs vergeleken met TeamViewer! En met het Early Start Program kun je tot 3 gratis maanden toevoegen aan je Splashtop-abonnement om de einde van je huidige TeamViewer-abonnement te overlappen.
Splashtop versus TeamViewer: kosten-batenanalyse
Bij het evalueren van remote accessoplossingen is het essentieel om zowel de kosten als de voordelen in overweging te nemen om te bepalen welke optie de beste waarde voor uw organisatie biedt. Hier vergelijken we Splashtop en TeamViewer, twee toonaangevende tools voor remote access, om u te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.
Splashtop: kosteneffectief en rijk aan functies
Splashtop biedt verschillende tarieven die zijn afgestemd op verschillende behoeften, van particulieren tot grote ondernemingen. Abonnementen beginnen bij slechts € 5,50 per maand per gebruiker voor basis remote access, waardoor het voor velen een betaalbare optie is.
Splashtop biedt ook een gratis proefperiode, waardoor gebruikers de service kunnen testen voordat ze zich engageren.
Splashtop biedt snelle en betrouwbare verbindingen met high-definition kwaliteit en minimale latency.
Het platform maakt gebruik van robuuste beveiligingsmaatregelen, waaronder 256-bit AES-encryptie, twee-factor-authenticatie en apparaatverificatie, zodat uw externe sessies veilig zijn.
Met een gebruiksvriendelijke interface is Splashtop eenvoudig in te stellen en te gebruiken, zelfs voor niet-technische gebruikers.
Splashtop ondersteunt remote access op meerdere apparaten, waaronder Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook.
TeamViewer: prijzen te hoog
De prijsplannen van TeamViewer zijn over het algemeen duurder, beginnend bij € 15,90 per maand voor een enkele gebruiker, en worden veel duurder na recente TeamViewer prijsverhogingen.
Bij het vergelijken van Splashtop en TeamViewer hangt de keuze grotendeels af van uw specifieke wensen en budget. Splashtop biedt een kosteneffectievere oplossing met essentiële functies, waardoor het een uitstekende keuze is voor kleine tot middelgrote bedrijven, ondernemingen en particulieren.
Splashtop-oplossingen: superieure remote access vergeleken met TeamViewer
Splashtop kan je honderden, zelfs duizenden euro's per jaar besparen vergeleken met de licentiekosten van TeamViewer, zelfs na het toepassen van een TeamViewer kortingscoupon. En de besparingen nemen alleen maar toe wanneer je Splashtop vergelijkt met de prijs van de duurdere plannen van TeamViewer.
Om nog maar te zwijgen van het feit dat Splashtop geen extra kosten in rekening brengt voor het bieden van ondersteuning aan mobiele apparaten, en meer gelijktijdige sessies per technicus (10) mogelijk maakt dan TeamViewer (1 of 3). TeamViewer brengt extra kosten in rekening om ondersteuning te bieden aan mobiele apparaten en brengt ook extra in rekening voor het toevoegen van gelijktijdige sessies per technicus.
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Wow, Splashtop Business is de beste investering die ik ooit heb gedaan en het wordt alleen maar beter. Hoe komt TeamViewer ermee weg om $500 per jaar in rekening te brengen? Jullie zijn geweldig!!!!!!! - Frank Steesnaes, Peak Business Performance
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Duizenden mensen hebben al de overstap gemaakt van TeamViewer naar Splashtop, en dat is zeer begrijpelijk. Vanwege de hoge startprijs van TeamViewer en het blokkeren van de toegang van de gratis versie bij veel gebruikers vanwege "gedetecteerd commercieel gebruik van TeamViewer", was er nooit een beter moment om Splashtop te proberen. U krijgt een hoogwaardige en schaalbare remote accessoplossing, die moeiteloos meer dan 100.000 endpoints kan verwerken, met alle topfuncties (waaronder het opslaan van sessie-opnamen in de cloud, bestandsoverdracht via drag-and-drop, afdrukken op afstand, scherm delen, multi-monitor ondersteuning, en meer).
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