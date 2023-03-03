Een TeamViewer-vervanging nodig? Vervang TeamViewer door Splashtop
Geniet van de voordelen van het overstappen naar Splashtop en ga gemakkelijk aan de slag
Waarom Splashtop de beste TeamViewer-vervanging is
U bespaart! We garanderen dat u 50% per jaar bespaart als u Splashtop kiest in plaats van TeamViewer. Bovendien krijgt u alle top remote access-functies die u nodig heeft.
Probleemloos abonnementsbeheer! In Splashtop schakelt u automatische verlenging op elk gewenst moment uit met slechts één klik. Dit in tegenstelling tot het moeilijke annuleringsproces van TeamViewer.
Duizenden 5-sterrenrecensies! Splashtop krijgt hogere gebruikerstevredenheidsbeoordelingen van externe reviewers en peer-to-peer review-sites. Probeer het en u zult zien waarom!
Een klantenservice-ervaring waar u van gaat houden! Bouw een langdurige samenwerking op met een team dat u op de eerste plaats zet.
U zult genieten van de beste remote accessoplossing! Bekijk onze volledige vergelijking om erachter te komen waarom Splashtop het beste TeamViewer-alternatief is.
TeamViewer vervangen door Splashtop is eenvoudig
Of u TeamViewer nu gebruikt om op afstand toegang te krijgen tot één computer, meerdere computers of zelfs voor de externe toegang van een hele organisatie, Splashtop instellen is eenvoudig.
Zodra u uw Splashtop-abonnement of gratis proefperiode heeft gestart, hoeft u slechts twee dingen te doen om TeamViewer te vervangen. Implementeer eerst de Splashtop Streamer op de computers waartoe u op afstand toegang wilt hebben. Ten tweede, download de Splashtop Business-app op uw computers of mobiele apparaten om op afstand toegang te krijgen tot de computers waarop u de Streamer hebt geplaatst.
Dat is alles! U kunt TeamViewer zelfs gebruiken om Splashtop massaal op uw apparaten te implementeren. Bekijk de stappen voor het migreren van TeamViewer naar Splashtop.
Gegarandeerde besparingen in vergelijking met TeamViewerAlle producten bekijken
Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Vanaf € 5,50/maand
Gegarandeerde 50% besparing ten opzichte van TeamViewer
Toegang tot uw computers op afstand, vanaf elk apparaat. Perfect voor zowel particulieren als bedrijven en scholen die thuiswerk voor gebruikers mogelijk willen maken.
Voor IT, Support en Helpdesks
Splashtop Remote Support
Vanaf € 21/maand
Gegarandeerde 50% besparing ten opzichte van TeamViewer
Software voor remote support met en zonder toezicht. Bied on-demand remote support (QuickSupport) aan op elke computer, tablet of mobiel apparaat.
Splashtop Enterprise
TeamViewer Tensor Alternatief
Gegarandeerde besparingen in vergelijking met TeamViewer
Voor gecombineerde remote access en remote supportsoftware om aan uw geavanceerde securitybehoeften te voldoen.
Meer redenen waarom Splashtop de ideale TeamViewer-vervanging is
Remote desktop-software voor elk apparaat
Ongeacht het besturingssysteem of apparaat, Splashtop heeft u gedekt! Splashtop ondersteunt Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chrome OS-apparaten. Remote desktop is nog nooit zo toegankelijk geweest
Toonaangevende security
Versleutelde verbindingen, wachtwoordopties op meerdere niveaus, twee-factor-authenticatie en andere securityfuncties zorgen er allemaal voor dat uw gegevens veilig zijn. Lees meer over de beveiliging van Splashtop.
Prestaties van hoge kwaliteit
Geniet van consistent hoge prestaties die 4K-streaming tot 60 fps (en iMac Pro Retina 5K-streaming), kleurgetrouwheid, real-time externe verbindingen en lage latency mogelijk maken.
Beste tools en functies
Bestandsoverdracht via drag-and-drop, ondersteuning voor meerdere monitoren, chatten, printen op afstand, opnieuw opstarten op afstand, wake-on-LAN op afstand, gebruikers- en apparaatbeheer en meer! Alles voor een fractie van de prijs in vergelijking met TeamViewer. Bekijk onze TeamViewer prijsvergelijking.