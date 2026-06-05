Programs Like TeamViewer – Which TeamViewer Competitor is Best?

TeamViewer is een remote desktoptool die vaak gebruikt wordt door particulieren en organisaties. Niet iedereen is echter enthousiast. Veel voormalige TeamViewer-gebruikers zijn om verschillende redenen overgestapt op andere remote desktop-oplossingen. Enkele van de meest voorkomende klachten van voormalige gebruikers over TeamViewer zijn:
Hoge prijs: De commerciële licenties van TeamViewer behoren tot de duurste in de remote desktop industrie.
Beveiligingsproblemen: Er zijn meldingen geweest van beveiligingsproblemen met TeamViewer, waaronder kwetsbaarheden die een hoog risico met zich meebrachten en andere problemen.
Prestatieproblemen: Sommige gebruikers hebben gemeld dat ze lage verbindingssnelheden of andere vertraging hebben ervaren bij TeamViewer.
Slechte klantenservice: Veel voormalige gebruikers hebben gemeld dat ze niet wisten hoe ze TeamViewer moesten opzeggen en dat het bijna onmogelijk is om in contact te komen met iemand van de TeamViewer klantenservice. Om precies te zijn vereist het onvriendelijke annuleringsbeleid van TeamViewer dat gebruikers 30 dagen voor de verlengingsdatum hun abonnement schriftelijk opzeggen. Anders brengt TeamViewer de gebruiker automatisch kosten voor de verlenging in rekening. Er is geen andere manier om automatisch verlengen uit te schakelen met TeamViewer.
Top TeamViewer alternatieven
Dus, wat is het beste TeamViewer-alternatief? Hier is een lijst met enkele populaire apps zoals TeamViewer en hoe ze zich tot elkaar verhouden:
Splashtop
LogMeIn
AnyDesk
GoToMyPC
Chrome Externe Desktop
Dameware Remote Everywhere
BeyondTrust Remote Support
WebEx Remote
Zoho Assist
Microsoft Remote Desktop
Connectwise ScreenConnect
Splashtop
Splashtop onderscheidt zich als het beste alternatief voor TeamViewer, omdat het verschillende remote accesspakketten biedt die zijn ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van elke gebruiker. Splashtop biedt bijvoorbeeld een abonnement voor individuen en kleine teams om toegang te krijgen tot hun externe computers, en een abonnement voor IT om remote support te bieden aan elk apparaat. Splashtop heeft zelfs bedrijfsoplossingen voor grote organisaties met veel behoeften.
Deze opties maken Splashtop veel waardevoller dan TeamViewer. TeamViewer bundelt al hun functies, waardoor het voor iedereen duur wordt, terwijl de remote access-software van Splashtop garandeert dat u in vergelijking met TeamViewer 50% per jaar bespaart op uw abonnementskosten. Bekijk deze prijsvergelijking tussen Splashtop en TeamViewer om het verschil te zien.
In tegenstelling tot bij TeamViewer is voor Splashtop de klantenservice een prioriteit. Het is veel gemakkelijker om contact op te nemen met een support- of klantenservicemedewerker bij Splashtop dan bij TeamViewer, zodat Splashtop-gebruikers hun eventuele problemen snel kunnen oplossen.
Wat het product betreft, wordt Splashtop consequent hoger gewaardeerd dan TeamViewer op sites als G2. Redenen hiervoor zijn onder andere:
Splashtop ondersteunt elke computer, tablet of mobiel apparaat dat draait op Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chrome-besturingssystemen.
Splashtop biedt gebruikers razendsnelle externe verbindingen van hoge kwaliteit, waardoor het voelt alsof u echt achter het apparaat zit dat u op afstand bedient.
Splashtop heeft dezelfde topfuncties als TeamViewer, waaronder bestandsoverdracht, chatten, printen op afstand, scherm delen en meer.
Splashtop eenvoudig is te installeren en te gebruiken.
Om alle bovengenoemde redenen is Splashtop het beste alternatief voor TeamViewer.
LogMeIn
LogMeIn biedt remote desktop-oplossingen voor verschillende gebruikssituaties. Hoewel de maker van LogMeIn, GoTo, een scala aan pakketten biedt die aan verschillende behoeften voldoen, staat LogMeIn er ook om bekend enkele van de duurste remote accessproducten in de branche te hebben.
Als u TeamViewer wilt opzeggen vanwege de hoge kosten, moet u al helemaal niet aan LogMeIn beginnen. Door de hoge prijzen is LogMeIn geen ideale oplossing voor kleine teams en individuen.
Wanneer u op zoek bent naar een remote control-platform voor uzelf of uw team, bent u beter af met Splashtop. Splashtop kan u zelfs tot 70% per jaar of meer besparen op uw abonnementskosten in vergelijking met LogMeIn.
AnyDesk
AnyDesk is een ander veelgebruikt platform voor remote desktops. Echter, AnyDesk-prijzen zijn een zorgpunt.
Hoewel AnyDesk remote desktop-pakketten biedt, die variëren van individueel gebruik tot hele organisaties, is het absoluut duur; individuen kunnen bijvoorbeeld meer dan 50% besparen door Splashtop te kiezen in plaats van AnyDesk.
Voor grote organisaties die remote access nodig hebben, biedt AnyDesk geen volumekortingen. Splashtop doet dat wel, wat betekent dat grote teams en bedrijven nog meer kunnen besparen door Splashtop te kiezen in plaats van AnyDesk of TeamViewer.
GoToMyPC
Net als TeamViewer maakt GoToMyPC het op afstand bedienen van computers vanaf een ander apparaat mogelijk en wordt het geleverd met de meeste functies die u mag verwachten van een remote desktop-tool.
Net als veel andere TeamViewer-concurrenten en TeamViewer zelf, is GoToMyPC echter duur. Als u op zoek bent naar software zoals TeamViewer waardoor u niet failliet gaat, kijk dan verder. Splashtop kan u gegarandeerd 75% besparen in vergelijking met GoToMyPC.
Chrome Externe Desktop
Google's Chrome Remote Desktop kan een mogelijke oplossing zijn als u op zoek bent naar software die eenvoudig, ongecompliceerd en gratis is. U hoeft geen andere software te downloaden om aan de slag te gaan, aangezien deze in uw browser werkt. U hoeft alleen maar op de link te klikken, deze te verspreiden waar en met wie u maar wilt, en u kunt aan de slag.
Houd er echter rekening mee dat Chrome Remote Desktop geen video-, audio- of chatfuncties heeft en dat er geen bestandsoverdracht mogelijk is. In vergelijking met TeamViewer (of het beste programma zoals TeamViewer, Splashtop), is het een appels met peren-vergelijking vanwege de ontbrekende functies.
Hoewel gratis aantrekkelijk kan zijn, zijn er ook veel nadelen aan Chrome Remote Desktop:
Het vereist dat alle computers zijn aangemeld bij hetzelfde Google-account, waardoor gebruikers Google-accounts moeten delen, wat beveiligingsproblemen kan opleveren
Het vereist dat u een unieke pincode invoert voordat u verbinding maakt met een externe computer
Het biedt geen toegang tot mobiele apparaten
Er is geen managementconsole
Dameware Remote Everywhere
Voor gebruikers die op zoek zijn naar bijzonder veilige en snelle verbindingen, maakt Dameware Remote Everywhere altijd een belangrijk punt van hun gebruik van de geavanceerde BSAFE Crypto-C Micro Edition-cryptografiemodule en het feit dat ze voldoen aan de Amerikaanse federale informatieverwerkingsnormen. Er is ook ondersteuning voor VoIP-gesprekken, video-gesprekken en chatsessies tijdens de sessie.
Maar het belangrijkste nadeel van Dameware Remote Everywhere is dat het een ongelooflijk dure oplossing is; de betaalde abonnementen beginnen bij ongeveer negen keer de kosten van Splashtop. Het is voornamelijk gericht op grote zakelijke gebruikers.
Splashtop wordt geleverd met dezelfde topfuncties die IT-support en helpdeskprofessionals nodig hebben om remote support te bieden aan klanten en beheerde apparaten. Bovendien wordt het geleverd met toonaangevende securityfuncties en versleutelde verbindingen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.
BeyondTrust Remote Support
Als uw gebruikssituatie meer gericht is op IT-support, dan heeft u wellicht BeyondTrust Remote Support overwogen. Waar BeyondTrust, TeamViewer en Splashtop allemaal dezelfde topfuncties bieden voor remote support, zit het belangrijkste verschil in de prijs.
Als u geen onbeperkt budget heeft, kan Splashtop u 50% of meer besparen in vergelijking met TeamViewer, maar wist u dat BeyondTrust Remote Support zelfs nog duurder is dan TeamViewer?
Als u aan uw budget denkt, kunt u door Splashtop te kiezen een stuk goedkoper uit zijn dan met BeyondTrust Remote Support, terwijl u toch de functies, functionaliteit en beveiliging krijgt die u nodig heeft.
WebEx Remote
WebEx Remote is ontworpen als een digitale supporttool die kan worden geactiveerd door een knop of link op een website, in een product of zelfs in een e-mail. Functionaliteit omvat afdrukken op afstand, opnieuw opstarten op afstand met opnieuw verbinden en bestandsoverdracht. Geïntegreerde video-, spraak- en chatdiensten behoren ook tot de mogelijkheden.
Helaas is de gebruikersinterface van WebEx Remote niet zo fijn en hebben veel gebruikers audioproblemenmet niet-WebEx-platforms gemeld. Ook is de overgang van verouderde WebEx-systemen naar het nieuwe cloudplatform erg omslachtig.
Zoho Assist
Met een breed scala aan tools stelt Zoho Assist u in staat om beheerde en onbeheerde toegang (zowel buiten als binnen uw LAN) tot servers, pc's, laptops en mobiele apparaten te creëren.
Veilige verbindingen worden snel tot stand gebracht, dus het heeft in dit opzicht voordelen ten opzichte van TeamViewer. Zoho Assist ondersteunt ook meerdere monitoren en kan automatisch actieve monitoren detecteren, zodat u tussen verschillende desktops kunt navigeren en ze op afstand kunt bedienen. Maar de software is erg duur en lastig onder de knie te krijgen. Splashtop daarentegen is gemakkelijker te gebruiken en biedt ook een veel meer waar voor z'n geld.
Microsoft Remote Desktop
Als u alleen met Windows-apparaten te maken heeft, zou dat een sterk argument kunnen zijn om Microsoft Remote Desktop te gebruiken, de nieuwkomer van Microsoft in deze softwarecategorie. Microsoft Remote Desktop is een aantrekkelijke oplossing voor Windows-pc's met Windows 10 Professional of Enterprise.
Microsoft Remote Desktop ondersteunt zowel functietoetsen als touch-invoer en Windows-gebaren voor apparaten met aanraakscherm. Veilige verbindingen zijn verzekerd, maar geavanceerde functies die bedrijven mogelijk nodig hebben, ontbreken en de software is verre van eenvoudig. Aan de positieve kant is het gratis, maar gezien de toepasbaarheid op slechts één besturingssysteem, is het een "Apple-met-peren"-vergelijking met software zoals Splashtop.
In de wereld van vandaag waarin individuen en bedrijven afhankelijk zijn van computers, tablets en mobiele apparaten, waarvan vele op afzonderlijke besturingssystemen draaien, is het het beste om een remote desktoptool te kiezen die platformonafhankelijke toegang mogelijk maakt.
Connectwise ScreenConnect
In 2015 heeft Connectwise het remote controlproduct ScreenConnect overgenomen en het omgedoopt tot Connectwise ScreenConnect (voorheen Connectwise Control). Hoewel individuen de software kunnen gebruiken, is ScreenConnect ontworpen om op te schalen (tegen een vergoeding) voor teamgebruik en wordt het specifiek op de markt gebracht voor bedrijven die op afstand hulp willen bieden aan klanten. ScreenConnect kan worden geïntegreerd met Google Analytics, Slack, FreshDesk en andere apps, maar kost bijna vijf keer zoveel als Splashtop en is dus relatief duur.
Welk programma vergelijkbaar met TeamViewer moet u kiezen?
Concluderend, zullen veel apps op deze lijst die lijken op TeamViewer u dezelfde belangrijke functies bieden. De grote verschillen komen echter neer op prijs, prestaties, veiligheid en klantenservice.
Splashtop onderscheidt zich van alle concurrenten door het bieden van de meeste waarde, met een toonaangevende beveiliging, een klantgerichte ervaring en een krachtig remote accessplatform.
Splashtop garandeert 50% besparing ten opzichte van TeamViewer, en heeft een easrly start programmat voor TeamViewer-klanten die zonder extra kosten willen overstappen naar Splashtop voordat hun TeamViewer-abonnement afloopt!
Probeer Splashtop gratis
Start nu een gratis proefperiode van Splashtop om te zien waarom het beter is dan TeamViewer!