TrustRadius spreekt: hoe Splashtop beter presteert dan LogMeIn

In het steeds digitalere landschap van vandaag zijn tools voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand niet alleen handig, maar ook van cruciaal belang. Of het nu gaat om professionals die vanuit hun thuiskantoor werken of om IT-specialisten die ondersteuning op afstand bieden, de mogelijkheid om veilig en efficiënt toegang te krijgen tot systemen op afstand is een belangrijk onderdeel geworden van onze technologiegedreven routines.

Splashtop en LogMeIn vallen op als twee van de koplopers op dit domein, elk met zijn eigen verdiensten. Maar hoe verhouden ze zich tot elkaar? TrustRadius-beoordelingen bieden waardevolle inzichten in deze vergelijking en werpen licht op echte gebruikerservaringen en voorkeuren. Naarmate we dieper ingaan, willen we een duidelijk beeld schetsen van hoe Splashtop maatregelen neemt tegen LogMeIn op basis van feedback uit de eerste hand van degenen die er het meest toe doen: de gebruikers.

1. Kosten en prijzen

Bij het kiezen van tools voor externe toegang zijn de kosten steevast een van de eerste factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Uit de beoordelingen van TrustRadius komt een waarneembare trend naar voren: Splashtop wordt vaak geprezen om zijn betaalbaarheid, vooral in vergelijking met LogMeIn. Veel gebruikers uitten hun bezorgdheid over de stijgende prijzen van LogMeIn in de loop van de tijd, waarbij sommigen suggereerden dat ze aanzienlijke stijgingen hadden gezien.

Van 2019 tot 2020 meldden verschillende gebruikers bijvoorbeeld prijsstijgingen variërend van 40% tot meer dan 100% voor specifieke LogMeIn-abonnementen. Deze prijsverschuivingen gingen niet altijd gepaard met een gelijkwaardige toevoeging van waardevolle functies, wat leidde tot frustratie bij de klant.

Splashtop heeft daarentegen veel lof gekregen voor het handhaven van stabiele, redelijke prijzen zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de functies.

Een recensent van TrustRadius merkt treffend op: "We waren een aantal jaren sterk afhankelijk van LogMeIn, maar hun prijs bleef stijgen en hun ondersteuningsniveau werd elk jaar lager en lager. We begonnen een aantal LogMeIn-agents te vervangen door TeamViewer, maar vrij snel besefte hoe kostbaar een volledige overstap naar TeamViewer bijna dezelfde kosten zou zijn als LogMeIn. Toen we Splashtop ontdekten, realiseerden we ons al snel dat het minder dan de helft van de prijs zou zijn en alle functionaliteit zou bieden waarnaar we op zoek waren een extern bureaublad-tool."

Een andere TrustRadius-recensent zegt: "Drie jaar geleden veranderde de bedrijfsstrategie van LogMeIn radicaal, en dat geldt ook voor de prijzen. Het systeem paste niet langer bij onze manier van werken en de kosten werden exorbitant. Daarom zocht ik naar een tool met gelijkwaardige of zelfs betere functies. en vond Splashtop. Na een paar tests van de werking ervan was ik grotendeels overtuigd. Het overtreft zelfs mijn verwachtingen."

Op het gebied van tools voor externe toegang, waar prijs-kwaliteitverhouding voorop staat, vindt Splashtop duidelijk een evenwicht tussen kosteneffectiviteit en veelzijdige aanbiedingen, zoals herhaald door veel van zijn gebruikers.

Ten slotte schrijft deze TrustRadius-gebruiker: “LogMeIn werd vervangen omdat dat product te duur is en de enorme prijsstijgingen van jaar tot jaar hen tot een onbetrouwbare partner maken. Splashtop is stabiel en betaalbaar.”

Hier is een prijsvergelijkingstabel tussen Splashtop en LogMeIn voor twee van hun producten voor externe toegang:

Functie Splashtop Business Access Pro LogMeIn Pro Vanafprijs €90 €349.99 Aantal ondersteunde computers Tot 10 Maximaal 2 Ondersteuning voor mobiele apparaten Gratis inbegrepen Extra €379 per jaar Extra beveiligingsfuncties Gratis inbegrepen Extra €480 per jaar Jaarlijkse prijskorting Ja Nee Gratis proefperiode Ja Ja

Zoals u kunt zien, is Splashtop aanzienlijk goedkoper dan LogMeIn, vooral voor kleine bedrijven en particulieren. De startprijzen van Splashtop besparen u 50% tot meer dan 80% per jaar in vergelijking met de startprijzen van LogMeIn. Bovendien biedt Splashtop een jaarlijkse prijskorting, waardoor u nog meer geld bespaart.

2. Kenmerken en functies

Bij het selecteren van tools voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand is functionaliteit net zo cruciaal als betaalbaarheid. Een tool kan immers betaalbaar zijn, maar als deze niet aan de noodzakelijke eisen voldoet, kan deze op de lange termijn uiteindelijk duurder uitvallen in termen van productiviteit en efficiëntie.

Zowel Splashtop als LogMeIn maken indruk met hun aanbod. Ze voorzien in de basisbehoeften: gemakkelijke toegang op afstand, mogelijkheden voor bestandsoverdracht en sessie-opname. Op basis van TrustRadius-recensies lijkt het er echter op dat Splashtop een voorsprong heeft als het gaat om functies en functies.

Eén recensent merkt op: "We gebruikten LogMeIn vóór Splashtop. We ontdekten dat Splashtop een snellere ervaring op afstand bood, minder kostte en robuustere functies had dan LogMeIn."

Een andere gebruiker wijst op de ondersteuning voor meerdere monitoren van Splashtop: “Ik heb in het verleden TeamViewer, LogMeIn en andere producten voor externe toegang gebruikt. Wat Splashtop naar mijn mening onderscheidt van allemaal, is hun ondersteuning voor meerdere monitoren, gebruiksgemak en waarde.“

Naast ondersteuning voor meerdere monitoren wordt Splashtop vaak erkend vanwege de eenvoudige software-updates en de mogelijkheid om externe computers probleemloos opnieuw op te starten. Dit lijken misschien kleine add-ons, maar in een externe werkomgeving kunnen dergelijke functies van onschatbare waarde zijn.

Een andere gebruiker benadrukt: “Ik gebruikte LogMeIn. Het was "oké", maar niets geweldigs - het had functies waar ik niet om gaf. Toen ze hun prijs verdrievoudigden, keek ik ergens anders en vond Splashtop. Ik heb het uitgeprobeerd en vond het geweldig.”

Hoewel LogMeIn daarentegen een rijke reeks functies biedt, hebben sommige gebruikers ontdekt dat ze in de loop der jaren mogelijk meer betaalden voor functionaliteiten die ze niet gebruiken of die voor een lagere prijs in Splashtop te vinden zijn.

Concluderend: hoewel beide tools ongetwijfeld hun doel en publiek dienen, biedt Splashtop een mix van betaalbaarheid en functionaliteit die veel gebruikers zijn gaan waarderen.

3. De gebruikerservaring

In een tijdperk waarin de efficiëntie van een tool net zo cruciaal is als de kracht ervan, speelt de gebruikerservaring (UX) een cruciale rol.

Splashtop valt op door zijn intuïtieve interface. Het is ontworpen om eenvoudig te zijn en zorgt ervoor dat zelfs de minst technisch onderlegde gebruikers gemakkelijk door de functies kunnen navigeren. Ter vergelijking: sommige gebruikers die overstappen van LogMeIn hebben het gemak opgemerkt van het adopteren van Splashtop, wat suggereert dat laatstgenoemde een gebruiksvriendelijkere ervaring biedt.

Een recensent van TrustRadius merkt op: "Ik vind dat klanten de nood-SOS gemakkelijk kunnen uitvoeren en mij de code kunnen geven. En ik vind dat de geïnstalleerde app behoorlijk betrouwbaar is en een stuk eenvoudiger en gemakkelijker te gebruiken dan LogMeIn, en dat is niet zo duur."

Bovendien lijkt de overstap van andere platforms, vooral LogMeIn, naar Splashtop probleemloos te zijn. Een belangrijke reden is het ontwerp van de tool, dat aansluit bij de bekendheid van andere populaire oplossingen voor externe toegang.

Een andere gebruiker benadrukt de eenvoudige interface: "Het biedt een zeer responsieve ervaring voor externe toegang met een duidelijke en eenvoudige interface. Er is heel weinig leercurve omdat de werkbalk de grafische gebruikersinterface van andere populaire oplossingen voor externe toegang nabootst. Het geeft u snel en eenvoudig toegang tot uw externe computer blijft uit de weg.”

Bovendien wordt het installatie- en configuratieproces van Splashtop vaak als eenvoudiger genoemd dan zijn tegenhangers, waaronder LogMeIn. Dit installatiegemak bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook potentiële frustraties. Eén gebruiker merkte op: “Het is goed voor klanten die niet zo geavanceerd zijn met hun technologiegebruik en die graag een eenvoudige app hebben om op afstand verbinding te maken. Bovendien is het eenvoudig te installeren.”

Kortom, hoewel beide tools robuuste mogelijkheden voor externe toegang bieden, loopt Splashtop voorop met een meer gebruikersgerichte aanpak, waardoor een naadloze en intuïtieve ervaring wordt gegarandeerd, vooral in vergelijking met LogMeIn.

4. Prestaties, betrouwbaarheid en snelheid

Als je je verdiept in de TrustRadius-recensies, zie je een consistent patroon: Splashtop biedt een opmerkelijk voordeel op het gebied van verbindingsstabiliteit en snelheid vergeleken met LogMeIn.

Hoewel LogMeIn al lang een speler op dit gebied is, hebben sommige gebruikers hun zorgen geuit over de consistentie van de prestaties. Daarentegen hebben Splashtop-gebruikers hun ervaring met externe toegang routinematig beschreven als zowel responsief als duidelijk. Een dergelijk onderscheid is van het grootste belang, vooral bij het beheren van kritieke taken of bij het garanderen van een naadloze samenwerking.

Een recensent van TrustRadius merkt op: "Ik gebruikte LogMeIn, maar vond de overgang van mijn thuiscomputer naar de externe locatie niet zo soepel. Bovendien was het, eenmaal op de externe locatie, soms moeilijk om te functioneren en verbonden te blijven. Het scherm soms bevroor het, en het was moeilijk om het werk af te krijgen.”

De voorsprong van Splashtop op het gebied van prestaties stopt niet alleen bij betrouwbaarheid. Snelheid is een ander gebied waarop het lijkt te schitteren. Toegang krijgen tot bestanden, software of eenvoudigweg navigeren door een extern bureaublad zou net zo snel moeten zijn alsof u uw lokale machine gebruikt.

Eén recensent schrijft simpelweg: “We vonden de ervaring erg snel terwijl we op afstand werkten.”

Splashtop biedt hogere verbindingssnelheden dan LogMeIn, volgens de feedback van talloze gebruikers.

De TrustRadius-recensies schetsen een duidelijk beeld: hoewel beide platforms competent zijn, onderscheidt Splashtop zich door het garanderen van consistente, snelle en betrouwbare externe verbindingen in vergelijking met LogMeIn.

5. Klantenondersteuning

Zowel Splashtop als LogMeIn begrijpen het belang van robuuste klantenondersteuning. Ze hebben systemen en teams gebouwd die zich inzetten om hun gebruikers te helpen en ervoor te zorgen dat hun ervaring soepel blijft.

Vooral Splashtop krijgt niet alleen lof vanwege de kwaliteit van zijn ondersteuning, maar ook om een enigszins onverwachte reden. Een opmerkelijk sentiment onder TrustRadius-recensies is dat hoewel gebruikers de klantenondersteuning van Splashtop zowel snel als behulpzaam vinden, velen vermelden dat ze zelden de noodzaak vinden om van deze hulpbron gebruik te maken. De redenering? De betrouwbaarheid en het intuïtieve karakter van het platform van Splashtop zorgen ervoor dat er weinig problemen zijn.

Eén gebruiker zegt het kort en bondig: "Ik heb tot nu toe geen behoefte gehad om contact op te nemen met de ondersteuning van Splashtop, omdat het product altijd stabiel is geweest en ik geen problemen heb gehad waarvoor ik contact moest opnemen met de ondersteuning. Altijd een teken van een geweldig product .”

Een andere gebruiker merkt op: “Ik heb nog nooit contact met hun ondersteuning hoeven opnemen omdat het product zo goed is, maar voor de paar vragen die ik had, kon ik online antwoorden vinden om ze snel en correct op te lossen.”

Dit spreekt niet alleen boekdelen over de doeltreffendheid van het ondersteuningsteam van Splashtop, maar ook over de inherente kwaliteit en betrouwbaarheid van het product zelf. Een tool die verstoringen minimaliseert en de noodzaak voor ondersteuningsinterventie vermindert, verhoogt inherent de productiviteit en gebruikerstevredenheid.

Conclusie: Splashtop versus LogMeIn

Zowel Splashtop als LogMeIn staan hoog op het gebied van oplossingen voor externe toegang, waarbij gebruikers op TrustRadius voor beide positieve feedback geven. Wanneer we ons echter verdiepen in de details, komen er duidelijke voorkeuren naar voren. Op basis van de verstrekte beoordelingen neigen gebruikers naar Splashtop bij het evalueren van kritische factoren zoals kosten, functies, prestaties en algehele gebruikerservaring.

Prijs is voor velen een cruciale factor, waarbij Splashtop onmiskenbare waarde biedt zonder concessies te doen aan kwaliteit of functionaliteit. De functies komen overeen met of overtreffen die van LogMeIn, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor degenen die uitgebreide mogelijkheden willen zonder het hoge prijskaartje.

Prestaties en betrouwbaarheid blijven cruciaal voor tools voor externe toegang, en ook op dit gebied heeft Splashtop lof gekregen. En als het op gebruikerservaring aankomt, lijkt het intuïtieve karakter van Splashtop, gecombineerd met het gemakkelijke overgangsproces, een blijvende indruk op zijn gebruikers te hebben achtergelaten.

Kortom, hoewel beide platforms hun verdiensten hebben en lovende kritieken krijgen op TrustRadius, heeft Splashtop volgens gebruikersrecensies een duidelijke voorsprong op belangrijke gebieden, waardoor het een topkandidaat is voor degenen die op zoek zijn naar een effectieve oplossing voor externe toegang.

Geloof ons niet zomaar op ons woord. Lees meer over onze software voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand en ontdek zelf het verschil tussen Splashtop. Start vandaag nog uw gratis proefperiode!