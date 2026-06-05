TrustRadius spreekt: hoe Splashtop beter presteert dan LogMeIn

In het steeds digitalere landschap van vandaag zijn remote acces en remote supporttools niet alleen handig, maar ook van cruciaal belang. Of het nu gaat om professionals die vanuit hun thuiskantoor werken of om IT-specialisten die remote support bieden, de mogelijkheid om veilig en efficiënt toegang te krijgen tot systemen op afstand is een belangrijk onderdeel geworden van onze technologiegedreven routines.
Splashtop en LogMeIn vallen op als twee van de koplopers op dit domein, elk met zijn eigen verdiensten. Maar hoe verhouden ze zich tot elkaar? TrustRadius-beoordelingen bieden waardevolle inzichten in deze vergelijking en werpen licht op echte gebruikerservaringen en voorkeuren. We gaan er dieper op in en willen graag een duidelijk beeld schetsen van hoe Splashtop zich vergelijkt met LogMeIn op basis van feedback uit de eerste hand van degenen die er het meest toe doen: de gebruikers.
Splashtop vs. LogMeIn: Inzichten in prijzen, functies & prestaties van TrustRadius
1. Kosten en prijzen
Bij het kiezen van de beste tools voor remote toegang is de kostprijs onvermijdelijk een van de eerste factoren om te overwegen. Uit beoordelingen op TrustRadius komt een duidelijk patroon naar voren: Splashtop wordt vaak geprezen om zijn betaalbaarheid, vooral vergeleken met LogMeIn. Veel gebruikers uitten zorgen over de stijgende prijzen van LogMeIn in de loop van de tijd, waarbij sommigen opmerkten dat ze aanzienlijke verhogingen hebben gezien.
Van 2019 tot 2020 meldden verschillende gebruikers bijvoorbeeld prijsstijgingen variërend van 40% tot meer dan 100% voor specifieke LogMeIn-abonnementen. Deze prijsverschuivingen gingen niet altijd gepaard met een gelijkwaardige toevoeging van waardevolle functies, wat leidde tot frustratie bij de klant.
Splashtop kreeg daarentegen juist veel lof voor het handhaven van stabiele, redelijke prijzen zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de functies.
Een reviewer van TrustRadius merkte treffend op: "We waren een aantal jaren sterk afhankelijk van LogMeIn, maar hun prijs bleef stijgen en hun ondersteuningsniveau werd elk jaar lager en lager. We begonnen een aantal LogMeIn-agents te vervangen door TeamViewer, maar al vrij snel zagen we dat een volledige overstap naar TeamViewer bijna net zo duur zou zijn als LogMeIn. Toen we Splashtop ontdekten, realiseerden we ons al snel dat het minder dan de helft zou kosten en alle functionaliteit zou bieden waarnaar we op zoek waren in een remote desktoptool."
Een andere TrustRadius-reviewer zegt: "Drie jaar geleden veranderde de bedrijfsstrategie van LogMeIn radicaal, en dat geldt ook voor de prijzen. Het systeem paste niet langer bij onze manier van werken en de kosten werden exorbitant. Daarom zocht ik naar een tool met gelijkwaardige of zelfs betere functies. en vond Splashtop. Na een paar tests was ik helemaal overtuigd. Het overtrof zelfs al mijn verwachtingen."
Op het gebied van remote accesstools, waar prijs-kwaliteitverhouding voorop staat, vindt Splashtop, zoals vaak aangegeven door gebruikers, duidelijk een evenwicht tussen kosteneffectiviteit en een veelzijdig aanbod.
Ten slotte schrijft deze TrustRadius-gebruiker: “LogMeIn is vervangen omdat dat product te duur is, en de enorme jaarlijkse prijsverhogingen maken van hen een onbetrouwbare partner. Splashtop is stabiel en betaalbaar.”+
Splashtop is de perfecte vervanger voor LogMeIn Central, LogMeIn Rescue en LogMeIn Pro, en biedt een betrouwbaardere, kosteneffectieve oplossing met consistente prestaties en zonder verborgen kosten.
Hier is een prijsvergelijkingstabel tussen Splashtop en LogMeIn Pro voor twee van hun remote accessproducten:
Feature
Splashtop Remote Access Pro
LogMeIn Pro
Vanafprijs
€ 90
€ 349,99
Aantal ondersteunde computers
Tot 10
Maximaal 2
Ondersteuning voor mobiele apparaten
Gratis inbegrepen
Extra € 379 per jaar
Extra beveiligingsfuncties
Gratis inbegrepen
Extra € 480 per jaar
Jaarlijkse prijskorting
Ja
Nee
Gratis proefperiode
Ja
Ja
Zoals u kunt zien, is Splashtop aanzienlijk goedkoper dan LogMeIn, vooral voor kleine bedrijven en particulieren. De vanafprijzen van Splashtop besparen u 50% tot meer dan 80% per jaar in vergelijking met de vanafprijzen van LogMeIn. Bovendien biedt Splashtop een jaarlijkse prijskorting, waardoor u nog meer geld bespaart.
2. Kenmerken en functies
Bij het kiezen van remote access en remote supporttools is functionaliteit net zo cruciaal als betaalbaarheid. Een tool kan wel betaalbaar zijn, maar als deze niet aan de noodzakelijke eisen voldoet, kan deze op de lange termijn uiteindelijk duurder uitvallen wanneer u kijkt naar productiviteit en efficiëntie.
Zowel Splashtop als LogMeIn maken indruk met hun aanbod. Ze voorzien in de basisbehoeften: gemakkelijke remote access, mogelijkheden voor bestandsoverdracht en sessie-opname. Op basis van de TrustRadius reviews lijkt het er echter op dat Splashtop een streepje voor heeft als het gaat om mogelijkheden en functies.
Eén reviewer merkt op: "We gebruikten LogMeIn voordat we Splashtop hadden. We ontdekten dat Splashtop een snellere remote ervaring bood, minder kostte en robuustere functies had dan LogMeIn."
Een andere gebruiker wijst op de ondersteuning voor meerdere monitoren van Splashtop: “Ik heb in het verleden TeamViewer, LogMeIn en andere remote accessproducten gebruikt. Wat Splashtop naar mijn mening onderscheidt van allemaal, is hun ondersteuning voor meerdere monitoren, gebruiksgemak en waarde.“
Naast ondersteuning voor meerdere monitoren wordt Splashtop vaak geroemd vanwege de eenvoudige software-updates en de mogelijkheid om externe computers probleemloos opnieuw op te starten. Dit lijken misschien kleine add-ons, maar in een remote werkomgeving kunnen dergelijke functies van onschatbare waarde zijn.
Een andere gebruiker benadrukt: “Ik gebruikte altijd LogMeIn. Het was oké, maar niet geweldig - het had functies waar ik niet om gaf. Toen ze hun prijs verdrievoudigden, ging ik verder zoeken en vond Splashtop. Ik heb het uitgeprobeerd en vond het gelijk geweldig.”
Hoewel LogMeIn een groot aantal functies biedt, hebben sommige gebruikers ontdekt dat ze in de loop der jaren veel betaalden voor ongebruikte functionaliteit die bovendien voor een lagere prijs in Splashtop te vinden is.
Concluderend: hoewel beide tools ongetwijfeld hun doel en publiek hebben, biedt Splashtop een mix van betaalbaarheid en functionaliteit die veel gebruikers zijn gaan waarderen.
3. De gebruikerservaring
In een tijdperk waarin de efficiëntie van een tool net zo cruciaal is als de kracht ervan, speelt de gebruikerservaring (UX) een cruciale rol.
Splashtop valt op door zijn intuïtieve interface. Het is ontworpen om eenvoudig te zijn en zorgt ervoor dat zelfs de minst technisch onderlegde gebruikers gemakkelijk door de functies kunnen navigeren. Sommige gebruikers die overstapten van LogMeIn hebben het gemak van het adopteren van Splashtop genoemd, wat aangeeft dat Splashtop bijzonder gebruiksvriendelijk is.
Een reviewer van TrustRadius merkt op: "Ik vind dat klanten de SOS-functie gemakkelijk kunnen gebruiken en mij de code kunnen geven. En ik vind dat de geïnstalleerde app erg betrouwbaar is en een stuk eenvoudiger te gebruiken dan LogMeIn, en het is niet zo duur."
Bovendien lijkt de overgang van andere platforms, vooral van LogMeIn, naar Splashtop probleemloos te verlopen. Een belangrijke reden is het ontwerp van de tool, dat aansluit bij de bekendheid van andere populaire remote accessoplossingen.
Een andere gebruiker benadrukt de eenvoudige interface: "Het biedt een zeer responsieve remote accesservaring met een duidelijke en eenvoudige interface. Er is geen steile leercurve omdat de werkbalk op de grafische gebruikersinterface van andere populaire remote accessoplossingen lijkt. Hij geeft u snel en eenvoudig toegang tot uw externe computer en zit niet in de weg.”
Bovendien wordt het installatie- en configuratieproces van Splashtop vaak eenvoudiger gevonden dan dat van zijn tegenhangers, zoals LogMeIn. Dit installatiegemak bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook potentiële frustraties. Eén gebruiker merkte op: “Het is goed voor klanten die niet zo veel van technologie weten en die graag een eenvoudige app willen hebben om op afstand verbinding te maken. Bovendien is het eenvoudig te installeren.”
Kortom, hoewel beide tools robuuste mogelijkheden voor remote access bieden, loopt Splashtop voorop met een meer gebruikersgerichte aanpak, waardoor een naadloze en intuïtieve ervaring wordt gegarandeerd, vooral in vergelijking met LogMeIn.
4. Prestaties, betrouwbaarheid en snelheid
Als u zich verdiept in de TrustRadius-reviews, ziet u een consistent patroon: Splashtop biedt een opmerkelijk voordeel op het gebied van stabiele verbindingen en snelheid vergeleken met LogMeIn.
Hoewel LogMeIn al lang een speler op dit gebied is, hebben sommige gebruikers hun zorgen geuit over de consistentie van de prestaties. Daarentegen beschrijven Splashtop-gebruikers hun remote accesservaring vaak als responsief en duidelijk. Een dergelijk onderscheid is van het grootste belang, vooral bij het beheren van kritieke taken of bij het garanderen van een naadloze samenwerking.
Een reviewer van TrustRadius vertelt: "Ik gebruikte LogMeIn, maar de overgang van mijn thuiscomputer naar de externe locatie ging verre van soepel. Bovendien was het, eenmaal op de externe locatie, soms moeilijk om te functioneren en verbonden te blijven. Het scherm bevroor soms en het was moeilijk om mijn werk af te krijgen.”
De voorsprong van Splashtop op het gebied van prestaties stopt niet alleen bij betrouwbaarheid. Snelheid is een ander gebied waarop het blijkt te schitteren. Toegang krijgen tot bestanden, software of eenvoudigweg navigeren door een externe conmputer zou net zo snel moeten zijn als u uw computer lokaal zou gebruiken.
Eén reviewer schrijft simpelweg: “We vonden de ervaring erg snel terwijl we op afstand werkten.”
Splashtop biedt hogere verbindingssnelheden dan LogMeIn, volgens de feedback van talloze gebruikers.
De TrustRadius reviews schetsen een duidelijk beeld: terwijl beide platforms bekwaam zijn, springt Splashtop eruit als de beste alternatief voor LogMeIn door het waarborgen van consistente, snelle en betrouwbare remote verbindingen vergeleken met LogMeIn.
5. Klantenservice
Zowel Splashtop als LogMeIn begrijpen het belang van uitmuntende klantenservice. Ze hebben systemen en teams gebouwd die zich inzetten om hun gebruikers te helpen en ervoor te zorgen dat hun ervaring prettig blijft.
Splashtop krijgt niet alleen lof vanwege de kwaliteit van de support, maar ook voor een enigszins onverwachte reden. Een opmerkelijk sentiment onder TrustRadius-reviewers is dat hoewel ze de klantenondersteuning van Splashtop bijzonder snel en behulpzaam vinden, velen zeggen dat ze zelden de noodzaak vinden om ervan gebruik te maken. De redenering? De betrouwbaarheid en het intuïtieve karakter van het platform van Splashtop zorgen ervoor dat er weinig problemen zijn.
Eén gebruiker zegt het kort en bondig: "Ik heb tot nu toe geen behoefte gehad om contact op te nemen met de support van Splashtop, omdat het product altijd stabiel werkt en ik geen problemen heb gehad waarvoor ik contact moest opnemen met hun support. Altijd een teken van een geweldig product .”
Een andere gebruiker merkt op: “Ik heb nog nooit contact met hun ondersteuning hoeven opnemen omdat het product zo goed is, maar voor de paar vragen die ik had, kon ik online antwoorden vinden waarmee ik ze snel en correct op kon lossen.”
Dit spreekt niet alleen boekdelen over de doeltreffendheid van het supportteam van Splashtop, maar ook over de inherente kwaliteit en betrouwbaarheid van het product zelf. Een tool die verstoringen minimaliseert en de noodzaak voor ondersteuningsinterventie vermindert, verhoogt inherent de productiviteit en gebruikerstevredenheid.
Splashtop vs. LogMeIn: Welk platform biedt meer waarde op basis van gebruikersbeoordelingen
Zowel Splashtop als LogMeIn zijn goed op het gebied van remote accessoplossingen, waarbij gebruikers op TrustRadius voor beide positieve feedback geven. Wanneer we ons echter verdiepen in de details, komen er duidelijke voorkeuren naar voren. Op basis van de verstrekte beoordelingen neigen gebruikers naar Splashtop bij het evalueren van kritische factoren zoals kosten, functies, prestaties en algehele gebruikerservaring.
Prijs is voor velen een cruciale factor, waarbij Splashtop onmiskenbare waarde biedt zonder concessies te doen aan kwaliteit of functionaliteit. De functies komen overeen met of overtreffen die van LogMeIn, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor degenen die uitgebreide mogelijkheden willen zonder het hoge prijskaartje.
Prestaties en betrouwbaarheid zijn altijd cruciaal bij remote accesstools, en ook op dit gebied heeft Splashtop veel lof gekregen. En als het op gebruikerservaring aankomt, lijkt het intuïtieve karakter van Splashtop, gecombineerd met het gemakkelijke overgangsproces, een blijvende indruk op zijn gebruikers te hebben achtergelaten.
Kortom, hoewel beide platforms hun verdiensten hebben en lovende kritieken krijgen op TrustRadius, heeft Splashtop volgens gebruikersreviews een duidelijke voorsprong op belangrijke gebieden, waardoor het de topkandidaat is voor degenen die op zoek zijn naar een effectieve remote accessoplossing.
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