Software Like AnyDesk – Comparison of AnyDesk Competitors

AnyDesk biedt remote accessoplossingen voor verschillende gebruiksscenario's, zoals werken op afstand, IT-support en meer. Maar is dit het beste remote accessprogramma op de markt?
Een van de grootste nadelen van AnyDesk is dat het duur is. AnyDesk biedt mogelijk ook geen pakketten aan die zijn afgestemd op uw unieke gebruikssituatie.
Het vinden van alternatieve remote desktopsoftware voor AnyDesk is essentieel om ervoor te zorgen dat u de beste oplossing krijgt die voldoet aan uw specifieke behoeften en vereisten voor remote access. Hier is een overzicht van de beste programma's zoals AnyDesk (en welke het beste is):
Splashtop
TeamViewer
Chrome Externe Desktop
Remote PC
Zoho Assist
AirDroid Remote Support
Parsec
Anyviewer
LogMeIn
GoToMyPC
Waarom heeft u een alternatief voor AnyDesk nodig?
AnyDesk kan bepaalde beperkingen hebben die van invloed kunnen zijn op uw behoeften aan remote access. Door deze tekortkomingen te identificeren, kunt u bepalen of een alternatief beter aan uw eisen voldoet.
Hoge kosten
Een opvallend probleem met AnyDesk is de kostenstructuur. De abonnementen kunnen onbetaalbaar zijn, vooral voor bedrijven die moeten opschalen of meerdere gebruikers moeten faciliteren. Deze hoge kosten kunnen budgetten onder druk zetten en leiden tot minder flexibiliteit bij het kiezen van het juiste plan voor uw specifieke behoeften.
Het is essentieel om alternatieven te onderzoeken die dit probleem aanpakken en een betere prijs-kwaliteitverhouding bieden. Oplossingen zoals Splashtop bieden uitgebreidere mogelijkheden tegen lagere kosten en vormen een robuuste optie voor wie op zoek is naar effectieve en voordelige remote accessoplossingen.
Software kiezen zoals AnyDesk: Waar moet u op letten
Bij het evalueren van alternatieven voor AnyDesk is het cruciaal om de belangrijkste factoren te identificeren die uw ervaring met remote access kunnen verbeteren. Dit zijn de essentiële criteria waarmee u rekening moet houden:
Kosteneffectiviteit: Evalueer de prijsstructuur van mogelijke alternatieven. Zoek naar software die een uitgebreide set functies biedt tegen lagere kosten dan AnyDesk. Kijk naar abonnementen die passen bij uw budget en tegelijkertijd voldoen aan uw vereisten.
Functieset: Vergelijk de functies die worden aangeboden door verschillende remote access-oplossingen. Zorg ervoor dat de software essentiële functionaliteiten bevat zoals bestandsoverdracht, remote printing, multi-user toegang, en remote wake. Geavanceerde functies zoals high-definition streaming en robuuste beveiligingsmaatregelen zijn ook belangrijk.
Compatibiliteit: Controleer de compatibiliteit van de software met verschillende besturingssystemen en apparaten. Een veelzijdige oplossing moet Windows, Mac, Linux, iOS, Android en andere platforms ondersteunen om naadloze toegang te garanderen vanaf elk apparaat dat u gebruikt.
Prestaties en betrouwbaarheid: Beoordeel de prestaties en betrouwbaarheid van de software. Zoek naar oplossingen die snelle verbindingen, lage latentie en minimale downtime bieden. Prestaties zijn cruciaal om de productiviteit op peil te houden en een soepele remote ervaring te garanderen.
Gebruikerservaring: Houd rekening met het gebruiksgemak en de gebruikerservaring die de software biedt. Een intuïtieve interface en een eenvoudig installatieproces kunnen de efficiëntie van remote bedrijfsvoering aanzienlijk beïnvloeden en de leercurve verkorten.
Veiligheid: Zorg ervoor dat de software robuuste beveiligingsfuncties biedt om uw gegevens en privacy te beschermen. Zoek naar oplossingen die encryptie, veilige authenticatie en andere beveiligingsmaatregelen bieden om uw externe sessies te beveiligen.
Ondersteuning en schaalbaarheid: Evalueer de beschikbare opties voor klantenondersteuning en de schaalbaarheid van de software. Betrouwbare klantenondersteuning en de mogelijkheid om de oplossing op te schalen naarmate uw behoeften groeien, zijn essentieel voor het behouden van effectieve remote access.
Door u op deze factoren te concentreren, kunt u een remote accessoplossing kiezen die niet alleen aan uw behoeften voldoet, maar ook uw algehele werkervaring op afstand verbetert.
10 Beste Apps Zoals AnyDesk
1. Splashtop
Splashtop is een remote desktop software dat functies biedt die vergelijkbaar zijn met AnyDesk, zoals bestandsoverdracht en remote printen. Het biedt ook extra functies zoals multi-user remote access, remote wake, en streaming met hoge prestaties voor mediacontent. Splashtop is compatibel met meerdere besturingssystemen, waaronder Windows, Mac, Linux, iOS, Android en Chrome OS.
Wat Splashtop onderscheidt van AnyDesk, is de prijs. Wanneer u de prijzen van Splashtop en AnyDesk vergelijkt, bespaart Splashtop u tot 40% of meer op uw abonnementskosten!
Splashtop krijgt ook hogere beoordelingen op reviewsites van derden en werd onlangs door TrustRadius erkend als koploper op het gebied van remote acces en support. TrustRadius noemde Splashtop als Best Value, Best Relationship, Best Feature Set en Best Software.
Om die redenen is Splashtop het beste AnyDesk-alternatief.
2. TeamViewer
TeamViewer lijkt erg op AnyDesk en biedt meer geavanceerde functies. TeamViewer is echter over het algemeen duurder dan AnyDesk, vooral voor commercieel gebruik. De abonnementsprijzen van TeamViewer zijn gebaseerd op het aantal apparaten en gebruikers, waardoor het meer geschikt is voor grotere teams of organisaties.
Echter, AnyDesk is nog steeds een dure keuze en niet ideaal voor de meeste gebruikers, daarom is Splashtop nog steeds de beste AnyDesk vervanger.
3. Chrome Remote Desktop
Chrome Remote Desktop is remote desktopsoftware die wordt aangeboden door Google waarmee gebruikers op afstand toegang kunnen krijgen tot hun computers via de Chrome-browser. Hoewel Chrome Remote Desktop een gratis app is, schiet het ernstig tekort op het gebied van apparaatondersteuning, functies en beveiliging.
Chrome Remote Desktop kan alleen worden gebruikt via een Chrome-browser en beide computers moeten zijn aangemeld bij hetzelfde Google-account, wat beveiligingsproblemen kan opleveren als meerdere gebruikers accountgegevens delen. Het mist ook veel basisfuncties die vaak in remote access-software zitten, waardoor het niet ideaal is voor werken op afstand.
4. RemotePC
RemotePC is vergelijkbaar met AnyDesk, maar mist veel functies, tenzij u betaalt voor het Enterprise-abonnement (dat komt met opnieuw opstarten op afstand, gebruikersbeheer en groepering). RemotePC is een vrij basic remote access-softwareoptie en wordt duur nadat de korting van het eerste jaar is verlopen.
Kijkend naar zowel RemotePC als AnyDesk, is de betere optie om voor Splashtop te gaan.
5. Zoho Assist
Zoho Assist is een cloud-gebaseerde remote support tool die aantrekkelijk is voor kleine bedrijven en helpdesks. Het biedt onbeheerde toegang en integraties binnen het Zoho-ecosysteem, maar geavanceerde functies vereisen vaak hogere plannen. Vergeleken met Splashtop kan Zoho Assist beperkter zijn in prestaties en bredere platformondersteuning. Splashtop biedt snellere remote sessies, beveiliging van ondernemingsniveau en optioneel endpointbeheer om zowel IT-ondersteuning als toegang te dekken.
6. AirDroid Remote Support
AirDroid Remote Support richt zich op mobiele en Android-apparaten, waardoor het een nichetool is voor teams die smartphones of tablets beheren. Hoewel het nuttige remote control-functies biedt, is de dekking beperkt voor organisaties die ook desktopondersteuning nodig hebben. Splashtop ondersteunt Windows, macOS, Linux, iOS, Android en Chromebooks, waardoor IT-teams volledige cross-platform dekking hebben vanuit één oplossing.
7. Parsec
Parsec is populair onder creatievelingen voor low-latency streaming van games en ontwerpapplicaties. Het werkt goed voor individuele gebruikers, maar mist bredere IT-ondersteuningsfuncties zoals gecentraliseerd beheer, compliance en endpoint patching. Splashtop evenaart Parsec's high-performance streaming en biedt daarnaast enterprise controls, beveiligingscertificeringen en integraties die IT-teams nodig hebben.
8. AnyViewer
AnyViewer is een lichtgewicht gratis remote desktop tool, vaak gebruikt voor persoonlijke verbindingen of kleine teams. Het is eenvoudig op te zetten, maar de functieset is beperkt, met minder enterprise beveiliging of beheer mogelijkheden. Splashtop levert dezelfde eenvoud terwijl het enterprise-grade beveiligingsstandaarden (ISO 27001, SOC 2, HIPAA gereedheid) en flexibele licenties voor teams van alle groottes toevoegt.
9. LogMeIn
LogMeIn is al jaren een bekende remote access tool, maar veel gebruikers melden hoge kosten en complexe licenties. Het biedt betrouwbare verbindingen maar mist geïntegreerd endpointbeheer en flexibiliteit van add-ons. Splashtop biedt modernere functies, sterkere beveiligingsnaleving en lagere prijzen, waardoor het een kosteneffectieve upgrade is voor bedrijven die meer zoeken dan alleen remote access.
10. GoToMyPC
GoToMyPC biedt basis toegang tot een externe desktop en wordt vaak gebruikt door particulieren of kleine bedrijven die een eenvoudige verbinding nodig hebben. Echter, de beperkte functies en verouderde interface kunnen het minder aantrekkelijk maken voor bedrijfsbehoeften. Splashtop combineert gebruiksgemak met geavanceerde opties zoals remote support, sessie-opname en Splashtop AEM voor real-time patching
Wat maakt Splashtop anders dan andere apps zoals AnyDesk?
Bij het vergelijken van tools voor remote access richten veel alternatieven zich op een enkele sterkte, of het nu gaat om lichte toegang, mobiele apparaatdekking, of creatieve streaming. Splashtop brengt al deze mogelijkheden samen in één veilige en kosteneffectieve platform:
High-performance verbindingen met 4K streaming en lage latentie, waardoor Splashtop ideaal is voor creatieve professionals en hybride werkteams.
Cross-platform ondersteuning voor Windows, macOS, Linux, iOS, Android en Chromebooks, in tegenstelling tot tools die zich alleen specialiseren in één besturingssysteem.
Beveiliging op ondernemingsniveau inclusief SOC 2, ISO 27001, en HIPAA gereedheid, plus functies zoals MFA, SSO/SAML, en sessielogging.
Flexibele plannen voor individuen en bedrijven met lagere, voorspelbare prijzen vergeleken met oudere tools zoals LogMeIn of GoToMyPC.
Extra mogelijkheden met Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) voor real-time patchen, Splashtop Antivirus aangedreven door Bitdefender, en Splashtop AR voor remote begeleiding.
Deze voordelen maken Splashtop niet alleen een vervanging voor AnyDesk, maar een toekomstbestendige oplossing die kan meegroeien met je persoonlijke, professionele of enterprise behoeften
Schakel over naar Splashtop: Betere Prestaties, Meer Beveiliging, en Meer Waarde
Zoals hierboven is te zien, is Splashtop verreweg de beste app die te vergelijken is met AnyDesk, omdat het u alle topfuncties, betere prestaties, meer veiligheid en een betere prijs biedt door u tot 40% of meer te besparen!
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