LogMeIn Central-prijsvergelijking

Nu bedrijven blijven vertrouwen op computers en software voor hun dagelijkse activiteiten, is de vraag naar MSPs om hen te ondersteunen toegenomen. Om effectieve ondersteuning te kunnen bieden, hebben MSPs een oplossing nodig waarmee ze de endpoints van hun klanten op afstand kunnen ondersteunen, bewaken en beheren.

Een bekende optie is LogMeIn Central. Maar het is u misschien opgevallen dat LogMeIn Central een van de duurste opties op de markt is.

Aan de andere kant bestaat er ook een eersteklas oplossing voor remote support, monitoring, en management voor een prijs die u tot 50% of meer bespaart in vergelijking met LogMeIn Central. Als u dat goed in de oren klinkt, raden we u aan om Splashtop Remote Supportte nemen.

Hoewel zowel Splashtop Remote Support als LogMeIn Central dezelfde topfuncties bieden die door MSPs worden gebruikt, verschillen hun prijzen aanzienlijk. In dit artikel vergelijken we de prijzen van LogMeIn Central met de prijzen van Splashtop Remote Support om u te helpen bepalen welke oplossing het beste past bij uw zakelijke behoeften en budget.

LogMeIn Central-prijzen

LogMeIn Central wordt geprijsd op basis van het aantal computers dat u moet beheren. De prijs van LogMeIn Central begint bij $80 per maand (jaarlijks gefactureerd voor $960 per jaar) om 25 computers te beheren. Hier ziet u hoeveel LogMeIn Central per jaar kost, afhankelijk van het aantal beheerde endpoints.

25 computers: €840 per jaar

50 computers: €1,068 per jaar

100 computers: €1,440 per jaar

250 computers: €3,036 per jaar

Ook Splashtop Remote Support wordt geprijsd op basis van het aantal beheerde endpoints (en biedt het korting op jaarprijzen naast flexibele maandelijkse opties). Wanneer u de kosten (voor het jaarabonnement) van Splashtop Remote Support en LogMeIn Central met elkaar vergelijkt, kunt u zien dat Splashtop u tot 50% op uw abonnementskosten kan besparen:

25 computers: €439 per jaar

50 computers: €669 per jaar

100 computers: €889 per jaar

250 computers: €1,759 per jaar

U moet extra betalen voor extra LogMeIn Central-functies die gratis zijn opgenomen in Splashtop Remote Support

De besparingen die u met Splashtop kunt behalen, houden daar niet op. Als u op zoek bent naar functies om uw endpoints beter te beheren, dan moet u nog meer betalen voor uw LogMeIn Central-abonnement.

Dat komt omdat LogMeIn Central deze functies bundelt in drie afzonderlijke (maar allemaal dure) add-on-pakketten:

Security add-on (antivirusbeheer en Windows-updates): €480 per jaar bij 25 computers

Automatisering add-on (1-op-veel-acties, proactieve alerts, enz.): €480 per jaar bij 25 computers

Insight-add-on (systeeminventaris, eventlogs, enz.): €468 per jaar bij 25 computers

Om nog maar te zwijgen van het feit dat naarmate u meer beheerde endpoints aan uw abonnement toevoegt, ook de prijs van de add-ons van LogMeIn Central stijgt. Hierdoor komt LogMeIn Central buiten bereik voor de meeste kleine tot middelgrote bedrijven en is het ook een erg dure optie voor grote organisaties.

Splashtop is heel anders. In plaats van extra te rekenen voor vitale functies die MSPs nodig hebben, zijn deze zonder extra kosten inbegrepen bij Splashtop Remote Support! Deze functies omvatten:

Beheer van Windows-updates

Endpoint Security Dashboard

Configureerbare alerts

Gebeurtenislogboeken

System inventory dashboard en history

Een-op-veel acties

Externe opdrachtprompt

Implementeer en beheer Splashtop-antivirus

Schakel remote access voor eindgebruikers in

U krijgt niet alleen de beste functies die u nodig heeft om uw klanten de best mogelijke service te bieden tegen een fractie van de kosten, u krijgt ook een oplossing die betrouwbare remote verbindingen en toonaangevende security biedt, wanneer u voor Splashtop kiest. Daarom is Splashtop Remote Support het beste alternatief voor LogMeIn Central.

Probeer Splashtop Remote Support gratis

Bij het vergelijken van LogMeIn Central-prijzen met die van Splashtop Remote Support, is het belangrijk om rekening te houden met uw budget. Met Splashtop krijgt u dezelfde topfuncties voor een veel betere prijs. Bovendien zijn gebruikersreviews op TrustRadius het erover eens dat Splashtop superieur is aan LogMeIn Central, waardoor Splashtop een 9,2 op 10 krijgt in vergelijking met de 8,5 van LogMeIn Central.

Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefperiode van Splashtop Remote Support, zodat u zelf kunt zien waarom dit de juiste optie voor u is, en geniet van de besparingen die u krijgt door voor Splashtop te kiezen in plaats van LogMeIn Central!

