LogMeIn Central-prijsvergelijking

De prijzen van LogMeIn Central beginnen met een basisabonnement, maar de totale kosten hangen af van het aantal computers dat je beheert en welke add-ons je team nodig heeft.
Dat onderscheid is belangrijk. Veel IT-teams die LogMeIn Central evalueren, zoeken niet alleen naar remote access. Ze hebben ook patchbeheer, zichtbaarheid van endpoints, automatisering, inventarisrapportage, waarschuwingen en beveiligingsbeheer nodig. Bij LogMeIn Central zijn veel van die mogelijkheden gekoppeld aan add-onpakketten.
In deze gids zetten we de prijzen van LogMeIn Central op een rij, wat de add-ons bevatten, hoeveel LogMeIn Central kost met add-ons, en hoe dat zich verhoudt tot Splashtop AEM.
Overzicht van LogMeIn Central-prijzen
LogMeIn Central is geprijsd op basis van het aantal computers dat je beheert. Het basisabonnement omvat remote access en kernfuncties voor beheer, met extra mogelijkheden voor endpointbeheer beschikbaar via add-ons.
Aantal computers
LogMeIn Central jaarlijkse basisprijs
25 computers
€ 840 per jaar
50 Computers
€ 1.068 per jaar
100 Computers
€ 1.440 per jaar
250 Computers
€ 3.036 per jaar
De basisprijs is handig om de instapkosten te begrijpen. Hij geeft echter niet de volledige kosten weer voor teams die endpointbeheerfuncties nodig hebben, zoals patchbeheer, automatisering, rapportage, inventaris en antivirusbeheer.
Daarvoor moet je kijken naar de add-ons van LogMeIn Central.
Wat is inbegrepen bij LogMeIn Central Base?
LogMeIn Central Base is in de eerste plaats gebouwd rond externe toegang en basiscomputerbeheer. Het is bedoeld voor teams die verbinding moeten maken met externe computers, apparaten moeten organiseren en toegang moeten beheren binnen een groep endpoints. Mogelijkheden omvatten:
Externe toegang tot beheerde computers
Gebruikers- en computerbeheer
Computergroepering
Implementatietools
Bestandsoverdracht
Printen op afstand
Tweestaps verificatie
Kernworkflows voor extern beheer
Teams die op zoek zijn naar een bredere endpointmanagementoplossing hebben meestal meer nodig dan het basisabonnement. Functies zoals patchbeheer, geautomatiseerde taakuitvoering, waarschuwingen, inventaris, rapportage en antivirusbeheer zijn gekoppeld aan aparte add-ons.
Wat omvatten de add-ons van LogMeIn Central?
LogMeIn Central biedt drie belangrijke add-ons die de endpointmanagementmogelijkheden uitbreiden: Security, Automation en Insight.
Beveiligingsadd-on
De Security-add-on bevat functies voor endpointbeveiliging en updatebeheer, waaronder:
Patch management
Windows Updates
Applicatie-updates
LogMeIn Antivirus aangedreven door Bitdefender
Antivirusbeheer
Automation Add-On
De Automation-add-on bevat tools om taken, scripts en waarschuwingen uit te voeren op beheerde computers, waaronder:
Geautomatiseerd taakbeheer voor One2Many
Uitvoering op afstand
Geavanceerde scripting
Zelfherstellende waarschuwingen
Proactieve waarschuwingen
Insight-add-on
De Insight-add-on richt zich op endpointzichtbaarheid, rapportage en inventarisatie, waaronder:
Assetmanagement
Dashboard en rapportage
Computeraudit en inventaris
Hoeveel kost LogMeIn Central met add-ons?
Voor teams die remote support vergelijken met oplossingen voor endpointbeheer, is de basisprijs van LogMeIn Central maar een deel van het geheel. Als je team patchbeheer, beveiligingsbeheer, automatisering, waarschuwingen, inventaris, dashboards en rapportage nodig heeft, is de relevantere basislijn LogMeIn Central met de add-ons Security, Automation en Insight.
Aantal computers
LogMeIn Central met add-ons
25 computers
€ 2.268 per jaar
50 Computers
€ 2.844 per jaar
100 Computers
€ 4.548 per jaar
250 Computers
€ 9.216 per jaar
Prijzen van LogMeIn Central vs. prijzen van Splashtop AEM
Splashtop AEM is een endpointmanagementoplossing die remote control, patchbeheer, CVE-zichtbaarheid, inventaris, waarschuwingen, scripting en automatisering omvat in één endpointgebaseerd pakket.
Splashtop AEM begint bij $1,188 per jaar voor maximaal 100 endpoints bij jaarlijkse facturatie.
Aantal computers of endpoints
LogMeIn Central met add-ons
Splashtop AEM
25
€ 2.268 per jaar
€ 1.188 per jaar
50
€ 2.844 per jaar
€ 1.188 per jaar
100
€ 4.548 per jaar
€ 1.188 per jaar
Splashtop AEM heeft een minimum van 100 endpoints. De getoonde prijzen van LogMeIn Central zijn inclusief de add-ons Automation, Insight en Security. Prijzen worden weergegeven op jaarbasis.
Zelfs met het minimum van 100 endpoints kost Splashtop AEM minder dan LogMeIn Central met add-ons bij elk weergegeven aantal endpoints.
Naarmate het aantal endpoints boven de 100 uitkomt, wordt het prijsverschil tussen LogMeIn Central en Splashtop AEM steeds groter, waardoor Splashtop AEM je veel meer bespaart op je jaarlijkse kosten (zie Splashtop AEM pricing).
Waarom add-ons belangrijk zijn bij het vergelijken van de prijzen van LogMeIn Central
Bij het beoordelen van de prijzen van LogMeIn Central is de belangrijkste vraag welke mogelijkheden je team daadwerkelijk nodig heeft. Als je alleen het basisabonnement vergelijkt, weerspiegelen de prijzen mogelijk niet de volledige kosten van endpointbeheer.
Zo verhouden de belangrijkste mogelijkheden zich tussen LogMeIn Central en Splashtop AEM:
Functionaliteit
LogMeIn
Splashtop AEM
bediening op afstand
Inbegrepen in basisabonnement
Inbegrepen
Patch management
Beveiligingsadd-on
Inbegrepen
Windows Updates
Beveiligingsadd-on
Inbegrepen
Updates voor applicaties van derden
Beveiligingsadd-on
Inbegrepen
Antivirusbeheer
Beveiligingsadd-on
Beschikbaar via endpointbeveiligingsopties
Geautomatiseerde taken
Automatisering-add-on
Inbegrepen
Scripting
Automatisering-add-on
Inbegrepen
Waarschuwingen
Automatisering-add-on
Inbegrepen
Assetmanagement
Insight-add-on
Inbegrepen
Dashboard en rapportage
Insight-add-on
Inbegrepen
Computeraudit en inventaris
Insight-add-on
Inbegrepen
Voor een eenvoudige use case voor externe toegang kan LogMeIn Central Base voldoende zijn. Voor endpointbeheer worden de add-ons centraal in de vergelijking.
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams deze workflows op een meer geconsolideerde manier beheren vanuit het Splashtop-platform.
Kiezen tussen LogMeIn Central en Splashtop AEM
Voor teams die LogMeIn Central en Splashtop AEM vergelijken, is Splashtop AEM de sterkere keuze.
Splashtop AEM geeft IT-teams deze mogelijkheden voor endpointbeheer in één gestroomlijnde oplossing, zonder dat aparte add-onpakketten nodig zijn voor kernworkflows zoals patchbeheer, automatisering en inventarisatie. Dat maakt de prijzen makkelijker te begrijpen en helpt teams voorkomen dat ze meer betalen naarmate hun behoeften op het gebied van endpointbeheer groeien.
Het kostenverschil is ook aanzienlijk. Splashtop AEM kost tot 77% minder dan LogMeIn Central met add-ons.
Voor IT-teams en MSPs die praktisch endpointbeheer willen tegen lagere jaarlijkse kosten, is Splashtop AEM de betere keuze. Dit maakt Splashtop het beste LogMeIn Central-alternatief.
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De prijzen van LogMeIn Central kunnen aanzienlijk stijgen wanneer add-ons voor endpointbeheer zijn inbegrepen. Met Splashtop AEM kunnen IT-teams endpoints eenvoudiger beheren, patchen, monitoren en ondersteunen, met voorspelbare prijzen per endpoint.
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