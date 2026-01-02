AnyDesk Free vs Paid – How They Compare

AnyDesk is remote desktopsoftware waarmee gebruikers op afstand toegang kunnen krijgen tot hun computers. Er zijn betaalde licenties beschikbaar en er is een gratis versie.
Maar wat is het verschil tussen AnyDesk gratis en de betaalde variant? Zijn er alternatieven die u zou kunnen overwegen? En wat is de beste keuze voor u?
In deze blog laten we u de verschillen zien en begeleiden we u naar de juiste keuze.
AnyDesk gratis versus betaald - belangrijkste verschillen
Het belangrijkste verschil tussen de gratis en betaalde versies van AnyDesk is de reeks beschikbare functies. De gratis versie is beperkt in functionaliteit, maar de betaalde versie wordt geleverd met meer geavanceerde functies en mogelijkheden.
Beperkingen van de gratis AnyDesk versie
Met de gratis versie van AnyDesk heeft u slechts toegang tot maximaal 3 apparaten, wat een beperking kan zijn als u meerdere apparaten heeft waarmee u verbinding moet maken. AnyDesk Free mist ook verschillende functies die gebruikers van externe desktops vaak nodig hebben, waaronder:
Op afstand opnieuw opstarten
Remote Wake-on-LAN
Sessie-opname
Privacy-modus
Onthoud sessie-instellingen
Gebruikersbeheer
Actieve technische support (ticket, live chat) of telefonische ondersteuning van AnyDesk
Met deze beperkingen in gedachten, is de gratis versie van AnyDesk misschien niet de beste optie voor u, vooral als u een remote desktop-tool nodig heeft om op afstand te werken.
Beperkingen voor commercieel gebruik en risico op het blokkeren van de verbinding
Een probleem dat gratis gebruikers vaak ervaren, is dat hun externe verbindingen door AnyDesk worden geblokkeerd vanwege vermoedelijk commercieel gebruik. Dit is een grote beperking van de gratis versie van AnyDesk, aangezien u het risico loopt dat uw toegang tot uw externe computers onmogelijk wordt als AnyDesk vermoedt dat u deze voor commerciële doeleinden gebruikt.
Kan de gratis versie van AnyDesk voldoen aan uw behoeften op het gebied van remote access?
Bij het overwegen van remote access software, is het essentieel om te evalueren of de gratis versie van AnyDesk aan jouw specifieke behoeften kan voldoen. Hoewel de gratis versie van AnyDesk basis remote access mogelijkheden biedt, zijn er verschillende beperkingen die de effectiviteit voor professioneel of zakelijk gebruik kunnen beïnvloeden.
Belangrijkste beperkingen van de gratis versie van AnyDesk:
Beperkte functies: De gratis versie van AnyDesk mist veel geavanceerde functies die wel te vinden zijn in de betaalde versies.
Sessietijdlimieten: Gebruikers kunnen te maken krijgen met tijdslimieten bij remote sessies, wat storend kan zijn, vooral bij het uitvoeren van langdurige taken. Deze beperking kan de productiviteit en de continuïteit van de workflow belemmeren.
Beveiligingsproblemen: De gratis versie biedt mogelijk niet hetzelfde niveau aan beveiligingsfuncties als de betaalde versies, zoals de privacymodus. Dit kan risico's met zich meebrengen, vooral als u op afstand toegang heeft tot gevoelige informatie.
Beperkingen voor commercieel gebruik: De gratis versie van AnyDesk is voornamelijk bedoeld voor persoonlijk gebruik. Als u het voor commerciële doeleinden gebruikt, kan dit in strijd zijn met de servicevoorwaarden, wat mogelijk kan leiden tot opschorting van uw account of andere problemen.
Voor bedrijven of professionele toepassingen kunnen deze beperkingen aanzienlijke belemmeringen vormen voor effectief werken op afstand.
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AnyDesk biedt wel verschillende betaalde abonnementen aan die meer functies bieden, maar hier zit een aanzienlijk nadeel aan. AnyDesk is een van de duurste remote access-apps die er zijn.
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