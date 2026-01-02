AnyDesk Free vs Paid – How They Compare

Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
A young woman smiling while on her laptop

AnyDesk gratis en betaald - hoe ze zich verhouden

Trevor Jackins
4 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

AnyDesk is remote desktopsoftware waarmee gebruikers op afstand toegang kunnen krijgen tot hun computers. Er zijn betaalde licenties beschikbaar en er is een gratis versie.

Maar wat is het verschil tussen AnyDesk gratis en de betaalde variant? Zijn er alternatieven die u zou kunnen overwegen? En wat is de beste keuze voor u?

In deze blog laten we u de verschillen zien en begeleiden we u naar de juiste keuze.

AnyDesk gratis versus betaald - belangrijkste verschillen

Het belangrijkste verschil tussen de gratis en betaalde versies van AnyDesk is de reeks beschikbare functies. De gratis versie is beperkt in functionaliteit, maar de betaalde versie wordt geleverd met meer geavanceerde functies en mogelijkheden.

Beperkingen van de gratis AnyDesk versie

The top limitations of the AnyDesk Free version, including limited features, potential session timeouts, security, and commercial use restrictions.

Met de gratis versie van AnyDesk heeft u slechts toegang tot maximaal 3 apparaten, wat een beperking kan zijn als u meerdere apparaten heeft waarmee u verbinding moet maken. AnyDesk Free mist ook verschillende functies die gebruikers van externe desktops vaak nodig hebben, waaronder:

  • Op afstand opnieuw opstarten

  • Remote Wake-on-LAN

  • Sessie-opname

  • Privacy-modus

  • Onthoud sessie-instellingen

  • Gebruikersbeheer

  • Actieve technische support (ticket, live chat) of telefonische ondersteuning van AnyDesk

Met deze beperkingen in gedachten, is de gratis versie van AnyDesk misschien niet de beste optie voor u, vooral als u een remote desktop-tool nodig heeft om op afstand te werken.

Beperkingen voor commercieel gebruik en risico op het blokkeren van de verbinding

Een probleem dat gratis gebruikers vaak ervaren, is dat hun externe verbindingen door AnyDesk worden geblokkeerd vanwege vermoedelijk commercieel gebruik. Dit is een grote beperking van de gratis versie van AnyDesk, aangezien u het risico loopt dat uw toegang tot uw externe computers onmogelijk wordt als AnyDesk vermoedt dat u deze voor commerciële doeleinden gebruikt.

Kan de gratis versie van AnyDesk voldoen aan uw behoeften op het gebied van remote access?

Bij het overwegen van remote access software, is het essentieel om te evalueren of de gratis versie van AnyDesk aan jouw specifieke behoeften kan voldoen. Hoewel de gratis versie van AnyDesk basis remote access mogelijkheden biedt, zijn er verschillende beperkingen die de effectiviteit voor professioneel of zakelijk gebruik kunnen beïnvloeden.

Belangrijkste beperkingen van de gratis versie van AnyDesk:

  1. Beperkte functies: De gratis versie van AnyDesk mist veel geavanceerde functies die wel te vinden zijn in de betaalde versies.

  2. Sessietijdlimieten: Gebruikers kunnen te maken krijgen met tijdslimieten bij remote sessies, wat storend kan zijn, vooral bij het uitvoeren van langdurige taken. Deze beperking kan de productiviteit en de continuïteit van de workflow belemmeren.

  3. Beveiligingsproblemen: De gratis versie biedt mogelijk niet hetzelfde niveau aan beveiligingsfuncties als de betaalde versies, zoals de privacymodus. Dit kan risico's met zich meebrengen, vooral als u op afstand toegang heeft tot gevoelige informatie.

  4. Beperkingen voor commercieel gebruik: De gratis versie van AnyDesk is voornamelijk bedoeld voor persoonlijk gebruik. Als u het voor commerciële doeleinden gebruikt, kan dit in strijd zijn met de servicevoorwaarden, wat mogelijk kan leiden tot opschorting van uw account of andere problemen.

Voor bedrijven of professionele toepassingen kunnen deze beperkingen aanzienlijke belemmeringen vormen voor effectief werken op afstand.

Overweegt u de betaalde versie van AnyDesk? Ontdek superieure alternatieven

Reduce costs and maximize returns by choosing Splashtop over AnyDesk.

AnyDesk biedt wel verschillende betaalde abonnementen aan die meer functies bieden, maar hier zit een aanzienlijk nadeel aan. AnyDesk is een van de duurste remote access-apps die er zijn.

Als u op zoek bent naar remote desktopsoftware die snelle externe verbindingen biedt, alle functies die u nodig heeft en voor een betere prijs, dan is Splashtop de beste optie voor u.

Splashtop wordt geleverd met alle topfuncties, inclusief bestandsoverdracht, chat, remote print, ondersteuning voor meerdere monitoren, en nog veel meer. Splashtop presteert ook beter dan AnyDesk, waardoor gebruikers het gevoel hebben dat ze voor de remote computer zitten dankzij supersnelle remote verbindingen.

En ten slotte, wanneer u de prijzen van Splashtop en die van AnyDesk vergelijkt, bespaart u tot 40% of meer door Splashtop te kiezen in plaats van AnyDesk.

Om die redenen is Splashtop de beste AnyDesk-alternatief.

Probeer Splashtop gratis - het betere alternatief voor AnyDesk, gratis en betaald

Splashtop is de betere keuze voor gebruikers die meer geavanceerde functies, meer aanpasbaarheid, platformonafhankelijke compatibiliteit, remote access voor meerdere gebruikers en betere beveiliging nodig hebben - en dat alles voor een prijs die u 40% of meer bespaart in vergelijking met AnyDesk.

Ga nu aan de slag met een gratis proefperiode van Splashtop!

Begin nu!
Start uw GRATIS proefperiode van Splashtop
Gratis proefperiode

Verwante content


Delen
RSS FeedAbonneren

Veelgestelde vragen

Is AnyDesk gratis?
Hoe lang kan ik AnyDesk gratis gebruiken?
Zijn er beperkingen op verbindingen of sessies in de gratis versie van AnyDesk?
Wat zijn enkele goede alternatieven voor de betaalde plannen van AnyDesk?
Wat zijn de stappen om van het gratis AnyDesk-plan over te stappen naar Splashtop?
Hoe kan ik Splashtop uitproberen voordat ik een aankoop doe?

Verwante content

Chart showing AnyDesk pricing nearly double the price of Splashtop
Vergelijkingen

AnyDesk-prijzen: abonnementen, kosten en alternatieven

Meer informatie
A man using Splashtop on his computer, the better alternative to Chrome Remote Desktop.
Vergelijkingen

Waarom Splashtop het ultieme Chrome Remote Desktop-alternatief is

Meer informatie
A person using a laptop.
Vergelijkingen

Wat is AnyDesk? Gebruiksscenario's, Beperkingen & Alternatieven

Meer informatie
A pile of money, showing that Splashtop Remote Support costs much less when compared to LogMeIn Central pricing
Vergelijkingen

LogMeIn Central-prijzen: abonnementen, add-ons en kostenvergelijking

Meer informatie
Bekijk alle blogs