Bent u op zoek naar een vervanger voor AnyDesk? Veel gebruikers die op zoek zijn naar een AnyDesk alternatief stappen over naar Splashtop Remote Access Pro - het beste alternatief voor AnyDesk.
5 Reasons to Replace AnyDesk with Splashtop
If you’re considering moving away from AnyDesk, Splashtop offers clear advantages that make it a stronger choice for individuals, teams, and enterprises.
Better Value at Lower Cost: Splashtop delivers enterprise-grade features at a more affordable, predictable price compared to AnyDesk’s paid tiers.
Cross-Platform Support: Unlike tools that focus mainly on Windows and macOS, Splashtop also supports Linux, iOS, Android, and Chromebooks, giving you flexibility across devices.
Enterprise-Grade Security: Splashtop meets ISO 27001, SOC 2, and HIPAA standards, with security features like MFA, SSO/SAML, and session logging—capabilities AnyDesk does not match at the same level.
High-Performance Remote Sessions
Splashtop offers 4K streaming at up to 60fps with low latency, making it ideal for creative professionals and hybrid workers who need seamless performance.
Optional Add-Ons for IT Teams
With Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) for patching and automation, Splashtop Antivirus powered by Bitdefender, and Splashtop AR for remote guidance, IT teams can extend Splashtop far beyond basic remote access.
Together, these advantages make Splashtop not just an alternative to AnyDesk, but a long-term upgrade that scales with your needs.
Splashtop Remote Access Pro begint bij €7.50 per maand, terwijl AnyDesk Professional begint bij $19.90 per maand - wat een besparing van meer dan 50% betekent voor gebruikers die overstappen van AnyDesk naar Splashtop.
Splashtop-gebruikers hebben ook meer functies en vaak een betere beveiliging.
Dit was het geval voor ABCis, een SaaS-provider die werkt voor klanten in de retail. Zij bieden doorlopende oplossingen die helpen om de dagelijkse activiteiten in hun winkels te verbeteren.
Bekijk onze volledige AnyDesk-prijsvergelijking.
ABCis Chooses Splashtop as the best alternative to replace AnyDesk
ABCis vertelde dat bij het gebruik van AnyDesk voor toegang tot de computers van hun klanten, er onvoldoende beveiligingsmaatregelen waren, vooral als het ging om een omgeving met meerdere gebruikers:
"AnyDesk biedt niet de mogelijkheid om gebruikers te beheren, wat ons zorgen baart omdat we gedeelde wachtwoorden moeten hebben voor onbeheerde toegang", zegt Braeden Saxon, Integrated Systems Manager bij ABCis. “Het is verre van ideaal. We hadden geen manier om de toegang te blokkeren wanneer een van onze teamleden het bedrijf zou verlaten. Dus gingen we op zoek naar een alternatieve oplossing met ondersteuning voor meerdere gebruikers en een veel betere beveiliging."
Als het gaat om veilige remote access-software, bent u bij Splashtop aan het juiste adres. Splashtop gebruikt een verscheidenheid aan technologieën en functies om gebruikersgegevens veilig te houden, waaronder solide firewalls, gegevensversleuteling, DDoS-beperking, 24 × 7 beschermingsmechanismen tegen indringers, apparaatauthenticatie, tweefactorauthenticatie, TLS (inclusief TLS 1.2) en 256-bit AES encryptie, wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus, automatische schermvergrendeling, time-out bij inactiviteit van sessies, melding van externe verbindingen, authenticatie van proxyservers en beveiligingsmaatregelen voor omgevingen met meerdere gebruikers – en dat is precies wat ABCis nodig heeft.
Maar multi-gebruikers beheer en beveiliging waren niet de enige redenen waarom ABCis op zoek was naar een alternatieve oplossing voor AnyDesk.
Zoals veel gebruikers die een alternatief voor AnyDesk zochten, zocht ABCis naar een oplossing voor externe toegang die kosteneffectief was. Na verschillende alternatieve oplossingen geprobeerd te hebben, zoals LogMeIn Central, LogMeIn Rescue en TeamViewer, ontdekte ABCis dat Splashtop het beste alternatief was voor AnyDesk als het ging om functies en prijs.
"Splashtop heeft het heel gemakkelijk gemaakt om onze klanten te blijven ondersteunen, is scherp geprijsd en heeft alle functies waarnaar we op zoek waren", zegt Braeden (lees de volledige ABCis-casestudy).
Hoewel er veel tools voor remote access zoals Splashtop bestaan, zijn de meeste te duur, niet veilig genoeg, of hebben ze slechts minimale functies. Dit maakt Splashtop de meest waardevolle oplossing voor remote access op de markt - met prijzen die vaak 80% lager zijn dan die van de concurrentie, met beveiliging op bedrijfsniveau en premiumfuncties zoals 4K-streaming. Remote access-gebruikers die op zoek zijn naar een Anydesk-alternatief, hebben dit gezien en schakelen daarom over naar Splashtop.
Bekijk een vergelijking van Splashtop Remote Access en AnyDesk Professional of probeer een van onze oplossingen gratis uit om zelf te beoordelen waarom Splashtop de beste oplossing is voor uw behoeften op het gebied van remote access.