AnyDesk Commercieel gebruik gedetecteerd?

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Office worker using a computer with remote computer access

Commercieel gebruik van AnyDesk gedetecteerd? Worden verbindingen geblokkeerd?

Dit is waarom u zou moeten overstappen op Splashtop....

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Frustrated network administrator contemplating a switch from AnyDesk Commercial to Splashtop due to dissatisfaction

Gefrustreerd door de commerciële detectie van AnyDesk?

Wanneer u de gratis versie van AnyDesk heeft gebruikt en uw remote verbindingen na een paar minuten werden geblokkeerd wegens vermoedelijk commercieel gebruik, dan staan wij voor u klaar. Wanneer AnyDesk detecteert dat u hun gratis licentie voor commerciële doeleinden gebruikt, beperken ze uw externe verbindingen om u te laten betalen voor een commercieel abonnement.

Splashtop biedt een betaalbaar alternatief voor AnyDesk. Wanneer u de prijzen van Splashtop en AnyDesk vergelijkt, kan Splashtop u 40% of meer besparen! Ga aan de slag met een gratis proefperiode, geen creditcard of verplichting vereist!

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Vind het perfecte alternatief voor uw behoeften op het gebied van remote access

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Voor Individuen en Teams

Splashtop Remote Access

Vanaf € 5,50/maand

Vergeleken met € 29,90 per maand voor AnyDesk Solo

Toegang tot uw computers op afstand, vanaf elk apparaat. Perfect voor zowel particulieren als bedrijven en scholen die thuiswerk voor gebruikers mogelijk willen maken.

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Voor IT, Support en Helpdesks

Splashtop Remote Support

Vanaf € 21/maand

Vergeleken met AnyDesk abonnementen vanaf € 49,90 per maand

Software voor remote support met en zonder toezicht. Bied on-demand remote support (QuickSupport) aan op elke computer, tablet of mobiel apparaat.

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Voor grote teams

Splashtop Enterprise

Voor software voor externe toegang en ondersteuning op afstand die gecombineerd is binnen uw bedrijf, organisatie of onderwijsinstelling.

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Tevredenheidsscores van G2 Remote Desktop-gebruikers - Splashtop vs Anydesk

Comparison chart: Splashtop vs. AnyDesk ratings. Splashtop scores higher in functionality


IT technician reading into the cons of anydesk commercial and how Splashtop is a better option

Stap over op Splashtop: Een veiligere, betrouwbaardere en goedkopere oplossing

Splashtop is betrouwbaar, veilig, biedt hoge performance en is goedkoper dan AnyDesk. U heeft overal, altijd en vanaf elk apparaat onbeperkte toegang tot uw computers. Bovendien krijgt u alle topfuncties, zoals bestandsoverdracht via drag-and-drop, afdrukken op afstand, chatten, ondersteuning voor meerdere monitoren en meer.

U krijgt de allerbeste klantenservice met Splashtop. Daarom heeft Splashtop de hoogste NPS-score in de branche gekregen (van gebruikers en de recensent G2). AnyDesk heeft een opzegtermijn van 28 dagen voor uw abonnement. Bij Splashtop kunt u de automatische verlenging op elk moment eenvoudig uitschakelen via een simpele klik in de webconsole. Splashtop streeft ernaar het beste product en service te leveren.

Daarom is Splashtop het beste alternatief voor AnyDesk.

Waarom klanten Splashtop kiezen boven AnyDesk: TrustRadius reviews


Begin met uw gratis Splashtop proefperiode: Ontdek waarom dit het beste AnyDesk alternatief is

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Veelgestelde vragen

Wat zijn de risico's van het blijven gebruiken van AnyDesk na de waarschuwing voor commercieel gebruik?
Waarom markeert AnyDesk sommige gebruikers voor commercieel gebruik?
Welk Splashtop-abonnement wordt aanbevolen voor individuele gebruikers?