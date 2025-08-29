AnyDesk Commercieel gebruik gedetecteerd?

Commercieel gebruik van AnyDesk gedetecteerd? Worden verbindingen geblokkeerd?
Dit is waarom u zou moeten overstappen op Splashtop....
Gefrustreerd door de commerciële detectie van AnyDesk?
Wanneer u de gratis versie van AnyDesk heeft gebruikt en uw remote verbindingen na een paar minuten werden geblokkeerd wegens vermoedelijk commercieel gebruik, dan staan wij voor u klaar. Wanneer AnyDesk detecteert dat u hun gratis licentie voor commerciële doeleinden gebruikt, beperken ze uw externe verbindingen om u te laten betalen voor een commercieel abonnement.
Splashtop biedt een betaalbaar alternatief voor AnyDesk. Wanneer u de prijzen van Splashtop en AnyDesk vergelijkt, kan Splashtop u 40% of meer besparen! Ga aan de slag met een gratis proefperiode, geen creditcard of verplichting vereist!
Vind het perfecte alternatief voor uw behoeften op het gebied van remote accessAlle producten bekijken
Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Vanaf € 5,50/maand
Vergeleken met € 29,90 per maand voor AnyDesk Solo
Toegang tot uw computers op afstand, vanaf elk apparaat. Perfect voor zowel particulieren als bedrijven en scholen die thuiswerk voor gebruikers mogelijk willen maken.
Voor IT, Support en Helpdesks
Splashtop Remote Support
Vanaf € 21/maand
Vergeleken met AnyDesk abonnementen vanaf € 49,90 per maand
Software voor remote support met en zonder toezicht. Bied on-demand remote support (QuickSupport) aan op elke computer, tablet of mobiel apparaat.
Voor grote teams
Splashtop Enterprise
Voor software voor externe toegang en ondersteuning op afstand die gecombineerd is binnen uw bedrijf, organisatie of onderwijsinstelling.
Tevredenheidsscores van G2 Remote Desktop-gebruikers - Splashtop vs Anydesk
Stap over op Splashtop: Een veiligere, betrouwbaardere en goedkopere oplossing
Splashtop is betrouwbaar, veilig, biedt hoge performance en is goedkoper dan AnyDesk. U heeft overal, altijd en vanaf elk apparaat onbeperkte toegang tot uw computers. Bovendien krijgt u alle topfuncties, zoals bestandsoverdracht via drag-and-drop, afdrukken op afstand, chatten, ondersteuning voor meerdere monitoren en meer.
U krijgt de allerbeste klantenservice met Splashtop. Daarom heeft Splashtop de hoogste NPS-score in de branche gekregen (van gebruikers en de recensent G2). AnyDesk heeft een opzegtermijn van 28 dagen voor uw abonnement. Bij Splashtop kunt u de automatische verlenging op elk moment eenvoudig uitschakelen via een simpele klik in de webconsole. Splashtop streeft ernaar het beste product en service te leveren.
Daarom is Splashtop het beste alternatief voor AnyDesk.