AnyDesk Commercieel gebruik gedetecteerd?

Splashtop is betrouwbaar, veilig, biedt hoge performance en is goedkoper dan AnyDesk. U heeft overal, altijd en vanaf elk apparaat onbeperkte toegang tot uw computers. Bovendien krijgt u alle topfuncties, zoals bestandsoverdracht via drag-and-drop, afdrukken op afstand, chatten, ondersteuning voor meerdere monitoren en meer.

U krijgt de allerbeste klantenservice met Splashtop. Daarom heeft Splashtop de hoogste NPS-score in de branche gekregen (van gebruikers en de recensent G2). AnyDesk heeft een opzegtermijn van 28 dagen voor uw abonnement. Bij Splashtop kunt u de automatische verlenging op elk moment eenvoudig uitschakelen via een simpele klik in de webconsole. Splashtop streeft ernaar het beste product en service te leveren.