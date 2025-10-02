Splashtop リモートサポートに関する最も一般的なリクエストの1つは、サポート組織がSplashtopアプリのブランディングをカスタマイズできるようにすることです。これにより、独自の会社名、ロゴ、カラーを使用したアプリを提供し、顧客に最適な体験を提供できます。
Splashtopは、有人および無人のリモートサポートを提供するための人気のあるソリューションです。
カスタムブランディング機能は2017年11月からSplashtopに追加され、以下で利用可能です：
Splashtop リモートサポート ライセンス: SOS (10台または300台の無人コンピュータ)
この機能は、2017年5月以前に販売された元のSplashtop SOSや、無料/非商用版のSOS（現在は利用不可）には利用できません。
If you don't have one of the above versions, you can try it out with a free Splashtop リモートサポート trial.
Splashtop SOSアプリを会社や組織のブランドでカスタムブランディング
Splashtopアプリで提供されるリンクから最新バージョンのSOSアプリをダウンロードすることから始めてください。
アプリを実行します。
選択する Settings | Customize
Splashtopアカウントでログインして、SOSライセンスを持っていることを確認してください。
（メッセージ「Your SOS subscription does not support customization.Splashtopに連絡して助けを求めてください」と表示された場合、正しいアカウントでログインしようとしているか確認してください。正しいアカウントでログインしている場合、あなたのSOSのエディションはカスタムブランディング機能をサポートしていません。最新バージョンのSOSへの移行については、営業チームにお問い合わせください。
Splashtop SOSアプリのカスタマイズを開始
カスタマイズ可能:
キャプション（アプリウィンドウの上部に表示されるアプリ名としてSplashtop SOSを置き換えます）
バナー（アプリの上部にある画像; 画像サイズは320x160）
アプリの下部の背景色
指示テキスト
指示テキストの色（たとえば、黒いカスタム背景で見えるようにテキストを白に変更したい場合）
カスタムテーマを保存してアプリを生成
終了したら、保存/読み込みボタンをクリックするか、メニューからファイル | 保存オプションを選択してください。
選択する "Save Theme" to save your カスタム theme to your computer (saves as a *.sostheme ファイル) so you can re-load it later.これにより、将来/更新されたバージョンのアプリに同じテーマを簡単に適用できます。
次に、「Generate SOS Agent」を選択して、カスタムブランディングを含むSOSアプリを生成します。
アプリのコード署名に関する通知が表示されます。ユーザーが良い体験をするためにアプリに署名したいと思うでしょう。署名証明書を持っている場合は、それを使用して署名できます。そうでない場合は、アプリの署名に関する詳細情報をサポート記事でご覧ください。
カスタマイズされたアプリをコンピュータの場所に保存します。
カスタムバージョンのアプリを実行すると、あなたのブランドが適用されます。
カスタムSOSアプリをユーザーに利用可能にする方法
カスタムブランディングされたSOSエージェントアプリのバージョンを持っているので、そのアプリをウェブサイトにホストし、ユーザーにそのアプリのダウンロード場所を指示したいと思います。
これは、Splashtopアプリに表示される標準のSOSダウンロードリンクを参照する代わりになります。
