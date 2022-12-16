Laney Collegeの学生はSplashtopを使ってコンピュータラボにリモートアクセス
学生は自分のデバイスからリモートでラボコンピュータのソフトウェアを使用できます
概要
Laney Collegeのキャリアと技術教育部門は、学生が学術コースで使用する高性能ソフトウェアを提供するいくつかのコンピュータラボをホストしています。COVID-19がキャンパスを閉鎖したとき、Laney Collegeは学生にこれらのソフトウェアアプリケーションへのアクセスを提供する新しい方法を必要としていました。
Laney Collegeは、学生が自分のデバイスから、Chromebookでも、リモートでラボのコンピュータにアクセスできるようにするためにSplashtopを利用しました。学生と講師はこれまでの結果に非常に満足しています。
課題: COVID-19で学校が閉鎖されたときに自宅からコンピュータラボにアクセスする
Laney CollegeのCTE部門には、グラフィックアーツ、デジタルデータコントロール、建築、建設管理、機械技術、木工技術などの部門があります。これらの部門は、それぞれの分野でプロが現在使用しているソフトウェアアプリケーションを学生に教えています。
学生が使用しているソフトウェアには、PhotoshopのようなAdobeのクリエイティブツール、AutoCADやRevitを含む人気の建築アプリケーション、SketchUp、Rhino、SolidWorksなどの3Dデザインおよびモデリングツールが含まれています。
これらのアプリケーションの多くは強力なデスクトップコンピュータを必要とするため、Laney Collegeはキャンパス内に学生が利用できるいくつかのコンピュータラボを提供しています。
しかし、COVID-19が発生してキャンパスが閉鎖されたとき、学生はラボコンピュータにアクセスする方法がありませんでした。
「学生はこのソフトウェアにアクセスする必要があります」と、CTEのIT部門で働くジェラルド・ケイシーは説明しました。「一部のソフトウェアアプリケーションには、学生バージョンがあり、彼らのコンピュータで実行できます。それは素晴らしいことです。しかし、一部の学生はこのソフトウェアを実行するのに十分な性能を持たないコンピュータを持っています。そして、一部のアプリケーションには学生バージョンがないものもあります。学生はこのソフトウェアにアクセスして学業を続ける必要があり、そこでSplashtopが役立ちます。」
Laney Collegeは�、キャンパスの閉鎖にもかかわらず、学生に必要なソフトウェアへのアクセスを提供し続けるために、迅速に解決策を見つける必要がありました。
The Solution: Splashtopは学生に自分のデバイスからラボコンピュータへのリモートアクセスを提供
Caseyには時間がなかった。学生たちは学期の途中であったため、できるだけ早くラボのコンピュータにアクセスする必要がありました。
「VPNは全く考えませんでした。あまりにも面倒だと知っているからです」とケイシーは言いました。「私たちは非常に迅速に何かをする必要がありました。私はGoogleで検索を始め、Splashtopが出てきました。テストしてみたら、素晴らしい結果でした。他の誰にも試してみませんでした。」
簡単に設定してスケールできることに加えて、Caseyは業界をリードするセキュリティのためにSplashtopを選びました。
「Splashtopのセキュリティレベルには非常に感心しました。それで心配しなくなりました」とCaseyは言いました。
Splashtopを使用すると、学生は自分のノートパソコン、タブレット、モバイルデバイスからラボコンピュータにリモートアクセスできました。学生がリモートマシンに接続すると、そのソフトウェアをリモートコンピュータの前に座っているかのように操作できます。
学生は、HD品質、サウンド、4kストリーミング、遅延なしでリモートセッション中にシームレスな体験を楽しめます。
学生にSplashtopの使い方を教える必要はありませんでした。直感的で使いやすかったです。Caseyはすぐに学生をセットアップすることができました。
Results: インストラクターは完全リモート学習への移行にもかかわらず、高品質な教育を提供
学生と教職員は、SplashtopがLaney Collegeにおいて、完全にリモートに移行したにもかかわらず、高品質な教育を提供し続けるのにどれほど役立ったかに感銘を受けました。彼らは多くの学生がChromebooksを使用していることを考えると、物事がこれほどスムーズに実行されるとは予想していませんでした。
「学生にコンピュータを提供する州のプログラムがあるので、Chromebookを提供しています」とCaseyは言いました。「ChromebookではSolidWorksを実行できません。しかし、Chromebooksはコンピュータラボへのアクセスを提供し、そこで実行できます。インストラクターたちはそれを気に入っています。それがうまく機能することに驚いており、誇張ではないと思います。」
Laney Collegeは現在、Splashtopを使用して秋学期の準備を進めています。
「秋には対面授業がないため、Splashtopを中心に多くのクラスを編成していると聞きました」とCaseyは言いました。「学生が証明書や学位を取得できるように、社会的距離を保ったクラスを開催しています。これは大きな出来事でした。Splashtopがなければ、彼らにそれをさせることはできなかったでしょう。」
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制限事項
About Career & Technical Education at Laney College
Laney CollegeのCTEは、建築、工学、グラフィックアート、機械技術などの分野でプロが使用するのと同じソフトウェアを学生に教えるプログラムを提供しています。
Laney Collegeは、キャンパス内のいくつかのコンピュータラボを通じて、学生にソフトウェアアプリケーションを提供しています。そして今、学生たちはSplashtopを使ってこれらのラボコンピュータにリモートでアクセスできるようになりました。