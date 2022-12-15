Wayne StateはSplashtopを使用して学生と教職員にリモートアクセスを提供
学生が個人のデバイスからラボコンピュータソフトウェアにアクセスできるようにする
概要
Wayne State UniversityのCollege of Fine, Performing and Communication Arts（CFPCA）のキャンパスがCOVID-19の影響で閉鎖された際、学生は必要な特定のソフトウェアアプリケーションがインストールされたラボのコンピュータに物理的にアクセスできなくなりました。同校のITチームは、学生がリモートでも効果的に学習を続けられるようにするソリューションを、迅速に見つける必要がありました。
Splashtop for remote labsを使用すると、学生は自分のデバイスからラボのコンピュータにリモートでアクセスして操作することができました。ITチームは、学生が必要なリソースに簡単かつ安全にアクセスできるようにすることに成功しました。
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Wayne Stateから
ウェイン州立大学が私たちの活動に注目していることから、今後Splashtopに関する問い合わせが大きく増えるでしょう。そして、同大学は、再開委員会での私の調子はどうかと尋ねてきました。私は順調に機能している、と答えています。
Gary Cendrowski
課題: 学生が自宅からラボのコンピュータやリソースにアクセスできるようにする方法
CFPCAのコンピュータラボは学生にとって重要なリソースです。CFPCAは、コミュニケーション、デジタル音楽録音、メディア制作、デザイン、アニメーションなどの分野のコースを提供しています。ラボは、これらの分野で定期的に使用されるソフトウェアを実行するのに十分なパワーを持つコンピュータを学生に提供します。
ラボのコンピュータに含まれるソフトウェアアプリケーションには、Avid Media Composer、Avid Pro Tools、Adobe Creative Suite一式、Logic Pro X、Vectorworks、Autodesk、3ds Maxがあります。
COVID-19がWayne Stateキャンパスを閉鎖したとき、学生たちはコンピュータラボに直接行くことができませんでした。
CFPCAのアプリケーションテクニカルアナリストであるChris Gilbertは、学生たちが学校で必要なソフトウェアを実行するのに十分な性能を持つコンピュータを持っていなかったと述べました。「多くの学生が200ドルのラップトップを購入していることがわかっています」とギルバートは言いました。「それは論文を書くには良いですが、CAD図面を描くときには本当に役に立ちません。」
学生は自分のデバイスでソフトウェアを実行できませんでした。そのため、GilbertとITチームの他のメンバーは、アプリを学生がアクセスできるようにする方法を見つける必要がありました。
VDIとVPNは期待に応えられない
CFPCAの技術ディレクターであるGary Cendrowskiは、仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）が機能しなかった理由を��挙げました。
「VDIではGPUのパワーが足りません」とCendrowskiは言いました。「それとラグ、起動、コストの間で、うまくいきませんでした。そしてAdobeでは、VDI上でAdobeを実行することはできません。(Autodesk) MayaをVDI上で実行することはできません。ベクターの作業は少しできましたが、非常に限られていました。」
Gilbertは仮想プライベートネットワーク（VPN）の同様の欠点について説明しました。
「VPNでは、学生たちが私たちが提供するすべてのものを処理するのに十分なパワーを持ったコンピュータを持っていません」とギルバートは言いました。「例えば、ビデオ編集では、学生たちは4k、さらには8kまでやっていて、彼らのMacBook Prosではそれを処理できません。」
解決策: Splashtop for Remote Labsでどのデバイスからでもどこからでもラボコンピュータにリモートアクセス
Wayne State Universityは、Splashtopを導入してコンピュータラボへのリモートアクセスを提供することで、その課題を克服しました。Gilbertは、学生が自分のデバイスからビデオ編集ソフトウェアに簡単にアクセスして使用できたと述べました。
「学校のラボにはiMac Prosがあり、学生たちはリモートでアクセスでき、すべてがうまく動作しています」とGilbertは言いました。
Splashtopは、ユーザーがWindows、Mac、Linuxコンピュータにリモートアクセスして制御できるようにし、Windows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスから利用可能です。
「幸いなことに、SplashtopはChromebooksをサポートしているので、学校がコンピュータを持っていないか、購入できない学生にChromebooksを貸し出しています。「その機能は本当に素晴らしかったです！」とGilbertは言いました。
秋までに、CFPCAは3,500人の学生にSplashtopを設定し、大学の300台のラボコンピュータにアクセスできるようにします。
結果: 学生、教職員、ITからの好意的なフィードバック
現在、ITチームは春と夏の学期にわたってSplashtopを展開し、素晴らしい結果を得ています。
「私たちはいくつか持っていて、すべてが機能するかどうかをストレステストしています。「今のところ、すべて順調です」とギルバートは言いました。
さらに、CFPCAのITチームは、Splashtopを使用してユーザーとコンピュータを設定、スケール、管理するのがいかに簡単かを称賛しています。
CendrowskiとChris Scalise、シニアシステム管理者も特に役立つ機能を強調しました。
「ファイル転送は素晴らしいし、デュアルモニターも素晴らしいし、メッセージングも本当によく機能します」とCendrowskiは言いました。「これらはすべて私たちが使用するツールです。」
「ログは私たちにとって素晴らしい資産です。誰がログインしているのか、いつログインしているのか、どのファイルを転送したのかを見ることができるからです」とScaliseは言いました。「Chrisと私は、誰がどのラボをいつ使用しているのかを見るための素晴らしい情報を提供します。将来的には、どのラボが多く使用されているか、どのラボがあまり使用されていないかを提案するためにそれを使用することになるでしょう。」
学生からのフィードバックも好評でした。
「Media Composer、After Effects、Premiere Proのようなアプリでは、Chromebookからリモートアクセスして重い編集を行うときにうまくいかないのではないかという懸念がありました。これまでのところ、学生からのフィー��ドバックは素晴らしいです！」Scaliseは言いました。
制限事項
ウェイン州立大学CFPCAについて
Wayne State Universityの芸術、パフォーミングアート、コミュニケーションアート学部は、マルチメディア、オーディオ、ビデオ、アニメーション、デザイン、モデリングなどの分野で最新技術を習得するための学術コースを提供しています。CFPCAは、学生にこれらのリソース集約型ソフトウェアアプリケーションを提供することで、重いコンピューティングニーズを抱えています。現在、大学には学生用に300台の高性能ラボコンピュータがあります。
リモートラボ用Splashtopについて
Splashtop for remote labs は、学校、地区、大学向けの低コストで高パフォーマンス、そして最もセキュアリモートアクセスなソリューションです。
学生は、Windows、Mac、iOS、Android、またはChromebook デバイスから、Windows、Mac、Linuxコンピュータにアクセスできます。
高速接続でHD品質とサウンドでコンピュータを簡単にリモートコントロールできます。
生産性を維持するためのトップ機能には、ドラッグアンドドロップのファイル転送、リモート印刷、リモートウェイク、リモート再起動、チャットなどがあります。
他の高価なリモートアクセス製品よりもSplashtopを選ぶことで、最大80％以上の節約が可能です。
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