LISDが学生のCTEコンピュータへのリモートアクセスを可能に
Splashtop for remote labsは、K-12の学校や地区にとって最適な選択です
概要
The Lenawee Intermediate School District (LISD) は、ミシガン州レナウェイ郡のK-12の学生向けに20以上のキャリア技術教育 (CTE) プログラムを提供しています。学生が自宅からCTEプログラムを続け、ラボのコンピュータ上のソフトウェアにアクセスできるようにするために、LISDはSplashtopを導入し、学生が自分のChromebookやその他の個人デバイスからラボのコンピュータにリモートアクセスできるようにしました。
キャリア技術教育と遠隔学習の課題
COVID-19パンデミックは、Lenawee Intermediate School Districtを含むK-12学区に多くの不確実性をもたらしました。2020-2021学年度に向けて、LISDは、学生が対面授業に参加できない場合でも教育を続けられるようにしたいと考えています。
対応が必要だった重要な分野の1つは、キャリア技術教育（CTE）プログラムを自宅から学生がアクセスできるようにする方法でした。
LISD TECHセンターを通じて提供されるCTEプログラムには、ビデオ＆オーディオプロダクション、グラフィックイメージング技術、エンジニアリング、デザイン＆CADが含まれます。
これらのCTEプログラムは、LISD TECH Centerの専用教室で実施されています。教室には、プロが使用しているものと同じソフトウェアアプリケーションを備えたラボ用コンピュータが設置されています。これらのアプリケーション（Photoshop、After Effects、Premier Pro、AutoCAD など）は、多くの場合リソース消費が大きく、動作には高性能なコンピュータが必要です。
LISD TECH Centerは��学生に必要なハードウェアとソフトウェアツールを提供できますが、学生が遠隔学習をしているときに大きな問題が発生します。コンピュータやソフトウェアアプリケーションにアクセスできなければ、教育を続けることはできません。
既存のラボコンピュータをリモートアクセスで活用
Nicholas Adams（情報技術部長）とMats Holm（ネットワーク管理者）は、この課題を克服する最良の方法は、学生がリモートでラボのコンピュータにアクセスできるようにすることだと認識しました。
「すべての学生に高性能なMacデスクトップを提供することはできませんでした」とAdamsは言いました。「そこで、リモートで接続できるソリューションを提供したかったのです。一部の学校は学生にChromebookを提供しました。他の場合、学生は個人のデバイスを使用しています。」
Chromebookは教育業界で人気がありますが、ほとんどのソフトウェアアプリケーションを実行できないことで悪名高いです。また、多くの学生は、ラボのコンピュータほど強力でない個人デバイスを持っています。AdamsとHolmsは、ソリューションを探す際にこれを考慮しなければなりませんでした。
「私たちは既存のインフラを活用したかった」とAdamsは言いました。「Chromebookを持っている場合、Chromebookからアクセスしたときにアプリケーションが動作することを確認したかったのです。」
Splashtop for Remote Labsは仕事を完了します
AdamsとHolmは、いくつかのリモートアクセス製品を評価しました。最終的に、リモートラボ向けのSplashtopが最良の選択とされました。
With Splashtop, students are able to remotely access school computers from any Windows, Mac, iOS, Android or Chromebook デバイス.リモートデスクトップセッションに入ると、学生は学校のコンピュータをリモートで制御し、まるでその前に座っているかのように使用できます。彼らはリモートコンピュータ上の任意のソフトウェアアプリケーションを実行し、任意のファイルを簡単に開くことができます。
Lenawee ISDがSplashtopを好んだ理由はいくつかありました：
Macにリモートアクセスする際のオーディオ
AdamsとHolmがテストした他の製品で問題だったのは、Macに接続する際にリモートセッションでオーディオを送信できなかったことです。これは、ビデオとオーディオの制作ラボがMacコンピュータで構成されていることを考えると大きな問題でした。
しかし、Splashtopを使い始めたとき、リモートオーディオは素晴らしく機能しました。「私はいくつかのMacにSplashtopをインストールし、自分のコンピュータからテストしたところ、サウンドが動作したのでとても興奮しました」とHolmは言いました。
「私たちは特にSplashtopを選びました、なぜならそれがMacのためのトップソリューションだったからです」とAdamsは言いました。
FERPA
「FERPA準拠は私たちにとって非常に重要です」とAdamsは言いました。「Splashtopが学生の情報を保持、操作、または何かをすることがないことを知っているのは素晴らしいことです。Splashtopがそれを持っていなければ、ゲートを通過することはなかったでしょう。」
(SplashtopがFERPAの要件にどのように適合しているかをご覧ください)。
同時ユーザーによる価格設定
学生やデバイスごとに課金するのではなく、Splashtop for remote labsは同時セッションごとに価格が設定されており、学区や大学のコストを抑えます。
「私たちの管理部門は、Splashtopを使用しているため、同時シートライセンスに納得しました」とAdams氏は述べました。「特定の時間に学生にコンピュータを割り当てます。ちょうどクラスでシートを割り当てるのと同じです。」
将来の可能性
パンデミックが過ぎ去った後でも、AdamsとHolmsは、リモートラボにSplashtopを導入することの多くの潜在的な利点を見ています。
「学生が来るかどうかに関わらず、今は準備が整っています」とAdamsは言いました。「このパンデミックの状況を抜け出した後も、他の理由で家にいる必要がある学生がいるかもしれません。Splashtopは、彼らにリモートアクセスを提供することを可能にします。また、以前は必要とされていなかった24時間の仮想ラボシナリオの可能性を開きます。学生にいつでも、どこでも、どこからでもアクセスする機会を提供できます。」
制限事項
Lenawee Intermediate School Districtについて
Lenawee Intermediate School Districtは、ミシガン州に拠点を置く地域教育サービス機関で、地元の学区と郡内の約15,000人の学生にプログラムとサポートサービスを提供しています。LISD TECH Centerは、高校生にビデオおよびオーディオプロダクション、グラフィックイメージング技術など、20以上のキャリア技術教育（CTE）プログラムを提供しています。
CTEプログラムは、必要なソフトウェアアプリケーションと高性能コンピュータを備えた教室で教えられています。これらのプログラムは、学生がプロが使用するのと同じツールを使用する方法を学ぶことを可能にします。
リモートラボ用Splashtopについて
ユーザーは、Windows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスから、Windows、Mac、Linuxコンピュータにアクセスできます。
ユーザーは、4kストリーミングでHD品質とサウンドを備えた高速接続を通じて、ラボのコンピュータを簡単にリモートコントロールできます。
ドラッグアンドドロップファイル転送、リモート印刷、リモートウェイク、リモート再起動、チャットなど、最高のリモートアクセス機能を手に入れましょう。
他の高価なリモートアクセス製品よりもSplashtopを選ぶことで、最大80％以上の節約が可能です。
Splashtop for remote labsについての詳細はこちら、またはお問い合わせして無料でお試しください。