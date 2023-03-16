StrobelはLogMeIn Centralからの切り替えで80%の節約を実現
LogMeIn Centralよりもはるかに低価格でのトップリモートサポート機能
概要
Strobel Energy グループは、世界中に散らばる数十台のサーバーとコンピュータを含むユーザーとITインフラをサポートするためにLogMeIn Centralを使用していました。LogMeInの劇的な価格上昇にうんざりしたStrobel Energy グループは、必要なすべてのツールと機能をより良い価格で提供するSplashtop リモートサポートに切り替えました。
Strobel Energy グループ
Splashtopには必要な機能が備わっており、価格も私たちが支払いたい金額と一致していました。
Jon Quincy, IT Manager
課題: 公正なコストでLogMeIn Centralの最良の代替を見つける
Strobel Energy グループは24時間365日稼働しています。オペレーションをスムーズに進めるためには、ITインフラが最良の状態であることを確認する必要があります。リモートサポートソリューションを手に入れることで、会社が使用するすべてのサーバーとデバイスにリモートでアクセスし、メンテナンスとサポートを提供することができます。
過去には、Strobel Energy グループは LogMeIn Central を使用してリモートサポートを提供していました。しかし、LogMeInの年間価格の上昇が問題になり始めました。Strobel Energy グループのITマネージャーであるジョン・クインシーは、価格の上昇が厳しくなり始めたことについて語りました。「LogMeInは一貫して価格を引き上げており、毎年のサブスクリプションを更新することに固執しないようにしています。」
Quincyは、彼と彼のチームが優れたサポートを提供するために必要なすべてのツールを備えた高速なリモートアクセス接続を持ちつつ、高価ではない最高のリモートサポートを提供できる別のソリューションを見つけるために送り出されました。
「私たちは常に、必要なものに最適な価格で適切な製品を使用していることを確認するよう努めています」とクインシーは言いました。「私たちの目標は、接続に関する困難を感じることなく、ユーザーをサポートできるようにすることでした。」
ソリューション: Splashtop リモートサポートが救いに
Quincyはすぐに別の会社から、彼らもLogMeIn Centralで同じ問題を抱えており、Splashtop SRS Premium（理想的なLogMeIn Centralの代替）で完璧な解決策を見つけたと聞きました。
「私たちは常に新しくエキサイティングな製品を追求しています」とQuincyは言いました。「私たちのベンダーの一つがSplashtopを使って私たちのシステムの一つにリモートでアクセスし、会話の中で、彼らが価格のためにLogMeInをSplashtopに切り替えたことがわかりました。
「LogMeIn Central」と比較すると、Splashtop リモートサポートはITマネージャーによく使われる同じトップ機能を提供します。しかし、Splashtopははるかに低コストで、毎年の価格上昇もありません（LogMeIn Centralの価格比較をご覧ください）。これがQuincyの興味を引き、彼は試してみることにしました。
「ソフトウェアを無料トライアルモードで試してみたところ、驚くほど良かったです」とクインシーは言いました。「[Splashtop Sales Team]と一緒に働くことができて非常に満足しており、無料トライアルでの拡張の柔軟性も提供してくれたことに感謝しています。」
SplashtopはStrobel Energy グループの高い基準を満たしました。LogMeIn CentralからSplashtop リモートサポートへの切り替えは、Quincyにとって簡単な決断でした。
「Splashtopは私たちが必要とする機能を備えており、価格も私たちが支払いたいと思うものにより近いものでした。」
Results: Strobel Cuts Remote Support Costs by Over 80%
Quincy implemented Splashtop SRS Premium with ease. He was able to provide the high level of support that Strobel Energy Group’s IT infrastructure required and immediately noticed the cost savings. “Our renewal was going to be $6,000+ with LogMeIn, and our purchase price with Splashtop was just over $1,000,” Quincy said. “For the price, we were able to jump from 100 managed computers with LogMeIn to 250 with Splashtop.”
Quincy cut Strobel Energy Group’s remote support cost by over 80 percent, in addition to accessing more than double the amount of computers he was limited to while using LogMeIn. Splashtop is the ultimate LogMeIn alternative, and will help you save thousands when compared to LogMeIn pricing.
管理されているコンピュータの数の増加100から250
80%の節約リモートサポートのコストについて
制限事項
Strobel Energy グループ
Strobel Energy グループは、ミッドストリームエネルギーセクターに特化したエンジニアリング、調達、建設（EPC）会社です。彼らはエネルギー産業に、エネルギー商品を市場に移動させるための運用と施設を提供してきました。彼らは、ノースダコタ、ルイジアナ、テキサスでの原油ユニット列車積載施設の計画、建設、完成を含むプロジェクトや、米国全土での他のプロジェクトに取り組んできました。
Strobel Energy グループは、リモートデスクトップ管理ソフトウェアを利用して、VMwareホスト、いくつかの仮想サーバー、および約70人のユーザーからなるサーバーインフラを維持しています。ユーザーベースの60％はローカルで、40％はアメリカ、メキシコ、カナダ、インドのフィールドにいます。