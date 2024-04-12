Unified Privileged Access Management (PAM)
Redefining privileged access management: cost-effective, quick to deploy, scalable, resilient, and widely compatible—surpassing the limitations of traditional PAM.
プライベートリソースのゲートキーピング: SSW PAMによるセキュリティとUXの向上
特権アカウントセキュリティ: シームレスな資格情報の注入、隠されたパスワード、ライブモニタリング、セッション録画で特権アカウントを保護します。
資格情報 Management Automation: Automates 資格情報 rotation for Windows/Active Directory, using Secret Vault for secure injections.
Effortless Infrastructure 統合: Enables Zero Touch Provisioning for easy 統合 and application auto-discovery, without altering firewalls or routing.
PAM機能をSSW PAMで拡張: 従来の境界を超えて
Expanded Privileged Access: SaaSやウェブアプリケーションへのセキュアなアクセスを、SSOの有無にかかわらず拡張し、資格情報の機密性を確保します。
包括的なセッション監視: ライブモニタリング、セッション録画、管理を提供し、セキュリティを強化します。
強化されたSaaSセキュリティ: SaaSアプリケーションに対してリモートブラウザー分離を採用し、データ漏洩を軽減しセキュリティを強化します。
次世代の将来を見据えたアクセス管理
Just-In-Time (JIT) と オンデマンドアクセス は、即時かつ安全なエントリーを提供し、セキュリティを損なうことなくユーザーアクセスを効率化します。条件付きアクセスを伴うゼロトラストポリシーコントロールは、厳格な検証に基づく厳しいアクセスを保証し、ゼロトラストの原則に沿っています。
強化されたデータセキュリティは、SSL検査とデータ損失防止 (DLP) を組み込んで、機密情報を効果的に保護します。エンドポイントセキュリティの姿勢検証は、デバイスのコンプライアンスと準備を確保し、セキュリティフレームワークを強化します。
将来を見据えたソリューションは、進化するセキュリティ環境の課題に対応するための堅牢で適応性のあるプラットフォームを提供します。