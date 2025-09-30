メインコンテンツへスキップ
Splashtop
A computer, tablet, and laptop on a desk with multiple apps open.

Splashtop Secure WorkspaceでWebアプリのセキュリティをマスターする

Yanlin Wang
所要時間 4分
更新済み
今日、組織はますますリモートでの作業を行い、クラウドベースのシステムに移行し、ビジネスの過程で外部の契約者と協力しています。Webアプリケーションへのアクセスを効果的に管理・制御することは、プライベートホスト型であれSaaSであれ、セキュアなネットワークを確保するために重要です。

内部およびSaaSのWebアプリケーションは、現代のビジネス運営に不可欠です。しかし、これらのアプリケーションへのアクセスを管理することは困難です。ここに一般的な課題があります：

  • パスワード共有: パスワードを明かさずにアクセスを共有するにはどうすればいいですか？

  • ジャストインタイムアクセス: どのようにしてタイムリーで制御されたアクセスを提供できますか？

  • ユーザー活動の監視: ユーザーの行動をどのように監査し監視しますか？

  • パフォーマンス最適化: リモートサイトで実行されるWebアプリケーションの遅延とジッターをどのように減らすことができますか？

高度なアクセス管理の力

かつて、特にサードパーティユーザーに安全なアクセスを提供することは、信頼がまだ確立されていない場合、資格情報を共有することを意味していましたが、これはリスクのある試みでした。ユーザーの活動をリアルタイムで監視したり、セッションを記録したりすることは事実上不可能でした。

新しい働き方は、Webアプリケーションへのアクセスを保護するためのより現代的なソリューションを必要としています。Splashtop Secure Workspaceにアクセス — 高度なアクセス管理機能を備えた統合セキュアアクセスプラットフォームで、これらのニーズに対応します。

Splashtop Secure Workspaceは、現代のアクセス管理に対する包括的なソリューションを提供することで、課題に正面から取り組みます。その際立った特徴は次の通りです:

  • ゼロトラスト・ネットワーク接続（ZTNA）： 厳格な検証プロセスを実施し、準拠したセキュリティポスチャーを持つ認証済みユーザーのみがアクセスを得られるようにします。

  • リモートブラウザーアイソレーション（RBI）: Splashtop Secure Workspaceのクラウドブラウザーは、プラットフォームのエッジでブラウザーインスタンスをホストし、特別な制御を必要とするWebアプリケーションに安全なアクセス方法を提供します。Cloud Browserは、エンドポイントからブラウジング活動を隔離し、インターネットの脅威を軽減するだけでなく、プラットフォームのSecret Managerに保存された保護された資格情報をエンドユーザーに公開することなく自動入力することで、特権アクセスやサードパーティアクセスにも使用できます。

  • セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）とセキュリティサービスエッジ（SSE）: ネットワークとセキュリティ機能を統合して包括的なインフラストラクチャを提供します。

  • 特権アクセス管理（PAM）： 重要なシステムやアプリケーションへの特権アクセスを制御し、監視します。

  • VPNの代替: 従来のVPNに対するより安全で効率的な代替手段を提供し、侵害のリスクを減らし、パフォーマンスを向上させます。

Splashtop Secure Workspaceの実装

Splashtop Secure WorkspaceのCloud Browserを通じて、内部ホストまたはSaaSのWebアプリケーションへの安全なアクセスを実装するためのステップバイステップガイドはこちらです：

  1. 資格情報の保存: Splashtop Secure Workspaceのシークレットマネージャーを使用して、ゼロトラストアプリケーションシークレットとしてWebアプリケーションの資格情報を安全に保存します。

  2. クラウドブラウザーアプリケーションを作成: Splashtop Secure Workspaceポータルでクラウドブラウザーアプリケーションを追加および設定します。管理者は、アクセス対象をURL、内部ホストされたWebアプリ用のSplashtop Secure Workspaceプライベートアプリケーション、またはSaaS用のSplashtop Secure Workspaceパブリックアプリケーションに指定できます。

  3. 動的資格情報の関連付け: 保存された資格情報をクラウドブラウザアプリケーションとリンクしてパスワードを注入します。

  4. 安全なリンクを共有する: 動的な資格情報を持つ共有リンクを生成し、制御されたジャストインタイムアクセスを提供します。

  5. 監視を有効にする: ライブ監視とセッション録画を有効にして、ユーザーの活動をリアルタイムで監視します。

Implementing secure access to a web application through Splashtop Secure Workspace’s Cloud Browser.

Splashtop Secure Workspaceが前述の課題をどのように解決するか

  • 安全な資格情報の共有: Dynamic Credential自動入力Cloud Browserで使用することで、Splashtop Secure Workspaceは資格情報を保護します。Cloud Browserを介してWebアプリケーションへの安全なアクセスを実装する際、Webアプリケーションの資格情報は、アクセスが許可されたユーザーやサードパーティに共有リンクを通じて提供される場合でも、ユーザーと共有されることはありません。

  • ジャストインタイムアクセス: 管理者は、関連する動的資格情報を持つ共有リンクを数分で設定し、制御されたタイムリーなアクセスを可能にします。

  • ユーザー活動の監視: ライブ監視とセッション録画を有効にすることで、管理者はユーザーの活動を監査し、リアルタイムでセッションを終了することができます。

  • パフォーマンスの最適化: Splashtop Secure Workspaceクラウドブラウザは、Splashtopのグローバルネットワークを活用してルーティングを最適化し、リモートアプリケーションの遅延とジッターを大幅に削減します。

結論: ウェブアプリケーションセキュリティの未来を受け入れる

結論として、Splashtop Secure Workspaceは、Webアプリケーションアクセス管理のための革新的で安全かつ効率的なソリューションを提供します。クラウドブラウザ動的資格情報のような高度な機能を活用することで、Splashtop Secure Workspaceは安全なアクセスの重要な課題に対処します。VPNを置き換える、ZTNAを実装する、特権アクセスを管理するなど、Splashtop Secure Workspaceは必要な包括的なソリューションです。

お問い合わせ いただければ、Splashtop Secure Workspaceがどのように組織のWebアプリケーションセキュリティを強化できるか、またはSplashtop Secure Workspaceのトライアルを開始する方法についての個別の相談を承ります。

