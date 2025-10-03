なぜセキュアリモートアクセスが重要なのか？
セキュアリモートアクセスソリューションを持ち、データの安全を確保するためのベストプラクティスに従うことは非常に重要です。リモートアクセスは、公共のインターネットを介して世界中のどこからでも会社のデバイスにアクセスできるため、セキュリティは重要な考慮事項です。
さらに、リモートアクセスを使用して顧客のコンピュータやデバイスをサポートする場合、セキュリティ問題が発生すると顧客のデータも危険にさらす可能性があります。これは、あなたの評判やビジネスに取り返しのつかない損害を与える可能性があります。
リモートアクセスを確保するためのベストプラクティスを確実に守るための2つの方法があります。
リモートアクセスプロバイダーが最高のセキュリティ基準/機能を持っていることを確認してください。
リモートアクセスを使用する際に、セキュリティ機能を適切に使用し、ユーザーが従うべきポリシーを定義してください。
リモートアクセスソフトウェアがどのように安全であるかを確認し、データを積極的に保護するためにできることを以下で確認してください。
最もセキュアリモートアクセスソリューションを選ぶ
セキュリティに関して、すべてのリモートデスクトップソリューションが同じというわけではありません。実際、絶対に避けるべきものもあれば、リモートアクセスセキュリティの金字塔とされるもの（Splashtopのような）もあります。
リモートアクセスソフトウェアプロバイダーを選ぶ際には、インフラストラクチャを安全に保つために何をしているか、ユーザーにどのようなセキュリティ機能を提供しているかを確認してください。
リモートアクセスプロバイダーがインフラストラクチャを安全に保つことは非常に重要です。そうでなければ、リモートアクセス会社のユーザーとそのユーザーの顧客が危険にさらされる可能性があります！
これにより、リモートアクセスプロバイダーはサイバー攻撃の人気のターゲットとなります。例えば、LogMeInのLastPassは最近、脆弱性が悪用されました。2016年には、TeamViewerユーザーがインターネットフォーラムにアカウントが侵害されたという苦情を殺到させました。同じく2016年には、GoToMyPCユーザーが「パスワード再利用攻撃」のターゲットになったと会社が発表した後、パスワードをリセットする必要がありました。
�機能に関しては、多くのリモートデスクトップソリューションが、アカウントを安全に保ち、会社のデータを安全に保つポリシーを強化するために使用できるセキュリティ機能を提供しています。
Splashtopは安全ですか？
はい、Splashtopのリモートアクセスとリモートサポートソリューションは非常に安全です。すべての接続はTLSと256ビットAES暗号化で保護されています。Splashtopには、デバイス認証や2段階認証などのトップセキュリティ機能も備わっています。さらに、Splashtopの最先端のインフラストラクチャは、複数のレイヤーでの高度な侵入防止とファイアウォールを備えた安全なコンピューティング環境を提供します。
Splashtopは、独自のサーバーでSplashtopをホストして追加の保護を求める人々のために、オンプレミスソリューションSplashtop On-Premも提供しています。Enterprise と Enterprise リモートサポートを使用すると、Splashtop を Active Directory と統合できます。
最後に、Splashtopのリモートアクセスセキュリティは、厳しい規制や基準（HIPAA、GDPR、PCIなど）を持つ業界で運営する組織を支援します。Splashtop complianceについての詳細はこちら。
Splashtopのセキュアリモートアクセスソリューションについてもっと読む。
セキュアリモートアクセスの方法：安全なセットアップの手順
組織のセキュリティポリシーを決定し、特定のグループ/レベルの従業員がどのレベルのア�クセスを持つか、どのレベルのアカウント確認を有効または強制するかを含めます。Splashtopで有効にできるセキュリティ機能はこちらです：
Splashtop Consoleで設定パッケージを作成する際に、無効化または有効化できます:
リモート接続時のWindowsまたはMacのログイン
ユーザーのコンピュータへの接続の承認をリクエスト
接続時にリモート画面を自動的にブランクにする
切断時にリモートコンピュータを自動的にロック
セッション中にリモートコンピュータのキーボードとマウスをロックする
Splashtop管理者資格情報を使用してストリーマー設定をロック
Splashtopアカウント設定で2段階認証を有効にできます
Splashtopアカウントのチーム設定で、以下の機能を有効化または無効化できます。
セッション中のファイル転送
セッション外ファイル転送
リモート印刷
テキストのコピー/ペースト
リモートウェイク
リモート再起動
セッション外チャット
セッション録画
同時リモートセッション
リモート操作
グループ固有の管理者ロール
Splashtopコンソールの管理タブへのセカンダリユーザーアクセス
セカンダリーユーザー承認 to see groups
二段階認証プロセス中にセカンダリユーザーがデバイスを信頼できるようにする
管理者に2段階認証を使用するよう要求する
二次ユーザーに2段階認証を使用するように要求
デバイス認証メールを受け取る人をカスタマイズする
ご覧のとおり、チームのためのセキュアリモートアクセスポリシーを設定するのに役立つ多くのオプションがあります。
ユーザーとデバイスを設定する際には、適切にグループ化し、ユーザーに必要なコンピュータへのアクセス許可のみを与えるようにしてください。
もう1つの重要なヒント：デバイスがあなたのアカウントで認証されると、そのデバイスは接続する許可を持つデバイスにアクセスできるようになります。そのデバイスが使用されなくなった場合、または紛失した場合は、そのデバイスをアカウントから削除することを確認してください。
作成するポリシーは、すべてのユーザーに明確に定義され、アクセス可能であることを確認してください。
Get Started with Splashtop: The Most セキュアリモートアクセス Solution
