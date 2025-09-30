2019年に導入した最も人気のある機能のいくつかをご紹介します。Splashtopアプリとストリーマーの最新バージョンを使用して、すべての最新機能にアクセスできるようにしてください。機能はサブスクリプションプランによって異なります。
ドラッグ＆ドロップファイル転送
新しいドラッグ＆ドロップファイル転送で、コンピュータ間のファイルを迅速かつ簡単に転送します。ファイル転送ダイアログを開く代わりに、マウスやトラックパッドを使って、ローカルコンピュータからリモートコンピュータ画面上の送信先にファイルやファイルのグループを選択してドラッグすることで、ファイルを転送します。
リモートコンピュータからファイルをドラッグしてローカルコンピュータのフォルダやデスクトップにコピーすることもできます。
セッション録画
これでリモートアクセスセッションを記録できます。リモートアクセスウィンドウの画面コントロールバーの上部にある新しいセッション録画ボタンを使用して、録画を開始および停止します。
録画ファイルはローカルコンピュータのDocuments/Splashtop Businessフォルダに保存されます。WindowsではWebMメディアファイル形式、Macではmp4形式で保存され、コンピュータで簡単に視聴できます。ファイル名（例：Splashtop_Recording_20190116_154246_sjc-ai_01.webm）は、接続したコンピュータの名前と日付、時間を含んでおり、特定の録画を簡単に見つけることができます。ファイルはビデオのみで（オーディオなし）。
Splashtop Businessアプリからコンピュータグループの管理
コンピュータをグループに割り当て、アプリ内から直接グループを作成/名前変更/削除します。
グループを作成する
コンピュータグループの名前を変更または削除
コンピュータを別のグループに割り当てる
コンピュータに現在ログインしているユーザーアカウントを表示
ユーザーが現在コンピュータにログインしているかどうかを確認します（コンピュータ上のアイコンバッジで示されます）。歯車アイコンをクリックして、ログインしているユーザー名を確認します。
WindowsとMac向けのSplashtop Business Appsが更新されました
最新リリースには複数の新機能と強化が含まれています。
大規模なコンピュータリストの高速レンダリング
コンピュータリストでどのユーザーがログインしているかを確認
コンピュータ名の横にあるギアアイコンをクリックすると、詳細情報が表示されます（OSバージョン、ユーザー、最後のセッションの期間）
予期しない接続の問題でセッションが中断された場合の自動再接続
マルチモニター、Androidストリーマー、Linuxストリーマーのための更新されたツールバーサポート
グループへの割り当て機能を改善
Better compatibility with MacOS Catalina (for Mac クライアント)
様々な修正
Android用のSplashtop Business Appが更新されました
Android用のSplashtop Business Appが新しい外観と新機能で更新されました。新機能には以下が含まれます：
新しいデザイン
グループを折りたたみ/展開し、グループの状態を保存
Splashtopアカウント間の簡単な切り替え
更新および最適化されたコンピュータ詳細ページ
最大4つのライブセッションをサポート
セッション履歴を表示する最近のタブ
リモートマウスの表示/非表示
ストリーマーデバイス名を表示
英語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ドイツ語、簡体字中国語、イタリア語、フランス語をサポート
最新のSplashtop BusinessアプリをAndroid用にダウンロード
SplashtopでBitdefenderを設定＆管理
簡単に購入、設定し、Splashtop リモートサポートを使用して管理コンピュータ上のBitdefenderエンドポイントセキュリティを管理できます。my.splashtop.comコンソール内からBitdefenderエンドポイントセキュリティを購入して設定し、コンピュータを保護します。
このクイックビデオを見て、Bitdefenderを（お得な価格で）購入し、エンドポイントコンピュータに数回クリックで設定し、セキュリティステータスを表示してスキャンを実行する方法を確認してください。
Linuxコンピュータのための無人リモートアクセス
WindowsやMacに加えて、SplashtopのリモートデスクトップソリューションでUbuntu Linuxコンピュータをどのデバイスからでもリモートコントロールできるようになりました！
リモートLinuxコンピュータにエンドユーザーは必要ありません。アクセスが必要なLinuxコンピュータにSplashtopを設定し、それらのマシンに無制限でいつでもリモートアクセスを楽しんでください。
Splashtopを使えば、ビジネスプロフェッショナルはリモートで作業しながらも、Linuxシステムの目の前に座っているかのように感じることができます。タブレットやモバイルデバイスからリモートアクセスしている場合でも。ITとMSPは、ユーザーが不在でもクライアントのLinuxコンピュータにリモート接続してサポートを提供できます。
Splashtop リモートサポート 統合 with Major IT Help Desk Platforms
Splashtopは、Zendesk Support、ServiceNow、Freshservice、Freshdeskと統合されました！数回のクリックで、Zendesk、ServiceNow、Freshservice、またはFreshdeskプラットフォーム内から顧客のコンピュータへのリモートアクセスセッションを開始できます。
追加のAndroidデバイスのサポート
主要ベンダーの追加の堅牢なIoT Androidデバイスへのリモートサポートを追加しました。Zebraデバイスのサポートを発表。無人のいつでもアクセスと有人のリモートサポートオプション。
Splashtop Enterprise for リモートサポート
新しいオンプレミスのリモートサポートソリューションが、クラウドベースのソリューションよりも好ましい場合のオプションとして利用可能になりました。Splashtop Enterprise for リモートサポートについての詳細はこちら
Scheduled Reboot (in リモートサポート Premium)
1台または複数のリモートコンピュータで「システム再起動」タスクを作成、スケジュール、監視、実行します。
Windowsイベントのアラート（リモートサポート Premium内）
アラートを設定してWindowsイベントログを監視します。イベントログの基準が管理者によって設定されたトリガーに一致すると、アラートが生成されます。
リモートサポートプレミアムでの予定されたWindowsアップデート
これで、Windowsの更新をスケジュールできるようになりました（以前は再起動のスケジュールオプションのみが利用可能でした）。機能は管理 | スケジュールされたアクションの下でアクセスできます。
Click +Create Scheduled Action and 選択する Scheduled Update
Scheduled Windows Updateアクションを作成する際に、いくつかのオプションを設定できます。
Monthly、Daily/Weekly、またはOne-Timeの頻度を選択し、詳細を設定します。
すべて、推奨、または重要な更新をインストールすることを選択します
Microsoft KB番号で特定の更新を除外
再起動オプションを設定
コンピュータのグループまたは特定のコンピュータに更新ルールを適用
my.splashtop.comのメッセージセンター
my.splashtop.comに新しいメッセージセンターフィーチャーを追加しました。サイトにログインしているときに、画面の右上隅にある封筒アイコンを探してください。新しいリリース、機能情報などの情報を見つけることができます。
これらの以前のブログ投稿で新機能をもっと見ることができます。