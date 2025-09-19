2018年に登場する新しいSplashtop機能

これは、私たちの顧客と過去のトライアルユーザーに送信されたメールのコピーです。このオンラインコピーにはいくつかの追加リンクが含まれています。メールを受け取っていない、またはメールの受信を停止しているが、再びSplashtopからのメールを受け取りたい場合は、ニュースレターにサインアップしてください。
2017年、ありがとう
過去1年はSplashtopにとって素晴らしい年でした。私たちは、Splashtop リモートアクセスとSplashtop リモートサポートのリリーススケジュールを加速し、最も要望の多かった新機能を提供しました。ここにいくつかのハイライトがあります：
モバイルデバイスにアクセス (Android + iOS) はSplashtop リモートサポート
UIと使いやすさの向上、セッション中のツールバー（ブランクスクリーン、キーボード/マウスのロックなど）
2018年にさらに多くのことが
2018年第1四半期以降に向けて、さらにエキサイティングな新しいことを計画しています：
携帯可能なSplashtop Businessアプリ
複数の技術者が同じマシンに接続する
マルチモニターからマルチモニターへ
SOSの再起動＋再接続
新しいプレミアムエディション
そしてさらに…
2018年に私たちが取り組んでいることの詳細を見るにはここをクリック！
再度のご支援に感謝し、素晴らしい2018年を楽しみにしています。- Splashtopチーム
