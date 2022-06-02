SplashtopがZebra Technologiesの新しいリモートコントロールサービス向けに初のAndroidベースのリモー��トコントロールソリューションを導入
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
Splashtop リモートコントロールソリューションは、既存のモバイルデバイス管理、エンタープライズモビリティ管理、統合エンドポイント管理プラットフォームとシームレスに統合します
カリフォルニア州サンノゼ、2019年3月13日（GLOBE NEWSWIRE）– Splashtop は、Splashtop Rugged & IoT Remote Support が Zebra Technologies のRemote Control Event Injection Serviceを完全にサポートするよう最適化されたことを発表しました。最新のZebraリモートコントロールapplication programming interface (API)により、ZebraとSplashtopのお客様は、リモート管理される堅牢なモバイルコンピュータを迅速に設定できるようになりました。
Zebraのリモートコントロール Event Injection Serviceは、承認されたリモートコントロールアプリケーションに、デバイスの画面を完全に制御し、リモートトラブルシューティングを行う際にキーやタッチイベントをシステムに注入する能力を提供します。
「Zebraの新しいリモートコントロール機能をサポートする最初の独立系ソフトウェアベンダー（ISV）であることを嬉しく思います」と、SplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「2019年には、多くの企業が新しいAndroidベースのデバイスへの移行を続け、Splashtopはこの��顧客採用と設定の波をサポートするのに適した位置にあります。」
Splashtop Rugged & IoT リモートサポートは、モバイルデバイス、ラグドデバイス、キオスク、デジタルサイネージ、POS、電子ログデバイス（ELD）、およびその他のIoTデバイスをサポートするように最適化されています。これらのデバイスは、Android™から組み込みWindows™までの幅広いOSを実行しています。プラットフォームは、クラウド版とオンプレミス版の両方で利用可能です。閉じたネットワークを持つことを選択した企業は、オンプレミスソリューションを簡単に採用できます。Splashtopのパートナーは、Rugged IoT & リモートサポートを活用することもできます。
「SplashtopのRugged & IoTリモートサポートテクノロジーのOEM（相手先ブランド名製造）パートナーになれたことを嬉しく思います」と、Notify Technologyの社長、Paul DePond氏は述べています。「NotifyMDMテクノロジーとSplashtopのリモートコントロールテクノロジーを企業に提供して、AndroidベースのZebraデバイスにリモート管理および制御ソリューションを提供できるようになりました。」
Splashtopは、以下のZebraイベントで最新のZebra リモートコントロールサポートをデモンストレーションします。
Zebra on Location、シカゴ、3月11日〜12日
Zebra on Location, フィラデルフィア、4月15-16
トロントでのZebra on Location、4月24-25日
Availability
Splashtop Rugged & IoT リモートサポート情報は https://www.splashtop.com/iotで利用可能です。Zebraデバイスをサポートする企業は、この新しいソリューションへの早期アクセスを得るため�に、そのウェブページのGet Startedボタンをクリックしてリクエストフォームに記入することで、ベータプログラムに参加するための情報を得ることができます。
Other Splashtop 統合 Partners
SplashtopのAndroidリモートコントロール技術は、業界をリードするIvanti Avalancheモバイルデバイス管理（MDM）プラットフォーム（Wavelink™によって提供）に組み込まれており、世界中の何千もの企業に採用されています。Splashtopソリューションは、Notify™ MDM、ZeroSecond™ MDM、AppTec360™ MDMなどとも統合されています。IBM™ MaaS360、Citrix™ XenMobile™、Blackberry™ UEM、MobileIron™、VMware™ AirWatch™の既存のEMM/UEMソリューションを使用している顧客は、SplashtopのAndroid リモートコントロールソリューションをコスト効果的に追加できます。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高のリモートコンピュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートサービスは、ITおよびMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、そしてIoT（Internet of things）をサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータやiOSおよびAndroidデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれており、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にしま�す。2,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら: https://www.splashtop.com。