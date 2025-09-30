TeamViewerは無料プランからリモート印刷、リモート入力の無効化、その他の機能を削除しました。TeamViewerの商用プランを購入する代わりに、Splashtopの商用プランでその機能を手に入れ、年間50％以上の節約を保証！
TeamViewerの無料プランのユーザーは、今後いくつかの必要な機能を利用できなくなります。TeamViewerは、予告なしに無料版のいくつかの機能を突然無効にしました。無効にされた機能には、リモート入力の無効化、リモート印刷、ブランクスクリーン、サイドの切り替えが含まれます。ユーザーが気づいて苦情を言い始めた後、彼らのコミュニティウェブサイトに投稿されたメッセージによると、TeamViewerは「主に商業目的で使用されていた」ため、詐欺を防ぐために機能を無効にしたと述べました。コミュニティの反応を以下で見ることができます：
削除された機能は、個人使用での問題を避けるために商業環境での使用を目的として選ばれました。これはまた、潜在的な詐欺から保護するための重要な取り組みでもありました。詳細はこちらで確認できます: https://t.co/15w653iRV5よろしく、Julia
— TeamViewer Support (@TeamViewer_help) 2019年1月30日
削除された機能は最も人気のあるもので、今後はそれに対して料金を請求することになります。EVERYBODY who has ever given support to his parents knows how important the "無効化 remote input" is if you really want to succeed. そして、詐欺でそれを正当化しようとします...
— Andi (@staff_andy) 2019年1月30日
これは、TeamViewer無料ユーザーが最近、リモート接続がタイムアウトし、「商業利用の疑い」のために再接続できないと不満を述べた後に来たものです。私たちは、いくつかの（現在は元）TeamViewer無料ユーザーから彼らの不満を聞きました。多くの人は、TeamViewerが高価な商業ライセンスを購入させようとしていると感じて怒っています。
さらに、TeamViewerの無料版ユーザーにとって、ブランクスクリーンや自動セキュリティ更新の欠如はプライバシーとセキュリティの懸念です。
TeamViewerの無料ユーザーで、リモート印刷やブランクスクリーンのような機能を備えたリモートデスクトップソフトウェアが必要な場合、TeamViewerの商用プランにお金を払うよりも良い選択肢があることをお伝えします。Splashtopでそれらの機能とさらに多くを手に入れましょう！
これらの機能を取得し、Splashtopで50％以上の節約を保証します
なぜSplashtop リモートアクセスはTeamViewerの商用プランよりも優れたオプションなのか？詳しく見てみましょう:
TeamViewer Freeでは利用できなくなった機能に加え、さらに多くの機能を手に入れましょう！Splashtop リモートアクセスには、リモート印刷、ブランクスクリーン、リモートスクリーンのロック（TeamViewerの無効化 Remote Input機能に似ています）、そしてドラッグ＆ドロップファイル転送などの素晴らしい機能が含まれています。
TeamViewerの商業プランと比較して、コストを50％以上保証で節約できます！
Splashtop リモートアクセスは¥825/月（¥9,900/年）から始まります。TeamViewerは¥6,000/月（¥72,000/年）*から始まります。TeamViewerに大金をかけずに、Splashtopで必要なすべてを手に入れましょう。
とはいえ、長い間TeamViewerを使用していた後に新しいリモートデスクトップソリューションに切り替えるのは難しいことを私たちは理解しています。そのため、Splashtop リモートアクセスを14日間無料でお試しいただけます！クレジットカードやコミットメントは必要ありません。サインアップするだけで、Splashtop リモートアクセス Proのフルバージョンを数分で利用開始できます。下のボタンをクリックして無料トライアルを開始してください。
SplashtopとTeamViewerの比較をお読みください。また、Splashtopでのリモート印刷とブランクスクリーンについてもっと読むことができます。これらの機能を試してみて、なぜSplashtopに切り替えるべきかを自分で確認するために、無料トライアルを開始してください。
* 出典: TeamViewer USウェブサイト $49/月 ($588/年) シングルユーザープランのリスト価格、2019年2月。
価格を確認したいですか？SplashtopとTeamViewerの価格比較をご覧ください。