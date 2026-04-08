ローカルのRADIUSサーバーや共有Wi-Fiパスワード、リスクの高いVPNアクセスの管理にうんざりしていませんか？
Foxpass Cloud PKIとCloud RADIUSがその複雑さを解消します。IDと証明書ベースのネットワークアクセスを自動化し、確認済みのユーザーと登録済みデバイスだけが自動的に、安全に、大規模に接続できるようにします。
Wi-Fiアクセスを手動で設定するのはもうやめましょう
あらゆるネットワークのエントリーポイントで最小権限アクセスを徹底
退職したユーザーや侵害されたデバイスのアクセスを即座に取り消せます。
Key Benefits
パスワードレスの証明書ベース認証
X.509証明書とEAP-TLSを使用して、安全でスムーズかつパスワード不要のネットワークアクセスを実現します。Foxpass Cloud PKIはクラウド証明書認証局として機能し、MDMが証明書の設定と更新を管理します。Foxpass Cloud RADIUS は接続が試行されるたびに証明書の検証を実施し、共有または盗難された資格情報によるリスクを排除します。
ID主導のアクセス制御
EAP‑TTLS を使用して、確認済みのユーザーID、グループメンバーシップ、または役割に基づいてアクセスを制御します。Foxpass は、Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin などの ID プロバイダーおよびディレクトリサービスと連携し、ネットワーク全体に動的なアクセスポリシーを適用します。
MDMとディレクトリとのシームレスな統合
Foxpass SCEP Endpoint を使用して、Jamf、Intune、Kandji、Addigy など経由で証明書をプッシュ配布できます。あるいは、証明書インストーラーを使って BYOD デバイスに直接証明書を発行することもできます。Foxpass Cloud PKIは、発行されたすべての証明書に署名して管理するCAを提供し、クラウドディレクトリの同期によって、手動で設定しなくてもユーザーとグループのアクセスを常に最新の状態に保ちます。
ゼロトラスト・ネットワークの強制適用
すべての接続を継続的に検証します。ID、デバイスの信頼性、時間／場所の制御を組み合わせ、ポリシーに基づくきめ細かなアクセスを実現します。
監査対応のログ記録とモニタリング
すべてのネットワークイベントについて詳細なログを維持します。SOC 2、HIPAA、社内監査に対応する自動監査証跡で、コンプライアンス対応を簡素化。
クラウドネイティブ、エンジニアによる実証済み
ハードウェアは不要です。ローカルサーバーは不要です。ベンダーロックインなし。Foxpassはエンジニアによって、そしてエンジニアのために構築されており、稼働率は>99.9%です稼働時間と詳細なドキュメント。
デバイスポスチャに基づくアクセス制御
管理対象外またはコンプライアンス非準拠のデバイスに対する任意の隔離を含め、デバイスの状態に基づいてネットワークアクセスを制御します。
セキュアなチームがFoxpassを選ぶ理由
- 30分以内に設定完了
- 500社を超えるエンジニアリングチームとITチームに信頼されています
- グローバルな冗長化とフェイルオーバーにより、稼働率>99.9%を実現
- SOC 2 Type II 準拠
- 独自のCAを運用する必要はありません。Cloud PKIが含まれており、すべてフルマネージドです
- コスト効率 vs. 自社でのRADIUSホスティング
- エンジニアが開発。エンジニアがサポートします。
- 迅速かつ安全な設定を実現するための、無料のオンボーディング設定支援
業界をリードする企業に信頼されています
セキュリティの特長
デバイスポスチャベースのアクセス制御
コンプライアンスおよび管理状態に基づいて、デバイスを許可、拒否、または隔離します。
IDベースのアクセス制御
検証済みのユーザーIDとグループメンバーシップに基づいてアクセスを付与します。
証明書ベースの認証
証明書ベースの認証を使用して、共有パスワードを不要にします。
ゼロトラストとの整合性
アクセスを付与する前に、すべての接続を継続的に確認します。
デバイスポスチャベースのネットワークアクセス制御
Foxpass は認証情報だけでなく、接続時にすべてのデバイスのセキュリティ体制を評価します。RADIUS認証時にMicrosoft IntuneとEntra IDのコンプライアンスシグナルを使用することで、Foxpassは信頼できるデバイスのみがネットワークにアクセスできるようにします。
デバイスの状態に基づいてアクセスを許可、拒否、または制限
コンプライアンスに準拠していない、または不明なデバイスを自動的に隔離
複雑さを増やすことなく、Wi-FiとVPN全体にゼロトラスト・ネットワーク接続のポリシーを拡張