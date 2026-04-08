メインコンテンツへスキップ
Splashtopに戻る
Foxpass
ログイン無料トライアル
お問い合わせログイン無料トライアル
A man in glasses types on a laptop. Beside him, a screen shows RADIUS settings with a list of clients. Icons for Wi-Fi and a lock indicate a focus on secure wireless network configuration.

クラウドネイティブのRADIUS認証でWi‑Fiとネットワークアクセスを保護

Foxpass Cloud PKIとCloud RADIUSで、パスワードの脆弱性を排除し、ゼロトラスト・ネットワーク接続を数分で導入できます

無料トライアルデモを予約する
Laptop and phone accessing Wi-Fi network

ローカルのRADIUSサーバーや共有Wi-Fiパスワード、リスクの高いVPNアクセスの管理にうんざりしていませんか？

Foxpass Cloud PKIとCloud RADIUSがその複雑さを解消します。IDと証明書ベースのネットワークアクセスを自動化し、確認済みのユーザーと登録済みデバイスだけが自動的に、安全に、大規模に接続できるようにします。

  • Wi-Fiアクセスを手動で設定するのはもうやめましょう

  • あらゆるネットワークのエントリーポイントで最小権限アクセスを徹底

  • 退職したユーザーや侵害されたデバイスのアクセスを即座に取り消せます。


Key Benefits

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    パスワードレスの証明書ベース認証

    X.509証明書とEAP-TLSを使用して、安全でスムーズかつパスワード不要のネットワークアクセスを実現します。Foxpass Cloud PKIはクラウド証明書認証局として機能し、MDMが証明書の設定と更新を管理します。Foxpass Cloud RADIUS は接続が試行されるたびに証明書の検証を実施し、共有または盗難された資格情報によるリスクを排除します。

  • Secure remote access management icon

    ID主導のアクセス制御

    EAP‑TTLS を使用して、確認済みのユーザーID、グループメンバーシップ、または役割に基づいてアクセスを制御します。Foxpass は、Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin などの ID プロバイダーおよびディレクトリサービスと連携し、ネットワーク全体に動的なアクセスポリシーを適用します。

  • Workflow / connected icon

    MDMとディレクトリとのシームレスな統合

    Foxpass SCEP Endpoint を使用して、Jamf、Intune、Kandji、Addigy など経由で証明書をプッシュ配布できます。あるいは、証明書インストーラーを使って BYOD デバイスに直接証明書を発行することもできます。Foxpass Cloud PKIは、発行されたすべての証明書に署名して管理するCAを提供し、クラウドディレクトリの同期によって、手動で設定しなくてもユーザーとグループのアクセスを常に最新の状態に保ちます。

  • Security lock icon

    ゼロトラスト・ネットワークの強制適用

    すべての接続を継続的に検証します。ID、デバイスの信頼性、時間／場所の制御を組み合わせ、ポリシーに基づくきめ細かなアクセスを実現します。

  • Custom branding icon

    監査対応のログ記録とモニタリング

    すべてのネットワークイベントについて詳細なログを維持します。SOC 2、HIPAA、社内監査に対応する自動監査証跡で、コンプライアンス対応を簡素化。

  • Secure infrastructure icon

    クラウドネイティブ、エンジニアによる実証済み

    ハードウェアは不要です。ローカルサーバーは不要です。ベンダーロックインなし。Foxpassはエンジニアによって、そしてエンジニアのために構築されており、稼働率は>99.9%です稼働時間と詳細なドキュメント。

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    デバイスポスチャに基づくアクセス制御

    管理対象外またはコンプライアンス非準拠のデバイスに対する任意の隔離を含め、デバイスの状態に基づいてネットワークアクセスを制御します。

青い背景の円形図は、Wi-Fi/NAC、IdP、VPN、MDM/EMM プロバイダー間のシームレスな連携を示しており、Meraki、Okta、Google Workspace、Microsoft、Cisco、Palo Alto などのロゴが含まれています。


セキュアなチームがFoxpassを選ぶ理由

  • 30分以内に設定完了
  • 500社を超えるエンジニアリングチームとITチームに信頼されています
  • グローバルな冗長化とフェイルオーバーにより、稼働率>99.9%を実現
  • SOC 2 Type II 準拠
  • 独自のCAを運用する必要はありません。Cloud PKIが含まれており、すべてフルマネージドです
  • コスト効率 vs. 自社でのRADIUSホスティング
  • エンジニアが開発。エンジニアがサポートします。
  • 迅速かつ安全な設定を実現するための、無料のオンボーディング設定支援

業界をリードする企業に信頼されています

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

コンプライアンス認証

ISO/IEC 27001:2022 • SOC 2 Type 2 • GDPR準拠 • HIPAA対応

Foxpass Complianceの詳細を見る


Screenshot showing web interface with LDAP and RADIUS logs, and a pop-up window titled Temporary user access listing usernames, expiry dates, and buttons to add or revoke user access.

セキュリティの特長

  • デバイスポスチャベースのアクセス制御
    コンプライアンスおよび管理状態に基づいて、デバイスを許可、拒否、または隔離します。

  • IDベースのアクセス制御
    検証済みのユーザーIDとグループメンバーシップに基づいてアクセスを付与します。

  • 証明書ベースの認証
    証明書ベースの認証を使用して、共有パスワードを不要にします。

  • ゼロトラストとの整合性
    アクセスを付与する前に、すべての接続を継続的に確認します。


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

デバイスポスチャベースのネットワークアクセス制御

Foxpass は認証情報だけでなく、接続時にすべてのデバイスのセキュリティ体制を評価します。RADIUS認証時にMicrosoft IntuneとEntra IDのコンプライアンスシグナルを使用することで、Foxpassは信頼できるデバイスのみがネットワークにアクセスできるようにします。

  • デバイスの状態に基づいてアクセスを許可、拒否、または制限

  • コンプライアンスに準拠していない、または不明なデバイスを自動的に隔離

  • 複雑さを増やすことなく、Wi-FiとVPN全体にゼロトラスト・ネットワーク接続のポリシーを拡張


最新の方法でネットワークをしっかり保護する準備はできていますか？

無料の30日間トライアルを開始して、Foxpassが従来のRADIUSの煩わしさなしに、セキュアなゼロトラスト・ネットワーク接続をどのように実現するかをご確認ください。

無料トライアルデモを予約する
Copyright © 2026 Splashtop Inc. All rights reserved. 特に指定がない限り、価格はすべて米ドルで表記されています。 Splashtopの価格はすべて消費税抜きです。