フルマネージドのプライベートPKI。運用、パッチ適用、保守が必要なCAはありません。
Foxpass Cloud PKI は、最新のアイデンティティ、エンドポイント、ネットワークセキュリティ向けに構築された、安全なクラウドホスト型の認証局を提供します。ハードウェア不要、サーバー不要、手動でのCA管理も不要。
強力な証明書ベースの認証でパスワードの脆弱性を解消
環境全体で証明書を自動的に発行、更新、失効できます
Entra CBA で Microsoft 365、Salesforce、その他の SaaS アプリへのフィッシング耐性のあるアクセスを実現
Intune、Jamf、Iru（旧Kandji）、Addigy などの主要なMDMと、内蔵のSCEPエンドポイントを使用して統合できます
Foxpass Cloud RADIUS を使って、証明書の信頼をWi-FiやVPNにも拡張できます
デバイスに紐づく資格情報とIDベースのポリシー適用により、ゼロトラスト・ネットワーク接続のセキュリティを強化
主な機能
シンプルで自動化された証明書ライフサイクル管理
手動での管理作業を減らし、次の機能で障害を防止できます。
MDMのSCEPプロファイルを通じた証明書の自動更新
退職者対応や侵害されたデバイスに対する証明書の簡単な失効
ディレクトリ連動の失効：IdPでユーザーが無効化されると、証明書は自動的に無効化されます
SOC 2、HIPAA、社内コンプライアンスのための監査証跡
条件付きアクセスとゼロトラスト適用のためのデバイスIDバインディング
Wi-Fi（EAP-TLS）、VPN、Microsoft Entra CBA、およびSCEP MDMの設定に必要なClientAuth EKU（1.3.6.1.5.5.7.3.2）と証明書拡張機能をサポート
Foxpassは、管理対象デバイスと非管理対象デバイスを含む、発行済みのすべての証明書を一元的に可視化します
ディレクトリ統合PKI
Foxpass Cloud PKI は、証明書の発行とライフサイクルを、Microsoft Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin を含む ID プロバイダーに直接結び付けます。ユーザーまたはデバイスがディレクトリで無効化されると、その証明書は自動的に無効になり、セキュリティギャップを即座に解消します。
シームレスなMDM統合のためのSCEPエンドポイント
既存のMDM経由で証明書を設定し、手間なく導入できます。
対応プラットフォーム：
Microsoft Intune
Jamf Pro / Jamf School
Iru（旧Kandji）
Addigyについて
Mosyle
Workspace ONE
SCEP対応の任意のMDM
SCEPはセキュアな登録、キー生成、更新を自動で処理するため、大規模なデバイス群や継続的に入れ替わるデバイスに最適です。
BYOD証明書登録
Foxpass BYOD certificate installerを使用して、管理対象外の個人用デバイスに証明書を発行し、MDMデバイス登録を必要とせずにセキュアなアクセスを実現します。
これは、大学、短期大学、請負業者、ハイブリッド環境、または個人所有のノートPCやスマートフォンで証明書ベースの認証を必要とする組織に最適です。
フィッシング耐性のあるSaaSアクセス：Microsoft Entra CBAとシームレスに連携
Foxpass Cloud PKI は Microsoft Entra の証明書ベース認証（CBA）と直接統合され、以下へのアクセスを保護します：
Microsoft 365
Salesforce
Atlassian
勤務日
CBA、SAML、またはOAuth2をサポートするあらゆるアプリ
仕組み
Foxpass Cloud PKI はユーザーまたはデバイス証明書を発行します
証明書はEntra CBAによって信頼されています
ユーザーはデバイスに紐づいた証明書を使用してSaaSアプリに認証し、4. Conditional Accessが信頼性（発行者、デバイス、有効期限、コンプライアンス）を評価します
これにより、パスワードが不要になり、フィッシングを防止し、会社が管理するデバイスのみが条件付きアクセスの要件を満たせるようになります。
Foxpass Cloud RADIUSとの専用統合
Cloud PKIは単独でも利用できますが、Foxpass Cloud RADIUSと組み合わせることで、完全なパスワードレスのネットワークアクセス基盤を実現できます：
パスワードレスWi-Fi & VPNアクセスのためのEAP-TLS証明書認証
証明書からユーザーへの自動マッピング
発行から更新まで、ライフサイクル全体をエンドツーエンドで自動化
これにより、ネットワーク、デバイス、SaaSリソースに対して、統合された高セキュリティのアプローチを実現できます。
ゼロトラスト証明書アーキテクチャを標準搭載
Foxpass Cloud PKIは、次のことを可能にすることで、組織のゼロトラスト体制を強化します。
証明書の信頼を使用した継続的な検証
フィッシングや盗難の被害を受けない、デバイスに紐づいた資格情報
役割、ID、デバイス証明書に基づく最小権限アクセス
アクセスを付与する前にデバイスコンプライアンスポリシーを適用
証明書は、ネットワーク、エンドポイント、クラウドアプリ全体にわたって、IDベースのアクセスの基盤となります。
Foxpassを選ぶ理由
Foxpassは、エンタープライズ向けの証明書管理を、エンタープライズ並みの複雑さなしで提供します。
Foxpass Advanced RADIUS に含まれています — またはスタンドアロンとして設定できます
グローバル冗長性により99.9%以上の稼働率
500以上のエンジニアリング、IT、教育関連組織に信頼されています
多くのIDプロバイダー（Entra ID、Okta、Google Workspace、OneLogin）と統合できます
Splashtopの世界水準のセキュリティとインフラに支えられています
Foxpass Cloud PKI は、ID、MDM、デバイス、ネットワークの各エコシステムにまたがってプラットフォームに依存しません。