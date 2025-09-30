近年、IT管理者は従来のVirtual Private Network (VPN)ソリューションから、Zero Trust Network Access (ZTNA)への移行の必要性を認識しています。安全なリモートおよびハイブリッドの作業環境に対する需要の増加と、洗練されたサイバー脅威の増加がこのシフトを促進しています。ZTNAはセキュリティ面で大きな改善をもたらしますが、多くの組織にとって使い勝手の課題が重要な障害であり続けています。
ここでSplashtop Secure Workspaceは、セキュリティニーズと日常の使いやすさをシームレスに橋渡しするユーザーエクスペリエンスに焦点を当てた、ZTNAへの画期的なアプローチを導入します。
ZTNAの課題: 使いやすさが不足しているところ
従来のVPNからZTNAへの移行はもはや選択ではなく、必要不可欠です。ITプロフェッショナルは、VPNの欠点—静的な信頼モデル、限られたスケーラビリティ、横方向の攻撃に対する脆弱性—をよく理解しています。しかし、ZTNAソリューションには、特にユーザーエクスペリエンスに関する課題が伴っています。エンドユーザーは、特にセキュアリモートアクセスの設定や重複するIPアドレスやDNSの競合に対処する際に、複雑な接続手順やトラブルシューティングに直面することがよくあります。IT管理者にとって、セキュリティコントロールと生産性に必要な使いやすさのバランスを取るこ�とはしばしば困難であり、サポートの負荷が増加します。
Splashtop Secure Workspaceは、セキュアなZTNAソリューションでこれらの問題を解決し、ITとエンドユーザーの体験を向上させ、他のソリューションを妨げてきた長年の使い勝手の障壁に対処します。
Splashtop Secure Workspace ZTNAのトップ3の利点
1. ジャストインタイムとオンデマンドアクセスの柔軟性
Secure Workspaceは、エージェントベースとエージェントレスの両方のアクセスで比類のない柔軟性を提供します。Just-in-Time (JIT)とオンデマンドアクセスの方法により、IT管理者は必要なときに正確にアクセスを提供し、サービスを常にリスクにさらすことなくアクセスを提供できます。管理対象デバイスのエージェントを設定する場合でも、サードパーティの契約者にエージェントレスアクセスを利用する場合でも、IT管理者はリアルタイムでアクセスパラメータを動的に調整できます。エージェントレスアクセスでの資格情報注入の統合により、安全なログイン情報を手動で共有する必要がなくなり、リスクを最小限に抑え、アクセスプロセスを簡素化します。
2. IT管理者のための包括的な可視性と制御によるユーザーエクスペリエンスの向上
Splashtop Secure Workspaceは、管理のコントロールを簡素化し、管理ワークフローを簡素化することでIT管理者の体験を向上させます。詳細なアイデンティティとアクセスコントロールにより、IT管理者はポリシーをアプリケーションレベルまで簡単に調整でき、ユーザーが必要なリソースにのみアクセス��できるようにし、無許可の行動のリスクを最小限に抑えます。ライブセッションモニタリング、セッション録画、詳細な分析などの高度な機能により、ITチームは誰が何に、いつ、どのくらいの時間アクセスしているかを完全に把握できます。このレベルの可視性により、セキュリティリスクを特定し軽減することが容易になり、追加の複雑さなしにコンプライアンスを維持する能力が向上します。
プラットフォームのゼロタッチプロビジョニングにより、時間のかかるセットアップが不要になり、ITはクラウドやオンプレミス環境、データセンター全体でインフラを数分で設定でき、分散チームの効率を大幅に向上させます。ステップアップ多要素認証（MFA）は、管理者が必要に応じて追加のセキュリティプロンプトを実装できるインテリジェントな柔軟性を提供し、高リスクの活動中などに通常のワークフローを妨げることなく実装できます。これらの機能は、セキュリティを強化するだけでなく、摩擦を減らし、IT管理者が戦略的な取り組みに集中しながら、セキュリティとユーザーの生産性の間で最適なバランスを維持することを可能にします。
3. エンドユーザーエクスペリエンスの合理化とトラブルシューティングの削減
エンドユーザーにとって、ZTNAの成功の鍵はシンプルさにあります。Splashtop Secure Workspaceは、IPの重複、ポートの競合、DNSの誤設定など、リモートアクセスに通常伴う多くの一般的な問題を解消します。ユーザーはもはやネットワーク設定を手動で切り替えたり、ITの介入を必要とするエラーに遭遇する心配をする必要はありません。
さらに、プラットフォームのエージ�ェントには、ワンクリックでのアプリケーション起動機能、パスワードマネージャー、内部ホスト名、IPアドレス、ポートをブックマークしたり覚えたりすることなくアプリケーションにアクセスする機能など、エンドユーザーの利便性を考慮した新しいツールが備わっています。これらの改善により、ユーザーが必要なアプリケーションにセキュアにアクセスすることが容易になり、急な学習曲線や複数のサポートチケットへの依存が大幅に減少します。
新しいユーザー体験: IT管理者とエンドユーザーの両方
Splashtop Secure Workspace ZTNAは、IT管理者とエンドユーザーの両方に新しい体験をもたらします。IT管理者にとって、焦点は制御、洞察、運用上の頭痛の軽減です。詳細なアクセス制御、ライブモニタリング、セッション録画機能は、組織のセキュリティ状況を明確に把握するのに役立ちます。
エンドユーザーは、リソースへのアクセスが簡素化されたアプローチの恩恵を受けます。エージェントベースとエージェントレスの両方のアクセスの柔軟性により、安全なBYODとサードパーティアクセスが可能になり、リモートブラウザーアイソレーション (RBI) はデータ損失防止 (DLP) 機能を追加し、企業がデータ漏洩の懸念なしに業務をアウトソーシングできるようにします。ワンクリックアクセス、統合されたパスワード管理、従来のネットワーキング問題の排除により、サポートチケットが減り、生産性が向上します。
今後の道筋: 使いやすさとセキュリティの両立
IT組織がVPNからZTNAへの移行の必要性を認識し続ける中、使いやすさは広範な採用と成功を確保するために対処すべき重要な課題です。Splashtop Secure Workspaceは、この課題に正面から取り組み、セキュリティを強化するだけでなく、ユーザーと管理者の日常の体験を向上させるZTNAソリューションを提供します。
