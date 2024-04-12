JIT & オンデマンドネットワークアクセス
柔軟なZTNAアクセス: 管理者がオンデマンドのZTNAリクエストを満たし、プライベートネットワークアプリケーションへのシームレスなネットワーク接続のためのJITリンクを提供します。
ユーザー主導のアクセス共有: エンドユーザーがプライベートネットワーク上のアプリケーションにアクセスするためのJIT ZTNAリンクを仲間と共有することをオプションで許可します。
セッションの監視と終了: JITおよびオンデマンドネットワークセッションの監視と終了を容易にし、セキュリティ制御を強化します。
JIT、オンデマンドアプリケーション、特権アクセス
管理者がオンデマンドおよびJIT制御された特権アクセスリンクを提供し、ネットワークおよびSaaS/Webアプリケーションへのシームレスな接続を可能にします。リモートブラウザーアイソレーションオプションを含みます。
セッションの監視と終了のための管理者コントロールを提供し、すべてのアクセスタイプで資格情報の機密性を確保します。
オプションで、エンドユーザーが資格情報を開示せずにJITアプリケーションアクセスリンクを仲間と共有することを許可します。
JITアクセスの5つの主要な利点
セキュリティ強化: 必要に応じてのみアクセスを許可し、侵害の可能性を大幅に減少させます。
攻撃面の削減: 使用後すぐに特権を取り消すことで、無許可のアクセスを防ぎます。
コンプライアンスの向上: 自動化された時間指定のアクセス制御と明確で追跡可能な監査トレイルを通じて規制に準拠します。
管理効率: アクセス管理を自動化し、手動の監視を大幅に削減し、ITリソースを解放します。
コラボレーションサポート: 厳格なアクセス制御を維持しながら、シームレスなチームコラボレーションのために安全で一時的なアプリアクセスを促進します。