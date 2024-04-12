メインコンテンツへスキップ
Splashtop Secure Workspace
Zero Trust Network Access

Replace VPNs to enhance security, minimize third-party risks, reduce the attack surface through least 権限 access, and streamline M&A network 統合.

比類のないユーザー体験でZTNAを変革

  • Rapid 設定: わずか4分でゼロタッチコネクタ設定を完了し、即座にアクセスと接続を実現。

  • パフォーマンスと自動化の向上: ZTNAのためのコネクタクラスターとCLIを活用して、回復力、スループットを向上させ、自動化のニーズを満たします。

  • ユーザーフレンドリーなセキュリティ: アプリケーションランチャーとパスワードマネージャーを統合して、使いやすさを向上させ、セキュアなネットワーキングとアプリケーション共有を通じて生産性を促進します。

セキュリティとレジリエンスの向上

  • 包括的なアクセス制御: 共有可能なリンク、QRコード、Slack/Teams 統合を通じて、JITおよびオンデマンドZTNAでゼロトラストと条件付きアクセスを実装します。

  • 高度なセキュリティ機能: ZTNAトラフィック内でのデータ漏洩防止とリアルタイムセッション管理を提供します。

  • 最適化されたネットワークパフォーマンス: グローバルなポイントオブプレゼンス（PoP）を展開してネットワークを改善し、遅延とジッターを削減します。

エージェントレスZTNAの再定義: シームレスで安全なアクセス

  • 強化されたZTNAとアクセス制御：特権アクセスを伴う統合されたエージェントレスZTNAを提供し、資格情報なしで特権アカウントへのアクセスを可能にします。

  • 包括的な監視とセキュリティ: リアルタイムのセッション監視、録画、ハイパーリンクやQRコードを通じたセキュアアクセスを特徴とし、ゼロトラストと条件付きアクセスで強化されています。

  • コスト効率の高い管理されていないデバイスアクセス：管理されていないデバイスでのスムーズで安全かつ隔離されたアプリケーションアクセスを提供し、VDIのコスト効率の高い代替手段を提供します。

