比類のないユーザー体験でZTNAを変革
Rapid 設定: わずか4分でゼロタッチコネクタ設定を完了し、即座にアクセスと接続を実現。
パフォーマンスと自動化の向上: ZTNAのためのコネクタクラスターとCLIを活用して、回復力、スループットを向上させ、自動化のニーズを満たします。
ユーザーフレンドリーなセキュリティ: アプリケーションランチャーとパスワードマネージャーを統合して、使いやすさを向上させ、セキュアなネットワーキングとアプリケーション共有を通じて生産性を促進します。
セキュリティとレジリエンスの向上
包括的なアクセス制御: 共有可能なリンク、QRコード、Slack/Teams 統合を通じて、JITおよびオンデマンドZTNAでゼロトラストと条件付きアクセスを実装します。
高度なセキュリティ機能: ZTNAトラフィック内でのデータ漏洩防止とリアルタイムセッション管理を提供します。
最適化されたネットワークパフォーマンス: グローバルなポイントオブプレゼンス（PoP）を展開してネットワークを改善し、遅延とジッターを削減します。
エージェントレスZTNAの再定義: シームレスで安全なアクセス
強化されたZTNAとアクセス制御：特権アクセスを伴う統合されたエージェントレスZTNAを提供し、資格情報なしで特権アカウントへのアクセスを可能にします。
包括的な監視とセキュリティ: リアルタイムのセッション監視、録画、ハイパーリンクやQRコードを通じたセキュアアクセスを特徴とし、ゼロトラストと条件付きアクセスで強化されています。
コスト効率の高い管理されていないデバイスアクセス：管理されていないデバイスでのスムーズで安全かつ隔離されたアプリケーションアクセスを提供し、VDIのコスト効率の高い代替手段を提供します。