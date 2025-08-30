ScreenConnect (ConnectWise Control) オンプレミスユーザーの方は、最近の変更によりオプションを再評価しているかもしれません。主要なカスタマイズ機能の喪失やデジタル証明書の購入と管理の新しい要件により、多くのMSPやITチームがScreenConnectがまだニーズを満たしているかどうかを疑問視しています。
Splashtopでは、特にオンプレミスの設定を必要とするチームにとって、セキュアで信頼性があり、カスタマイズ可能なリモートアクセスの重要性を理解しています。このブログでは、ScreenConnectの最新アップデートの問題を説明し、Splashtop On-Premが妥協せずにコントロールを求める企業にとって理想的な代替手段である理由を説明します。
ScreenConnect On-Premで何が起こっているのか（そしてそれがなぜ重要なのか）
報告されたセキュリティ問題に対応して、ConnectWiseはScreenConnectオンプレミス製品に大きな変更を加えています。これらの変更は多くのMSPやITチームを苛立たせています。
ここで変わることは次のとおりです：
証明書 signing is no longer handled by ConnectWise: 2025年7月7日以降、オンプレミスの顧客は、ScreenConnectインストーラーに署名するために、自分で公開信頼されたコード署名証明書を購入し管理する必要があります。ConnectWiseは、あなたに代わってそれらを署名しなくなります。
ブランディングとカスタマイズが削除されました：MSPとITは、インストーラーやサポートインターフェースをホワイトラベル化したり、パーソナライズしたりすることができなくなりました。これは、ScreenConnectのオンプレミス版とクラウド版の両方に適用されます。将来のアップデートでカスタマイズが再導入されるかもしれませんが、タイムラインは示されていません。
管理されていないインストーラーはブロックされる可能性があります: 適切な署名がないと、インストーラーはエンドポイント保護ソフトウェアをトリガーしやすくなり、エンドユーザーにインストールの問題を引き起こします。
オンデマンドサポートのエンドユーザー体験が低下：有人サポートセッションの開始には、ユーザーが.zipを手動で抽出して実行する必要があります。ファイル。
なぜ重要なのか:
追加コストと複雑さ: 信頼できるコード署名証明書は年間400ドルから600ドルの費用がかかり、それを管理するための時間も含まれていません。
コントロールとプロフェッショナリズムの喪失: ブランドを削除すると、MSPとクライアントの関係が弱まり、多くのITプロバイダーが頼りにしているカスタム体験が失われます。
何が戻ってくるのか不明確：ConnectWiseはこれらの機能をすぐに復元することを約束しておらず、チームは宙ぶらりんの状態にあります。
これらの変更はMSPに負担をかけ、コスト、リスク、運用の摩擦を追加し、以前はよりカスタマイズ可能で管理しやすかった製品に影響を与えます。
なぜSplashtopがScreenConnect On-Premの理想的な代替手段なのか
オンプレミスのリモートアクセスとサポートを必要とする組織にとって、Splashtop On-Premは、ScreenConnectの最近の変更によって導入された複雑さなしに、安全で柔軟でMSPに優しいソリューションを提供します。
Splashtop On-Premが際立つ理由は次のとおりです：
証明書管理は不要: Splashtopはインストーラーパッケージに署名します。独自のコード署名証明書を購入、設定、または維持する必要はありません。これにより、追加のコストが排除され、設定が簡素化されます。
フルブランディングサポート: ScreenConnectの更新されたモデルとは異なり、Splashtopはインストーラのカスタマイズとブランディングオプションを引き続き提供します。MSPは、カスタムロゴ、色、メッセージングを使用して、ビジネスアイデンティティを反映したプロフェッショナルな外観を維持できます。
セキュリティを最優先にしたアプローチで構築: Splashtopのオンプレミスソリューションは、ScreenConnectの証明書の取り消しにつながったような悪用を防ぐために設計されています。悪意のある目的で悪用される可能性のあるパーソナライズ機能は公開されていません。
制御とコンプライアンスの最適化: Splashtop On-Premは、データ、インフラストラクチャ、アクセスポリシーの完全な制御を含む、セルフホスト型ソリューションのすべての利点を提供します。クラウドホスト型プラットフォームに依存できない業界の一般的なコンプライアンス要件をサポートします。
高度なサービスデスク機能: Splashtopには、サポートキューイング、技術者のグループ化、ユーザーによるリクエストの開始、ルーティングが含まれており、ワークフローを効率化し、解決時間を改善します（ScreenConnectにはキューに基づくルーティング、グループ化、または共同ワークフローのサービスデスクサポートがありません）。
有人サポート: Splashtopを使用すると、ユーザーはワンクリックリンクまたはブランド化された実行ファイルを介してサポートセッションを開始し、技術者に9桁のコードを提供します。
クロスプラットフォームサポート: Splashtop On-Premは、Windows、macOS、Linux、モバイルデバイスをサポートし、チームが多様な環境でシステムにアクセスし、管理する柔軟性を提供します。
Splashtopを使用すると、MSPやITチームは、新たなコストを負担したり、重要な機能を放棄したりすることなく、安全でブランド化された効率的なリモートアクセスを提供し続けることができます。これにより、Splashtopは最高のScreenConnect代替となります。
SplashtopについてMSPとITチームが言うこと
Splashtopは、その信頼性、使いやすさ、応答性の高いサポートで、MSPやITプロフェッショナルの間で強い評判を得ています。Splashtopは、他のツールで見られる複雑さやコストの驚きなしに、エンタープライズグレードの機能を提供することで一貫して称賛されています。
ここでは、実際のユーザーフィードバックに基づくハイライトをいくつか紹介します:
信頼できるパフォーマンス: ユーザーは、特にレガシーや肥大化したリモートサポートプラットフォームと比較して、Splashtopの高速な接続速度と安定したセッションを主な利点として頻繁に挙げています。
シンプルな設定： ITチームは、Splashtopが大規模なデバイス群に迅速に設定できることを評価しています。オンプレミスでもハイブリッド環境でも。
顧客第一のサポート： Splashtopのサポートチームは、応答性と役立つことで認識されており、複数のクライアント環境を管理するMSPにとって重要です。
手頃で透明な価格設定：契約途中で新しい料金やライセンス変更を導入する競合他社とは異なり、Splashtopは隠れたコストなしで一貫した価格設定を維持します。
技術的な信頼性とスムーズな日常業務の両方を重視するMSPやIT管理者であれば、Splashtop On-Premは、チームが生産性を維持し、作業に集中するために必要なものを提供します。
ScreenConnectからの移行をお考えですか？今すぐSplashtopをお試しください
ScreenConnectの最近の変更は、新しいコストを導入し、技術的なハードルを追加し、多くのMSPやITチームが毎日頼りにしている機能を削除しました。ブランドの喪失、独自の証明書を管理する必要性、どの機能がいつ戻るかの不確実性に苛立っているなら、あなたは一人ではありません。
Splashtop On-Premは、使いやすさやセキュリティを損なうことなく、完全な制御を必要とする組織のために構築された安全で最新の代替手段です。高速でブランド化されたリモートサポートを提供するために必要なツールを手に入れましょう。
次のステップを踏み出しましょう: 下のボタンをクリックして、Splashtop On-Premを今すぐ始めましょう！