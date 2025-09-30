現代のITニーズに対する実世界での検証
適切なITソリューションを選ぶのは簡単ではありません。多くのベンダーが同様の主張をしている中で、実際のユーザーの意見を見ることが役立ちます。そこでG2のGrid®レポートが登場します。完全に検証された顧客のフィードバックに基づいており、実際のIT環境でどのツールが最も価値を提供するかを明確に示しています。
G2 Summer 2025 Reportsで、Splashtopは15のカテゴリーでGrid Leaderに選ばれ、エンドポイント管理、リモートモニタリングと管理（RMM）、リモートサポート、リモートデスクトップなどで65のバッジを獲得しました。These results highlight how Splashtop’s platform consistently delivers fast 設定, strong ROI, and ease of use for IT teams of all sizes.
組織がハイブリッドワーク、デバイス管理、またはリモートサポートのためのITツールを評価している場合、この認識がなぜ重要なのかを説明します。
なぜG2のGrid ReportsがIT意思決定者にとって重要なのか
ITバイヤーはベンダーの主張に懐疑的であることが多く、それには正当な理由があります。そのため、多く�のチームが今ではG2のようなピアレビュープラットフォームに依存しており、ランキングは販売トークではなく実際の顧客体験に基づいています。
G2のGrid Reportsは、検証済みのユーザーレビューとサードパーティデータを使用してベンダーを評価します。製品は、使いやすさ、導入時間、サポートの質、全体的な満足度などの重要な要素で評価されます。Grid Leaderに選ばれるには、幅広いユースケースとビジネスサイズで一貫してパフォーマンスを発揮する必要があります。
Splashtopが15のカテゴリーでGrid Leaderとして位置付けられていることはまさにそれを反映しています。実際のユーザーは、価値を得るまでの時間が短縮され、設定の障害が少なくなり、デバイスの管理、サポート、セキュリティの向上を実感しています。
主要な成果：ITチームがSplashtopについて語っていること
すべてのG2バッジの背後には、これらのツールに日々依存しているIT専門家からのフィードバックがあります。2025年夏のグリッドレポートで、Splashtopは迅速な結果、低い複雑性、高い満足度を複数のカテゴリで提供することで際立ちました。
ここに最も注目すべきパフォーマンスのハイライトがあります：
平均実装時間: 0.3ヶ月 エンドポイント管理（評価されたすべてのベンダーの中で最速）
回収期間: 4ヶ月、G2の中規模市場ROI分析に基づく
ネットプロモータースコア（NPS）：91から94 エンドポイント管理とリモートサポート
カテゴリ全体で推定ROIの上位パーセンタイルランキング
使いやすさ 、 セットアップの簡単さ 、および パッチ管理 、RMM、リモートサポートにおける ビジネスのしやすさ のバッジ
これらの結果は、ITチームがSplashtopで迅速に実際の価値を見出していることを示しています。リモートサポートの展開、パッチの自動化、ハイブリッド環境全体のエンドポイント管理のいずれであっても、ユーザーは一貫してSplashtopを市場で最も簡単で効果的なソリューションの1つとして評価しています。
Splashtopが6つの主要なITソフトウェアカテゴリで認識されました
Splashtopの65のバッジは、エンドポイント管理、リモートアクセス、サポート、モニタリングにおける実際の課題を解決するためにプラットフォームを使用するチームを反映しています。Splashtopがリーダーとして名を挙げたコア領域を見てみましょう。
エンドポイント管理とパッチ管理
Splashtopは、エンドポイント管理でGrid Leaderステータスを獲得し、パッチでHigh Performerステータスを獲得しました
管理、最近の拡張をこの分野に検証しています。ITチームは、わずか0.3か月�でベンダーの中で最短の実装時間を報告し、最高のユーザー満足度スコアのいくつかを得ました。自動化、パッチカバレッジ、脆弱性管理に焦点を当てた組織にとって、これらの結果はSplashtopのエンドポイントツールが効果的で採用しやすいことを示しています。
リモートモニタリングと管理 (RMM)
RMMカテゴリでは、Splashtopは迅速なセットアップ、高い使いやすさ、小規模および中規模企業での強力なユーザー採用で認識されました。このプラットフォームは、従来のRMMツールの複雑さを排除し、ITチームが必要とする基本的な機能を提供するため、効率を最大化しようとするスリムなチームに適しています。
リモートサポート
Splashtopは、そのリモートサポートソフトウェアで高い評価を受けており、特にMSPや内部ITチームの間で評価されています。ユーザーは、使いやすさ、接続の速さ、応答性を主要な差別化要因として強調しました。これらの評価は、あらゆるデバイスでユーザーに迅速で��安全なサポートを提供したいと考える組織にとって、Splashtopがトップの選択肢であることを強化します。
リモートデスクトップ
Splashtopは、リモートデスクトップで引き続きリードしており、安全で高性能なリモートアクセスで長い間信頼されているカテゴリーだよ。この分野での認識は、ハイブリッドワーク、BYOD、クロスプラットフォームのリモートワークフローをサポートする継続的な強さを反映しているんだ。
MSPやITチームにとっての意味
G2の結果は、リソースが制約されたITチームにSplashtopが提供する実用的な価値を強調しています。
マネージドサービスプロバイダー向けに、Splashtopは、従来のRMMプラットフォームのオーバーヘッドなしで複数のクライアントをサポートするために必要な基本機能を提供します。Fast 設定, intuitive workflows, and a low learning curve make it easier to onboard new technicians and scale operations efficiently.
内部ITチームは、迅速な実装、簡素化されたパッチ適用、効果的なカスタマイズを必要としないツールの恩恵を受けます。1つの統合プラットフォームを通じてデバイスを監視、管理、サポートする能力は、ツールの乱立を減らし、運用コストを削減するのに役立つんだ。
使いやすさ、サポートの質、価値の提供時間で一貫して高い評価を受けているSplashtopは、ハイブリッドワーク、セキュリティ、サポートを管理するチームにとって信頼できる選択肢として際立ち続けています。
アナリストの認識: Gartner Market ガイド Inclusion
G2での強力な顧客フィードバックに加えて、Splashtopは2025年のGartnerエンドポイント管理ツール市場ガイドで代表的なベンダーとしても名を連ねました。この認識は、Splashtopの現代のエンドポイント管理ニーズを満たす能力に対する業界の認識の高まりを反映しています。
より多くの組織がITスタックを簡素化し、設定と維持が容易なツールを採用しようとする中で、このようなアナリストの検証は、さらなる信頼の層を追加します。Gartnerの参加は、G2を通じてユーザーがすでに報告していることを確認します: Splashtopは迅速で効率的かつ安全なエンドポイント管理の約束を果たしています。
パッチの自動化、脆弱性の監視、または全体的なデバイスの監視のための新しいツールを評価しているITチームは、顧客のフィードバックとアナリストの調査の両方に頼って意思決定をガイドできます。
最終的なポイント：ユーザーの信頼がSplashtopを際立たせます
今日のIT環境では、ソフトウェアの決定が実際の結果をもたらすんだ。長い設定時間、急な学習曲線、サポートの不足は、チームの進行を遅らせ、リスクを増大させる可能性があるよ。だからこそ、ピアインサイトが重要です。
G2の2025年夏のレポートの結果は、Splashtopが迅速な結果、信頼性の高いパフォーマンス、強力な長期的価値を提供する��ために実際のユーザーに信頼されていることを示しています。エンドポイント管理からリモートサポートまで、このプラットフォームは一貫して使いやすさ、セットアップのしやすさ、実装の速さで上位にランクされています。
これらの認識は、単なる賞以上のものです。これらは、特に厳しい予算、限られたリソース、または成長する環境を管理するIT専門家の日常のニーズにどれだけSplashtopが合致しているかを示しています。
なぜ3,000万人のユーザーがSplashtopを信頼しているのかをご覧ください
ITプロフェッショナルが何を言っているかを直接探る。SplashtopのG2プロファイルを訪問して、顧客レビューを読み、機能を比較し、プラットフォームがカテゴリ全体でどのように機能するかを確認してください。
IT管理を簡素化し、迅速な結果を提供するソリューションをお探しなら、無料トライアルを開始して、その違いを自分で確認してください。