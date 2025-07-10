2025 年のベスト ScreenConnect 代替品 – Splashtop
connectwise ScreenConnect と Splashtop を比較し、無料で Splashtop を使い始める
Splashtop が ScreenConnect の最良の代替手段である理由
Splashtop は、次の理由から、 connectwise ScreenConnect の優れた代替手段です。
Splashtop は、信頼性が高く 、セキュアリモートアクセス ソリューションです
Splashtopには、IT、ヘルプデスク、MSPsが必要とするすべての主要な機能が備わっています
3,000万人が使用しているSplashtopは、サードパーティのレビューサイトで 優れた顧客満足度評価 を受けています
Splashtopは セットアップ、管理、拡張が簡単で 、ITスタックを簡素化および統合できます
cloudとオンプレミスの両方の導入オプションを提供
ScreenConnectのSplashtopの代替品
社内の IT、ヘルプデスク、サポート向け
Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support (ライセンスプランごとに 10 台のコンピューター) と ScreenConnect Remote Support One で技術者ごとに年間節約
Splashtop Remote Support (ライセンスプランごとに 300 台のコンピューター) と ScreenConnect Standard または Premium の技術ごとに年間節約
Splashtop はユーザーごとの接続を制限しません
コンピューターと iOS および Android デバイスにオンデマンド サポートを提供します。
顧客がダウンロードできるように、独自のロゴとブランドでアプリをカスタマイズします。
Windows、Mac、Linux コンピューターへのいつでも無人アクセス。
バックグラウンドアクションを実行し、タスクマネージャーやレジストリエディターなどのシステムツールにアクセスします( AEM アドオンを使用)
柔軟なライセンス – リモートアクセスエンドユーザーおよび/またはリモートサポート技術者のライセンスを選択します。
capterra 平均ユーザー評価スコア
幸せなお客様から
Splashtopは私たちのすべての条件を満たしました。1つのスケーラブルなソリューションで、どこでも画面をリモート制御し、クライアントや社内スタッフのさまざまなデバイスをサポートすることができました。すべて、オンデマンドでアクティブ化できる非侵襲的で安全なソフトウェアを使用します。
Beyond Digital Solutions
幸せなお客様から
市場に出回っているすべてのソリューションを検討すると、Splashtop On-Premが最有力候補であることは明らかでした。コマーシャルチームとサポートチームの対応力により、私たちの決定は当然のことながら決断できました。私が受けたサポートに対して評価を付けることができたら、10/10 を付けます。
Amedis
セットアップ、拡張、管理が簡単なリモートアクセス
ハイブリッドワークとリモートワークは、新しい常態になりつつあります。従業員がダウンタイムを経験すると、生産性が大幅に低下する可能性があります。Splashtop は、管理対象コンピュータ、ユーザー、さらにはユーザー自身の個人用デバイスをサポートするための迅速かつ簡単な方法を提供します。
Splashtop のプラグ アンド ゴーの性質により、IT 部門の実装とエンド ユーザーのセットアップが容易になります。Splashtop Enterprise を既存の SSO と統合して、シンプルで安全なユーザー認証を実現します。Splashtop を既存のチケットシステムと統合します。一元化された Web 管理コンソールでユーザーとコンピューターを管理します。
高速、信頼性、セキュアリモートアクセス
Splashtop は、その信頼性により、ユーザー満足度で常に高い評価を獲得しています。あなたとあなたのチームは、高性能でクロスプラットフォームのリモートアクセスを体験できます。Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook デバイスからリモート デスクトップやその他のデバイスにアクセスできます。IT 部門は、任意のコンピューター、タブレット、またはモバイル デバイスにアクセスして、リモートサポートを提供できます。
さらに、Splashtop は、業界をリードするセキュリティ機能とプラクティス、および SOC 2、GDPR、CCPA、HIPAA などの業界および政府の標準と規制への準拠により、安心感を提供します。
Splashtopでより良いカスタマーサービス体験を得る
Splashtop は、優れた顧客サービスに取り組んでいます。Splashtop には、カリフォルニア、日本、台湾、中国、シンガポール、アムステルダムにサービス チームがあり、実際の人物と簡単に連絡を取ることができます。新規および既存のお客様は、Splashtop の国際電話回線に電話して、実際の人物と話すことができます。
問題を解決するためにサポートが必要な場合でも、アカウントについて質問がある場合でも、Splashtop チームはいつでもアクセスできます。
今すぐ Splashtop の無料トライアルを開始して、Splashtop が ScreenConnect の最良の代替品である理由を自分の目で確かめてください。開始するのにクレジットカードやコミットメントは必要ありません。