リモートアクセスソリューションを探しているとき、選択肢が多すぎて圧倒されることがあります。あなたの組織全体のデバイスやオペレーティングシステムに対応し、高性能でスケーラブルで安全なソリューションを見つける必要があります。では、なぜSplashtopを競合他社よりも選ぶのか？
Splashtopは、ビジネスの規模を問わず、どこからでもシームレスに作業できるよう設計されており、効果的で効率的かつ安全なリモートワークを実現するための堅牢な機能と高度なセキュリティを備えています。では、Splashtopが際立つ理由、競合するリモートアクセスソフトウェアよりも提供する利点、そして実際のユーザーの声を見てみましょう。
他のリモートアクセスソリューションにおける隠れたリスクと落とし穴
まず、リモートアクセスとサポートソリューションを使用する際にビジネスが直面するさまざまな課題を検討する必要があります。AnyDesk、TeamViewer、LogMeInなどのソリューションのレビューを見ると、多くの人々が直面する一般的な問題がいくつか見られます。
1. パフォーマンスの問題
リモートアクセスプラットフォームの最も重要な側面の一つはそのパフォーマンスですが、多くの企業がパフォーマンスの問題によ�って遅延に直面しています。もしソリューションがリモートデバイスに接続するスピードと信頼性を欠いている場合、ユーザーはプロジェクトの途中で接続が切れるため、常に中断を経験します。
例えば、AnyDeskのレビューでは、「正常に動作するか、亀のように遅くなるかが全く予測できない。このため、作業中にイライラせずにはいられない。」と述べられています。そのようなパフォーマンスの問題は、会社全体で生産性と従業員満足度の大幅な低下を引き起こし、時間的コストが増えるばかりです。
2. セキュリティの懸念
サイバーセキュリティ はすべての組織にとって非常に重要であり、多くの企業は PCI DSS、GDPR、 HIPAA準拠 のような特定の ITコンプライアンス 要件を持っています。これらの要件を満たさないと、企業のデータとネットワークがリスクにさらされ、大きな罰金が科され、顧客の信頼を失う可能性があります。調査によると、システムの指示はデータ漏洩の最も一般的なタイプで、全体の36%を占めており、強力なセキュリティ機能がなければ企業はリスクにさらされます。
例えば、TeamViewerは、2024年のAPT29によるサイバー攻撃や2020年のCVE-2020-13699脆弱性など、長年にわたって複数のセキュリティリスクに直面しています。その裏、追加対策を取らずにソフトウェアのセキュリティに依存していた組織は、重大なデータ侵害のリスクにさらされていました。
3. 互換性の問題
良いリモートアクセスソリューションは、すべてのデバイスやオペレーティングシステムで動作する必要があります。特定のデバイスに接続できない場合、その有用性は大幅に低下します。しかし、企業はよくリモートアクセスツールとの互換性の問題を報告します。これにより、従業員は特定のデバイスにソフトウェアを使用して接続できず、どこからでも仕事をする能力が著しく制限されます。
例えば、BeyondTrustのレビューの中には、Citrix、VMWare、RDS Gateway、その他の仮想化ソフトウェアと「ひどく互換性が悪い」という互換性の懸念が言及されています。
4. 制限された柔軟性
ビジネスにおいて成長と変化は常であり、企業はそれに対応できるソリューションを必要としています。スケーラビリティや適応性に欠けるプラットフォームは成長と生産性を遅らせる新たな障害を生む可能性があるため有害です。柔軟でスケーラブルなソリューションを見つけることが、リモートワークを効率的に保つために不可欠です。
5. 高コスト
どの企業も無制限の予算を持っているわけではないので、意思決定者はコストを慎重に考慮する必要があります。最初は手頃に見えるソリューションでも、追加機�能や隠れたコストが原因で予算を超えてしまうことがあります。隠れた料金や高価なアドオンを必要とせず、価格が明確で予測可能なソリューションを見つけることが重要です。
例えば、LogMeInのレビューの一つでは、「コストだけでもこの製品から離れるべき... LogMeInの価格モデルは控えめに言っても掠奪的で不公平です。」と述べられています。同様に、一部のAnyDeskのレビューでは、ユーザーが更新日よりもはるかに前にキャンセルを試みても、1年分の料金を支払わされることに対する懸念が示されています。
一流のリモートアクセスソリューションのクリティカルな特徴
課題とリスクを考えると、ビジネスはリモートアクセスソリューションを選ぶ際に何を探すべきでしょうか？必須の機能を知っていることで、意思決定者はビジネスに最適なオプションを特定し、必要なすべてが揃ったプラットフォームを選択していることを確認できます。以下の点に注意してください：
使いやすさ: 過度に複雑なソリューションは従業員を混乱させ、作業を遅らせます。ユーザーフレンドリーで迅速かつ簡単にリモートアクセスを可能にするソフトウェアを見つけることが不可欠であり、従業員は単一のクリックで接続し、複雑なセットアップをすることなく好みのデバイスから作業を行うことができます。
クロスプラットフォーム互換性: あなたのリモートアクセスソリューションがプラットフォームやオペレーティングシステムをまたいで機能しないのであれば、多くの従業員が仕事用のデバイスに接続できなくなります。クロスプラットフォーム互換性は、従業員がMac、PC、Androidデバイス、仮想デスクトップ、他のプラットフォームを使用していても作業を継続できるようにするために不可欠です。
セキュリティ: デバイス、ユーザー、データを安全に保つために強力で信頼性のあるサイバーセキュリティが不可欠です。さらに、企業は特定のコンプライアンス要件や規制を満たしていることを確認する必要があります。例えば、医療機関は HIPAA準拠のリモートアクセスソフトウェア を使用していることを確認したいと考えるでしょう。アカウントとデバイスを安全に保つためには、二要素認証、役割ベースのアクセス制御、特権アクセス管理 のようなセキュリティ機能を探しましょう。
スケーラビリティ: あなたの成長に対応できるプラットフォームが必要です。新しいユーザーやデバイスを追加するのはシンプルで苦痛のないプロセスであるべきなので、スケーラブルなソリューションを見つけることが必要です。
カスタマーサポート: 従業員が技術的な問題に直面したり、支援を必要とする場合、迅速に経験豊富なサポートエージェントとつながり、問題を解決できるようにするべきです。ベンダーを検討する際には、彼らのレビュー�をチェックし、信頼性があり、親しみやすい、24/7のカスタマーサポートを提供するかどうか確認し、従業員が援助を待たされないようにしましょう。
他のリモートアクセスソリューションよりSplashtopを選ぶべき5つの理由
市場には多くの強力で効率的なリモートアクセスソリューションがありますが、使いやすく、安全で、スケーラブルな優れたソリューションをお探しなら、Splashtopは間違いありません。
では、なぜあらゆる規模の企業がリモートアクセスにSplashtopを選ぶのでしょうか？いくつかの理由があります。
1. シームレスなクロスプラットフォーム接続
SplashtopはiOS、macOS、Android、Windows、Linux、Chromebook、仮想デスクトップを含む幅広いプラットフォームやオペレーティングシステム上で動作するよう設計されています。これにより、従業員は好みのデバイスを使用してリモートワークを行い、デバイスの種類に関係なく自分の仕事用コンピュータにシームレスに接続でき、プロジェクトやプログラム、ツールにアクセスできます。
2. 高性能リモートアクセス
Splashtopのリモートアクセスは、迅速かつ効率的で高性能に設計されています。4Kストリーミングを最大60fpsで実現し、iMac Pro Retina 5Kストリーミングを低遅延、4:4:4のカラー、高忠実度のオーディオで提供し、あらゆるリモートセッションをクリアでシームレスにします。
3. 強固なセキュリティ対策
Splashtopはセキュリティとプライバシーを重視して設計されており、デバイスとデー�タを安全に保つための高度なセキュリティ機能を幅広く含んでいます。これには、多要素認証、複数レベルのパスワードセキュリティ、スクリーンの自動ロックなどが含まれます。Splashtopはデータの処理、保存、またはアクセスを行わず、すべてのセッションはエンドツーエンドの暗号化で保護されています。
これにより、SplashtopはISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、CCPAなど、広範な業界および政府の基準に準拠しています。
4. 包括的な生産性ツール
優れたリモートアクセスソリューションは、単に一台のコンピュータを別のコンピュータに接続する以上のものを提供します。Splashtopの生産性ツールは、マルチモニターサポート、リモート印刷、ファイル転送、リモート再起動、USBデバイスのリダイレクトなど、リモートワークを効率的で簡単にするよう設計されています。
5. 柔軟でスケーラブルなソリューション
Splashtopは非常にスケーラブルなソリューションであり、あらゆる規模のビジネスのニーズに応えることができます。新しいデバイスの追加は迅速かつ簡単で、Splashtopはいくつかのプランを提供し、どのビジネスにも手頃な価格です。Splashtop Enterpriseはカスタマイズ可能なライセンスと価格設定を提供し、組織の規模と要件に合わせることができます。
Splashtopリモートソリューションがビジネスオペレーションをどのように変革しているか：実際のユーザーのフィードバック
Splashtopのウェブサイトの記事がSplashtopを賞賛するのは当然のことです。しかし、私たちの言葉を鵜呑みにする必要はありません。代わりに、実際のSplashtopのお客様の声を確認できます - 良い点（多くあります）、悪い点（非常に少ない）、その他すべて。
G2で、Splashtopは4.8/5の評価を受けています。ユーザーは「信頼できるサービスと素晴らしいカスタマーサポート」があるとSplashtopを称賛し、「今まで使った中で最高のリモートコントロールソフトウェア」と呼び、「旅行せずに自分の必要な仕事を自由に行える」と評価しています。
Capterraのユーザーも同様に喜び、Splashtopに4.7/5の星を付けています。 あるユーザーは次のように述べています：「他のすべてのRMMツールを試した後、Splashtopは新鮮な息吹のように感じられます。その軽量なデザインは安定した接続を提供します。」もう一人の顧客は、コストと制約のためにTeamViewerから切り替えた後、声を上げています、「Splashtopは実際にその主張を実現する希少なプログラムです…プログラムのインストールからレジストリエディタリングに至るまで、私がコントロールできないと拒否されたことは一度もありません。」
TrustRadiusのレビュアーも同様に感じており、Splashtopに8.8/10のスコアを与えています。そこにいるユーザーは Splashtopは「驚くほどシンプルで軽量なリモートアクセスソフトウェア」と言い、あるレビューアーはSplashtopについて「使いやすさ、能力、信頼性の面で期待を超えた」と述べています。
どこを見ても明らかなことがあります。それは、Splashtopの顧客がSplashtopの使いやすさ、機能、信頼性、セキュリティを愛しているということです。
迅速に展開し、中央で管理し、どのデバイスからも安全に接続：Splashtopリモートアクセス
市場に出回っている各リモートアクセスソリューションを比較することは課題ですが、選択肢を調査すると、Splashtopが優れた選択肢として際立っています。Splashtopは、小さく成長中の企業から大企業まで、すべての作業用コンピュータ、プログラム、プロジェクトに完全にアクセスし、どこからでも作業を容易にします。
Splashtopでは、有人アクセスと無人アクセス、高度なリモートセッションコントロール、統合、脆弱性インサイトなど、多彩な機能を備えた安全で高性能なリモートアクセスを手に入れることができます。柔軟なライセンスオプションは組織のニーズを満たすのに役立ち、成長に合わせてスケールアップできます。
