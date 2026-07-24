リモートアクセスにより、従業員はいつでもどこからでも、どのデバイスからでも仕事用のコンピュータに接続でき、場所を問わず働けるようになります。ただし、そのアクセスには、従業員がセキュアなツールを使用していない場合のセキュリティリスクも伴います。
従業員は、サイバーセキュリティを損なうような、管理されていないツールや危険な近道、広範なネットワークアクセスに頼ることなく、自宅から業務用コンピュータにアクセスできる必要があります。それを可能にするのが、ビジネス向けのリモートアクセスソリューションです。これにより、認可されたユーザーは自分のコンピュータに安全にアクセスでき、IT部門は引き続き管理を維持できます。
では、セキュアリモートアクセスに必要な要件、回避策によって生じるリスク、そして企業が安全なリモートワークをどのように促進できるかを見ていきましょう。
仕事用のコンピュータにリモートアクセスする最も安全な方法は何ですか？
業務用コンピュータにリモートアクセスする最も安全な方法は、Splashtop のようなビジネス向けのリモートアクセスソリューションを使用することです。優れたリモートアクセスプログラムには、エンドツーエンド暗号化、多要素認証（MFA）、一元化されたアクセス管理、ユーザーベースのアクセス許可、セッションの可視化といったセキュリティ機能が含まれており、確認済みで許可されたユーザーのみが特定のデバイスにアクセスでき、リモートセッションの安全性が保たれます。
リモートアクセスは、広範で無制限なものであってはなりません。重要なのは、特定され、管理されたリモートアクセスです。従業員は自分の業務用コンピュータやその他の許可されたデバイスにアクセスできるべきですが、それ以上は不要です。同様に、ITチームはアクセス許可を管理し、認証を適用し、アクティビティを確認し、必要に応じてアクセス許可を調整できる必要があります。
優れたリモートアクセスソリューションは、オフィスのコンピュータやネットワークを誰でも使える状態にすることなく、従業員が業務に必要なデバイス、ファイル、アプリケーションにアクセスできるようにする必要があります。これには、アカウントセキュリティ、アクセス制御、ポリシーの適用を組み合わせる必要がありますが、適切に実施すれば、リモートワークを迅速かつ効率的に行えるようになります。
一般的なリモートアクセスの回避策がリスクを生む理由
では、リモートワークにおいて、専用のリモートアクセスソフトウェアが重要なのはなぜでしょうか？リモートデバイスにアクセスする方法はほかにも��ありますが、それらは回避策が必要だったり、セキュリティ面で十分ではない可能性のあるツールに頼ったりすることになります。実際、こうした一般的な回避策には、いくつかの既知のリスクがあります。
1. RDPを直接公開すると、攻撃対象領域が広がる可能性があります
よくある回避策の1つは、デスクトップアクセスをインターネットに直接公開することです。これはリモートアクセスを提供する手早く簡単な方法に見えるかもしれませんが、ビジネスシステムに不要なセキュリティリスクと露出をもたらします。ファイアウォールルールやポート変更によってある程度のセキュリティ強化は可能ですが、一貫して安全に管理するのが難しく、信頼性に欠ける選択肢です。
要するに、RDPを直接公開することは、従業員がオフィスのコンピュータにアクセスできるようにする方法の中でも特にリスクが高く、一般的には避けるべきです。
2. VPNアクセスは、ユーザーに必要な範囲を超えて広くなる可能性があります
Virtual Private Networks (VPNs) は、リモートで働く従業員を支援するためによく使われますが、通常は特定のコンピュータへのアクセスではなく、ネットワークアクセス向けに構築されています。従業員が必要としているのがオフィスのデバイスだけである場合、広範なネットワークアクセスを提供するのは必要以上であり、さらなる複雑さやリスクを生む可能性があります。
3. コンシューマー向けリモートデスクトップツールにはビジネス向けの制御機能がない
リモートアクセス向けのコンシューマー向けツールはいくつかありま��すが、これらは個人利用のためだけに設計されています。企業向けのリモートアクセスには、役割の変更時にアクセスを削除または調整する機能に加え、一元化されたアクセス許可、認証制御、ログ管理など、より強力な管理機能が必要です。個人利用向けに設計された基本的なリモートアクセスツールには、企業に必要な一元化された制御、ログ管理、ポリシー適用機能が欠けていることがよくあります。
4. 仮想デスクトッププロジェクトは、このユースケースに必要な範囲を超える場合があります
仮想デスクトップやクラウドPCは、物理デバイスを完全に不要にするため、魅力的な選択肢に見えるかもしれません。ただし、これらを適切に機能させるには、特に組織の成長に伴って、通常は追加のインフラ、ライセンス、移行計画、管理が必要になります。さらに、すでに物理インフラに投資している企業にとって、仮想デスクトップへの全面移行はコストも時間もかかる取り組みになりかねません。
企業が既存のオフィスコンピュータへのセキュアリモートアクセスを必要としているだけであれば、専用のリモートアクセスソリューションの方が仮想デスクトップよりもはるかに実用的です。
リモートオフィスコンピュータアクセスに Splashtop がより安全に適している理由
安全なリモートワークのために、RDPの直接公開、VPNアクセス、仮想デスクトップ、一般向けのリモートデスクトップツールでは不十分だとしたら、何が有効なのでしょうか？ビジネス向けにセキュアリモートアク�セスが必要な場合、Splashtopは使いやすさ、シームレスな接続性、そして必要なエンタープライズグレードのセキュリティを提供します。これにより、従業員やITチームは、自宅や外出先で働いているときでもデバイスにリモートアクセスでき、不正なユーザーの侵入を防げます。
1. 割り当てられた業務用コンピュータにのみアクセス
Splashtopを使えば、ITチームは各ユーザーに作業用コンピュータへのアクセスを付与しながら、より広範なネットワークへのアクセスは付与せずに済みます。これにより、ネットワークのセキュリティを維持しながらシームレスなリモート接続を実現できるため、従業員は業務に集中できます。
2. リモートデスクトップのポートをパブリックインターネットに公開しない
Splashtopなら、より広い環境へのアクセスを開放することなく、従業員が安全に接続できます。これにより、RDPの直接公開やポートフォワーディング方式に伴うリスクを排除し、どこからでもアクセスを可能にしながらセキュリティを向上できます。
3. ITに一元管理を提供
ITチームはSplashtopを使用して、単一の使いやすいコンソールからユーザーの管理、デバイスの割り当て、認証設定の適用を行えます。これにより、ITエージェントに必要なものをすべて1か所の安全な場所に集約し、制御性と管理のしやすさが向上します。
4. 安全かつ生産的な在宅勤務をサポート
従業員は、オフィスのコンピュータで普段使用しているデスクトップ環境、ファイル、アプリケーション、設定にアクセスできます。これにより、自宅からでも使い慣れた作業環境を利用しながら、アクセスを企業の管理下に置くことができます。
リモートアクセスの安全性を支えるものは何ですか？
とはいえ、Splashtopのようなソリューションによるリモートアクセスは、ほかのアクセス手段と比べて何がそれほど安全なのでしょうか？優れたリモートアクセスソフトウェアには、デバイスやユーザーアカウントを保護するために設計された複数のセキュリティ機能が含まれています。具体的には次のとおりです。
ユーザーを確認し、アカウントセキュリティをパスワードだけに頼ることを減らすための多要素認証。
転送中のアクティビティとデータを保護するために役立つ、暗号化されたリモートセッション。
ユーザーベースのアクセス許可により、従業員は承認されたコンピュータにのみアクセスできます。
ユーザーの役割が変わった際に、アクセスの割り当て、変更、削除を行うための一元化された管理者コントロール。
リモートデスクトップのポートを公開しません。
アクティビティの可視性を高め、監査対応を向上させるためのセッションログ。
古いソフトウェアによるリスクや脆弱性を軽減するためのエンドポイントパッチ適用。
オフィス内とリモートのデバイスを保護するためのデバイスセキュリティ管理。
従業員の役割変更や退職時に、迅速にアクセスを削除。
複数のユーザーとコンピュータを利用するチーム向けの、拡張しやすい管理機能。
Splashtopがオフィスのデバイスに安全にリモートアクセスできるよう支援する方法
効率的で信頼性の高いリモートワークには、ビジネス利用向けに構築されたセキュアリモートアクセスソリューションが必要です。Splashtop Remote Accessを使えば、従業員は自宅から割り当てられたオフィスのコンピュータに安全に接続でき、企業はアクセスを管理するために必要なコントロールを利用できます。
1. オフィスのコンピュータへのセキュアリモートアクセス
Splashtopのリモートアクセスを使えば、従業員は自宅や外出先からでもオフィスのコンピュータに安全に接続できます。これにより、広範なネットワークアクセスを開放することなく、プロジェクト、ファイル、アプリケーション、専用ソフトウェアに簡単にアクセスでき、リモートワークを実現できます。
2. 一元化されたアクセス管理
Splashtopでは、ITチームが一元化されたダッシュボードから、ユーザー、アクセス許可、認証設定、デバイスの割り当てを管理できます。これにより、組織はリモートアクセスのルールとアクセス許可を簡単に管理できるほか、従業員の入社、退職、役割変更に合わせて、ユーザーのオンボーディングと管理もスムーズに行えます。
3. リモートアクセスアクティビティの可視性
SplashtopはIT��チームにリモートセッションとアクセスアクティビティの可視性を提供するため、誰がどのデバイスにいつアクセスしたかを確認できます。これにより、リモートワークを監督して不審な動作を特定できるほか、監査対応の強化やITコンプライアンスの向上にも役立ちます。
4. Splashtop AEMによるエンドポイント管理
ITチームが管理対象エンドポイント全体でより高い可視性と管理を必要とする場合、Splashtop AEM は、パッチ適用、インベントリ、アラート、修復機能を提供します。これにより、ユーザーがどこで働いていても、チームはオフィス内とリモートのデバイスを最新の状態に保ち、監視し、管理しやすくなります。
オフィスのコンピュータへの安全なアクセスのチェックリスト
では、リモートアクセスを利用する際に、最適なセキュリティを維持するにはどうすればよいでしょうか？リモートコンピュータアクセスを設定するための便利なチェックリストをまとめました。以下の手順に従えば、どこからでも自信を持って安全に作業できるようになります。
アクセスを承認済みユーザーのみに制限し、未承認のユーザーが接続できないようにしましょう。
各ユーザーには、必要なコンピュータのみに割り当てられていることを確認してください。
必須の多要素認証を設定します。
暗号化されたリモートセッションを備えたリモートアクセスソリューションを使用しましょう。
リモートデスクト�ップのポートが公開インターネットに公開されないようにしてください。
ITがアクセスを一元的に割り当てて管理できるようにします。
セッションログを設定します。
オフィスのデバイスにパッチを適用し、監視します。
アクセスをすぐに取り消せることを確認しましょう。
ユーザーに不要なネットワークアクセスを与えないようにしましょう。
Splashtopでオフィスのコンピュータへのセキュアリモートアクセスを実現
セキュアリモートアクセスでは、リモートデスクトップポートを公開したり、広範なネットワークアクセスを付与したり、管理されていないツールに依存したりすることなく、従業員が業務用デバイスに接続できる必要があります。適切なリモートアクセスソリューションがあれば、アカウントとデバイスを保護しながら、オフィスで働くのと同じ手軽さと利便性で、どこからでも安全に仕事ができます。
Splashtop Remote Accessは、従業員が自宅からオフィスのコンピュータにアクセスできるようにするための、安全で高パフォーマンスな方法を企業に提供します。暗号化されたリモートセッションと一元化されたIT管理機能により、デバイスやオペレーティングシステムをまたいでセキュアなリモート接続を提供します。一元化されたIT管理機能により、ITチームはセキュリティ設定、ユーザー、アクティビティを簡単に管理し、ネットワークの安全性を維持できます。
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