リモートアクセスは、社員がどこからでも生産性を維持するのを助け、ITチームにサポートの柔軟性を与えます。しかし、セキュリティが未設定の場合、攻撃者にとって高価値な侵入点を作り出すことにもなりかねません。
パスワードだけではリモートアクセスを保護するのに十分ではありません。ハイブリッド従業員、ITチーム、ベンダーがオフィス外からビジネスシステムに接続する際、組織はアカウントとリモートセッションを保護するために、より強力な認証が必要です。
2段階認証はリモートアクセスを保護する効果的な方法です。これはログイン時に2段階認証を追加するので、盗まれたパスワードだけではリモートセッションにアクセスできません。
それを念頭に置いて、2段階認証が何であるか、リモートアクセスにとってなぜ重要なのか、そしてそれを効果的に設定する方法を見てみましょう。
リモートアクセスのための二要素認証とは？
二段階認証（2段階認証）は、ユーザーがログインする際に、パスワードを補完するプロセスです。これは、認証アプリのプロンプト、ワンタイムコード、またはハードウェアトークンなどの追加要素を必要とします。これにより、たとえパスワードが盗まれても、追加の認証なしでは泥棒がユーザーのアカウント�にログインすることはできません。
リモートアクセスの場合、2段階認証によりリモートコンピュータ、アプリケーション、サーバー、およびサポートセッションが保護されます。リモートアクセスは、ユーザーがどこからでも任意のデバイスで接続できるため、ユーザーの確認とアカウントを不正侵入されたパスワードから保護することが非常に重要です。
多要素認証 (MFA) の一部として、2段階認証があります。しかし、この記事の目的では、特に2段階認証について見ていきます。
リモートアクセスのための一般的な2段階認証方法には以下が含まれます：
認証アプリのプッシュ承認
認証アプリの一時パスコード
対応している場合のSMSまたはメールの確認コード
ハードウェアセキュリティキーまたはトークン
信頼できる認証フローに結びつけられた生体認証
リモートアクセスが2段階認証を必要とする理由
リモートアクセスは、従業員がどこからでも作業できるようにし、それには、機密システム、社内ファイル、管理ツール、ビジネスクリティカルなデバイスへの接続が含まれます。それらの接続は、ITコンプライアンスと事業継続の両方のためにセキュアでなければなりません。良好なアカウントセキュリティがなければ、1つのパスワードが侵害されるだけで壊滅的な影響を及ぼす可能性があります。
攻撃者がパスワードを盗む方法はたくさんありますが、フィッシング、資格情報の再利用、ブ��ルートフォース攻撃などが含まれます。二次のアクセスセキュリティがないと、ログイン情報が盗まれるだけで、攻撃者が機密データや重要なシステムにアクセスすることができます。2段階認証は、ログイン時にユーザーに身元確認を求めることで、セキュリティの層を追加します。
リモートアクセスにおける2段階認証の利点は次のとおりです：
盗まれた資格情報による不正ログインのリスクを低減
リモートワーカー、契約者、およびIT管理者のための改善されたセキュリティ
無人アクセスと特権アカウントの保護を強化しました
規制環境におけるコンプライアンスと監査要件のサポート
ビジネス利用に十分にセキュアなリモートアクセスへの自信
リモートアクセスの2段階認証を設定する前に
2段階認証を有効にする前に、展開計画を慎重に立てておくと良いでしょう。誰がリモートアクセスを必要としているか、どのシステムに接続するのか、どのように認証するのか、そしてどのような復旧オプションが利用可能かを確認することで、混乱を減らし、避けられるセキュリティギャップを回避するのに役立ちます。
リモートアクセスに二段階認証を設定する際は、必ず次の点に注意してください：
リモートアクセスを使用している人と、彼らが接続しているシステムを特定する
どのリモートアクセスツールやアクセスパスが使用されているかを特定する
どのユーザーまたはグループが2段階認証を使用する必要があるかを決定する
サポートしたい2段階認証の方法を選択してください
ユーザーが選択した認証方法に登録されていることを確認してください。
ロックアウトを防ぐためにバックアップアクセスと復旧手順を準備する
小規模なパイロットグループでテストする
ユーザーをトレーニングして、何が変わるのか、何をする必要があるのかを説明します
リモートアクセスのための2段階認証の設定方法
リモートアクセスソフトウェアのために2段階認証を設定するとき、すべてのアカウントで適切に実施し、プロセスがスムーズに動作することを確認する必要があります。これらの7つのステップに従うと、信頼性のある認証でリモートアクセスを効率的にセキュリティで保護できます。
ステップ 1: リモートアクセス環境を確認する
2段階認証を設定する前に、リモートおよびハイブリッドの従業員のアクセス経路を理解しておく必要があります。これにはオフィスコンピュータへのリモートアクセス、ITチームのためのリモートサポート、サーバーに対するベンダーのアクセスなどが含まれます。特定の詳細は会社によって異なり、リモートアクセスプラットフォーム、VPN、RDP、またはクラウドベースのアクセスサービスを利用しているかどうかに依存します。
ステップ2：どこで2段階認証を強制するか選択
2段階認証は、環境に応じて異なる層で適用することができます。これは、アイデンティティまたはシングルサインオンレイヤー、リモートアクセスプラットフォーム内、リモートデスクトップゲートウェイまたはブローカーレイヤー、またはエンドポイントログインレイヤーでの実施を含むことができますが、どのレイヤーが企業に最適かは、アクセスアーキテクチャ、ユーザーエクスペリエンスの目標、および管理制御の要件に依存します。
ステップ 3: 認証方法を選択
2段階認証には、アプリベースのプロンプト、使い捨てパスコード、ハードウェアキーなど、さまざまなタイプがあります。セキュリティと復旧オプションを提供しつつ、従業員が簡単に使える方法を選ぶことが重要です。これにより、従業員は最小限の手間で接続できます。社員が採用し、継続的に使用する方法を選んでください。
ステップ 4: ユーザーとデバイスの登録
2段階認証は、ユーザーが自分の身元を確認するための2番目の方法を登録することに依存しています。これには、認証アプリの登録、電話や他の二次デバイスの確認、または対応するハードウェアトークンの登録が含まれます。組織はユーザーグループごとにポリシーを割り当て、問題が発生した場合に備えてフェールバックまたは復旧オプションを維持する必要があります。登録が不完全だと、展開の問題を引き起こし、ユーザーが安全にログインできないことがあります。
ステップ5: リモートアクセスの2段階認証ポリシーをオンにする
ユーザーが登録されると、リモートアクセスに対して2段階認証を適用し始めることができます。2段階認証が必要な場合、信頼されたデバイスオプションが許可されているかどうか、特権ユーザーや機密システムにはより厳しいアクセス要件を適用すべきかどうかのポリシーを設定してください。
ステップ6: ログインフローをエンドツーエンドでテストする
テストは常に重要です。2段階認証をオンにすると、誤って誰もがアカウントから締め出されてしまうかもしれません。ログインフローをテストすることをお勧めします。これには、正常にログインできるかどうか、ログイン失敗時の動作、新しいデバイスやパスワードリセット後の2段階認証の挙動、アカウントのバックアップとリカバリーが含まれます。これらのテストは、セキュリティとユーザビリティの両方を確認する必要があります。ユーザーがログインフローを正常に完了できるかどうか、リカバリーコードとバックアップアクセスが予想どおりに機能するかどうかを含みます。
ステップ7: 幅広く展開してモニタリングする
2段階認証のポリシーが設定され、テストに合格したら、それらを組織全体に拡大できます。しかし、それで作業が終わったわけではありません。ネットワークを監視し、ポリシーを微調整することは依然として重要です。失敗したログイン試行、異常なアクセス試行、ロックアウトを監視して不審な行動を特定し、ヘルプデスクのチケットとユーザー登録完了を監視して対処すべき問題を特定してください。サイバーセキュリティ は継続的なプロセスであるため、セキュリティの監視と改善は不可欠です。
リモートアクセスに2段階認証を設定する��ための一般的な方法
組織は、そのニーズと好みに応じて、2段階認証を設定するためのいくつかの異なる方法があります。それぞれにメリットがあるので、意思決定者は選択肢を検討し、自社に最も適したものを選ぶべきです。
一般的な2段階認証の方法には以下があります：
リモートアクセスプラットフォームを介した2段階認証
多くのリモートアクセスソリューションは、管理者がプラットフォーム内で直接2段階認証を有効にすることを可能にします。これにより、セットアップが容易になり、中央集中的なポリシー管理を提供し、2段階認証を有効にするために複数のセキュリティコンポーネントを混在させる必要性を減らします。組織は、プラットフォームが必要な認証方法、ポリシー、およびアイデンティティワークフローをサポートしていることを確認する必要があります。
2段階認証をIDプロバイダーまたはSSOプラットフォームを通じて
多くの組織がすでにシングルサインオン (SSO) または他のアイデンティティプロバイダーを利用して認証を強制しています。これは、彼らがすでにアプリやリモートツール間で一貫したアクセスポリシーを強制できる認証アプリを導入しており、従業員がすでに登録して使用しているものであり、リモートアクセスソフトウェアと共に使用できることを意味します。このアプローチは、SSOやアイデンティティプロバイダを通じて認証を集中的に管理している組織にとって、しばしば適合します。
エンドポイントログインレイヤーでの2段階認証
いくつかの環境では、リモートアクセス�ソリューションを起動する際ではなく、デバイスのログイン段階で追加の認証が必要です。これは、ユーザーのアカウントに加えて、リモートデバイスに追加のセキュリティ層を提供するのに役立ちます。ローカルおよびリモートのサインインを保護するのに役立ちますが、あなたのソリューションによっては、それを実装することが複雑になる場合があります。
リモートアクセスで2段階認証を有効化する際に避けるべき一般的なミス
2段階認証はリモートアクセスにおける強力なセキュリティツールですが、組織はそれを有効にするときにいくつかのミスを犯すことがあります。これらの過ちは、一見小さいように見えてもサイバーセキュリティに大きな影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
一般的な2段階認証の間違いには以下が含まれます。
ユーザーがアカウントに登録される前に施行をオンにすると、ユーザーをアカウントから閉め出す可能性があります。
弱い認証方法や不便な認証方法に依存すると、それらはわずかなセキュリティしか提供せず、生産性を落とすことになります。従業員をイライラさせ、作業を遅らせるからです。
バックアップとリカバリーオプションの計画を怠ると、ユーザーが2段階認証にアクセスできなくなった場合にロックアウトや不要な中断が発生する可能性があります。
例外を考慮せずに、すべてのアカウントに同じポリシーを適用する。
リモートアクセスワークフローを導入前にテストしないと、エ�ラーや問題を見逃してしまう。
リモートでシステムにアクセスする第三者のベンダーや契約者を無視すること。
セットアップを完了したが、その後のログインアクティビティを監視できなかった。
組み込みの2段階認証を備えたリモートアクセスソリューションに何を求めるべきか
それでは、2段階認証の設定方法や避けるべきミスを知ったので、次に考えるべきことを見つめ直しましょう。すべてのリモートアクセスソリューションや認証アプリが同じように作られているわけではないので、自分のニーズを考慮し、それに合ったツールを見つけることが重要です。
リモートアクセスソリューションで次の点を探してください。
カスタマイズと柔軟性を可能にする簡単な2段階認証設定とポリシー管理。
ユーザーは面倒なく確実に接続できる、セキュアリモートアクセスのサポート。
さらなるセキュリティを維持するための集中管理されたユーザーとデバイスのコントロール。
アクセス活動のログ記録と可視化によって、疑わしい行動を特定します。
優れたパフォーマンスとユーザーフレンドリーな機能により、セキュリティが生産性に摩擦を生じさせません。
SSO、アクセス制御、監査準備など、より広範なセキュリティ要件への互換性。
Splashtopが2段階認証を使用してどのようにセキュアなリモートアクセスをサポートするか
不要な複雑さを避けつつ安全なリモートアクセス��を望む組織向けに、Splashtopはリモートセッションを保護しながらユーザー体験をシンプルに保つための実用的な方法を提供します。Splashtop リモートアクセスは、どこからでもコンピュータへのセキュアで信頼性の高いアクセスを実現するために設計されており、そのセキュア接続アプローチの一環として2段階認証を含むセキュリティ機能を備えています。
より広範なITとセキュリティ要件を持つチーム向けに、Splashtop EnterpriseはSSO/SAML、詳細なアクセス許可、SIEMログ記録、IPホワイトリスト登録などの高度なセキュリティと管理機能を追加します。それにより、組織はユーザー、デバイス、および環境全体でリモートアクセスの管理をよりコントロールできます。
これは、より複雑なレガシーリモートデスクトップスタックを組み合わせることなく、リモートアクセスのセキュリティを向上させたい企業にとってSplashtopを適合させる要因です。2段階認証を後から追加するのではなく、Splashtopを使用して、セキュアなリモートアクセスを中央集権的な制御で提供し、円滑な展開体験をチームに提供できます。
セキュアリモートアクセスは強力な認証から始まります。
リモートアクセスは常に強力な認証と組み合わせるべきであり、2段階認証は不正アクセスのリスクを軽減する最も効果的な方法の一つです。盗まれたパスワードだけでリモートセッションの扉を開くことはできないはずです。
2段階認証を効果的に展開するためには、組織はリモートアクセス環境を見直し、適切な強制ポイントを選定し、ユーザーを適切に登録し、ログインとリカバリのフローをテストし、展開後に問題がないか監視する必要があります。目標は、単に2段階認証をオンにするだけでなく、それを安全で、使いやすく、管理可能な方法で実装することです。
セキュアリモートアクセスは、あまりにも複雑である必要はありません。適切なアプローチとプラットフォームを使用することで、組織はリモートアクセスをサポートしながら、誰がどのように接続できるかをより強く管理することができます。
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