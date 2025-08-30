メインコンテンツへスキップ
An iPad and an iPhone, connected via remote access software from Splashtop.

iPadからiPhoneにリモートアクセスする方法

Verena Cooper
所要時間 7分
更新済み
ITチームやサポートのプロにとって、iPadからエンドユーザーのiPhoneにリモートでアクセスして画面を見ることができるのは、トラブルシューティングやガイダンスの提供、効率的なサポートを確保するために非常に役立ちます。iOSデバイスは完全なリモートコントロールを許可していませんが、SplashtopはIT技術者がiPhoneの画面をリアルタイムで安全に見ることを可能にし、問題の診断と解決を容易にします。

Splashtopを使用すれば、ITプロフェッショナルはiPadから直接リモートサポートを提供でき、どこからでもエンドユーザーを支援する柔軟性を提供します。このガイドでは、前提条件、セットアッププロセス、セキュリティの考慮事項、およびSplashtopを使用してiPadからiPhoneの画面にシームレスにアクセスして表示する方法をカバーします。

iPadからエンドユーザーのiPhoneにリモートアクセスするための前提条件

リモートアクセスをiPadからエンドユーザーのiPhoneに設定する前に、リモートサポートのために、次の要件を満たしていることを確認してください。

1. 対応デバイスとソフトウェア

iPhone（エンドユーザーのデバイス）とiPad（技術者のデバイス）は、リモートアクセスツールとの互換性を確保するために、最新のiOSバージョンを実行している必要があります。一部の機能は古いモデルや古いソフトウェアでは利用できない場合があります。

2. 信頼性のあるインターネット接続

リモートアクセスはインターネット接続に依存しているため、両方のデバイスは安定したWi-Fiネットワークまたは強力なセルラー信号に接続されている必要があります。これにより、ラグや切断を避けることができます。

3. エンドユーザーのiPhoneでの画面共有許可

iOSデバイスは完全なリモートコントロールを制限していますが、Splashtopを使用すれば画面共有が可能です。エンドユーザーは、技術者のiPadと画面を共有するために、iPhoneで画面録画とブロードキャストの許可を有効にする必要があります。

4. セキュアなアクセスとプライバシー

エンドユーザーのiPhoneにリモートアクセスする際のセキュリティを維持するために：

  • Splashtopのような信頼できるリモートアクセスソフトウェアを使用し、暗号化と安全な接続を提供します。

  • エンドユーザーがプライベートでセキュアなネットワークにいることを確認し、セキュリティリスクを最小限に抑えます。

  • アプリがAppleのプライバシーポリシーに準拠していることを確認し、ユーザーデータを保護します。

5. セキュリティのためのセッションベースのアクセス

iPhoneの完全なリモートコントロールは不可能なため、Splashtopはエンドユーザーが手動でセッションを開始するセッションベースのアプローチを使用します。エンドユーザーはSplashtop SOSアプリからセッションコードを生成し、画面共有が始まる前に技術者に提供する必要があります。

これらの前提条件を満たすことで、IT技術者はどこからでも効率的にエンドユーザーをサポートできます—iPadだけを使用しても。次のセクションでは、Splashtopを使用したリモートアクセスの設定手順をステップバイステップで説明します。

iPadからエンドユーザーのiPhoneへのリモートアクセスを設定する7つの簡単なステップ

Splashtopを使用してiPadからエンドユーザーのiPhoneにリモートサポートを提供するのは簡単で効率的です。従業員、顧客、またはクライアントをサポートする際には、iPhoneの画面をリアルタイムで見ながらトラブルシューティングの手順をガイドできます。始めるには、次の手順に従ってください。

ステップ1: エンドユーザーにSplashtop SOSアプリをインストールするよう指示します

サポートを受ける人は、必要なSplashtopアプリをインストールする必要があります:

  • エンドユーザーにApp StoreからSplashtop SOSアプリをiPhoneにダウンロードしてインストールするよう指示します。

  • iPad（技術者のデバイス）にSplashtop Businessアプリをインストールします。

ステップ2: エンドユーザーにSplashtop SOSアプリを開くよう依頼します

Splashtop SOSアプリがインストールされたら、エンドユーザーはiPhoneでアプリを起動する必要があります。アプリはセッションコードを生成し、リモートセッションを開始するために技術者であるあなたと共有する必要があります。

Step 3: ガイド the End-User to Enable Screen Sharing

iOSは完全なリモートコントロールを許可していないため、エンドユーザーは画面共有を手動で有効にする必要があります：

  • iPhoneのコントロールセンターを開くように依頼します：

  • ホームボタン付きのiPhone: 画面の下から上にスワイプします。

  • ホームボタンなしのiPhone: 画面の右上から下にスワイプします。

  • 画面録画ボタンを長押しするように指示します。

  • Splashtop SOSをリストから選択するように指示し、Start Broadcastをタップさせてください。

ステップ4: iPadでセッションコードを入力します

iPadでSplashtop Businessアプリを開き、次の手順に従います：

  • 接続画面を開くには、SOSアイコンをタップします。

  • エンドユーザーが提供した9桁のセッションコードを入力します。

  • 接続をタップしてセッションを開始します。

ステップ5: iPadでエンドユーザーのiPhone画面を表示します

接続が確立されると、iPadでリアルタイムでiPhoneの画面を見ることができます。iOSは直接コントロールを許可していませんが、ユーザーにトラブルシューティングの手順をガイドし、問題を特定し、明確な指示をリモートで提供することができます。

ステップ6: より良いサポートのために表示コントロールを使用します

セッション中に、次のことができます：

  • より良い表示のために画面を時計回りに回転させます。

  • 表示サイズを調整します（スケールまたはオリジナルサイズ）。

  • より没入感のある体験のためにフルスクリーンモードに入ります。

  • 問題を記録したり、視覚的なガイダンスを提供するためにスクリーンショットを撮ります。

ステップ7: エンドユーザーにセッションを切断するよう指示します

サポートセッションが完了したら、接続が適切に閉じられていることを確認します：

  • エンドユーザーにSplashtop SOSアプリを再度開くよう依頼します。

  • Instruct them to tap 切断する to end the セッション and stop the screen broadcast.

IT技術者は通常iPadからリモートサポートを提供しませんが、Splashtopのおかげで、コンピュータがなくてもどこからでもエンドユーザーを支援できます。これらの簡単な手順で、iPadからiPhoneの問題を効率的にトラブルシューティングし、ユーザーが迅速かつ簡単に問題を解決できるように支援できます。

次のセクションでは、すべてのセッションでセキュアで安全なリモートアクセスを確保するためのベストプラクティスを説明します。

iPadとエンドユーザーのiPhone間の安全なリモートアクセスのためのセキュリティ考慮事項

iPadからエンドユーザーのiPhoneにリモートサポートを提供する際には、常にセキュリティを優先する必要があります。セキュアで制御された接続を確保することは、IT技術者とエンドユーザーの両方を潜在的な脆弱性から保護するのに役立ちます。これらのベストプラクティスに従って、安全でセキュアリモートアクセスを行いましょう。

信頼できるリモートアクセスソフトウェアを使用する

  • Splashtopのような信頼できる検証済みのリモートアクセスソフトウェアのみを使用し、セキュアで暗号化された接続を提供します。

  • ソフトウェアがAppleのセキュリティポリシーに準拠し、ジェイルブレイクのようなリスクのある設定を必要としないことを確認してください。

インターネット接続をセキュアにする

  • エンドユーザーに、セキュリティリスクを最小限に抑えるために、公共Wi-Fiではなくプライベートで暗号化されたWi-Fiネットワークに接続するよう依頼します。

  • セルラーデータを使用する場合、エンドツーエンドの暗号化で接続が保護されていることを確認し、不正アクセスを防ぎます。

2段階認証を有効にする (2段階認証)

  • 利用可能な場合は、リモートアクセスアカウントで2段階認証を有効にして、セキュリティをさらに強化してください。

  • 不正なログインを防ぐために、強力でユニークなパスワードを使用します。

接続を手動で監視および承認する

  • 常時オンのリモートアクセスを使用せず、エンドユーザーに一時的なセッションコードを共有して各セッションを手動で承認させます。

  • 予期しない接続要求に注意し、受け入れる前にその正当性を確認してください。

デバイスとアプリを最新の状態に保つ

  • 技術者のiPadとエンドユーザーのiPhoneの両方が最新のiOSバージョンを実行していることを確認し、セキュリティアップデートを受け取ります。

  • Splashtop SOSおよびSplashtop Businessアプリを更新し、互換性とセキュリティを維持します。

権限とアクセスログを確認する

  • アプリのアクセス許可を確認し、画面共有など必要な機能にのみアクセスを付与してください。

  • リモートアクセスツールがセッションログを提供している場合、定期的にチェックして異常な活動を検出します。

セッションが適切に切断されていることを確認する

  • サポートセッションが完了したら、Splashtop SOSアプリでエンドユーザーに手動でセッションを切断するよう指示し、不正な閲覧を防ぎます。

  • iPadでSplashtop Businessアプリを閉じ、バックグラウンドでアクティブなセッションが残らないようにします。

SplashtopでiPadからiPhoneにセキュアにアクセス

Splashtopは、IT技術者やサポートのプロがiPadからエンドユーザーのiPhone画面にリモートでアクセスし、シームレスなリアルタイムリモートサポートを可能にします。技術的な問題をトラブルシューティングしたり、従業員をセットアッププロセスでガイドしたり、顧客のデバイスをサポートしたりする際に、Splashtopは安全で信頼性が高く、手間のかからないソリューションを提供します—iPadだけを使用しても。

なぜSplashtopをリモートiPhoneサポートに選ぶのか？

  • 迅速かつ簡単なセットアップ – エンドユーザーは単にiPhoneにSplashtop SOSアプリをインストールし、セッションコードを提供するだけで、iPadのSplashtop Businessアプリから即座に接続できます。

  • セキュアで暗号化された接続 – Splashtopはエンタープライズグレードの暗号化を使用して、すべてのリモートサポートセッションがプライベートで保護されていることを保証します。

  • Real-Time Screen Viewing – Experience smooth, low-latency screen mirroring, making it easy to diagnose issues and ガイド users through troubleshooting.

  • ITプロフェッショナルとサポートチームに信頼されています – Splashtopは、ITチーム、MSP、世界中の企業が迅速で効果的なiPhoneサポートを提供するために使用する受賞歴のあるリモートサポートソリューションです。

Splashtopを無料で試す

リモートアクセスとサポート機能を強化する準備はできましたか？Splashtopの無料トライアルにサインアップして、iPadからリモートiPhoneサポートを提供するのがどれほど簡単かを体験してください。

FAQ

iPadからiPhoneにセルラーネットワークを介してリモートアクセスすることは可能ですか？
Splashtopを使ってiPadから複数のiPhoneにアクセスできますか？
iPhoneにiPadからアクセスするには、同じWi-Fiネットワークにいる必要がありますか？
iPhoneがロックされているか待機モードのときに、iPadからアクセスできますか？
iPhoneとiPadが異なるiOSバージョンを実行している場合でも、リモートアクセスは可能ですか？

