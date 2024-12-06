メインコンテンツへスキップ
Splashtop Secure Workspace
サードパーティアクセスのセキュリティ

一時的な労働者、契約者、ベンダーの柔軟で迅速なオンボーディングとオフボーディング。

Icon representing just in time application sharing

エージェントレスアクセス

サードパーティのユーザーが追加のソフトウェアをインストールせずにアプリケーション、リソース、またはエンドポイントに接続できるようにします。

RDP、SSH、Webアプリケーションなどの人気プロトコルをサポートし、アクセスをシームレスでデバイスに依存しないものにします。

Icon representing conditional access

ジャストインタイム (JIT) アクセス

管理者の資格情報を共有せずに、共有可能なリンクを通じて特定のリソースへの安全で時間制限付きのアクセスを可能にし、資格情報の盗難リスクを軽減します。​

最小限の権限を強制し、セキュリティポリシーに従い、有効期限後にアクセスを自動的に取り消してリスクを最小限に抑えます。​

Shield and lock icon representing Zero Trust Access

オンデマンドアクセス

Microsoft TeamsやSlackのようなコラボレーションツールと統合し、アクセスリクエストを効率化します。

個人やチャンネルにリアルタイムで通知し、管理者やマネージャーがこれらのプラットフォーム内で直接リクエストを承認または拒否できるようにします。

Video camera file icon representing session recording

詳細アクセス制御

特定のリソースへのポリシー駆動型アクセスを提供し、サードパーティユーザーが必要なものだけにアクセスすることを保証します。

最小権限の原則を適用し、広範なアクセスに関連するセキュリティリスクを軽減します。

Live icon

セッションの監視と録画

リモートセッション中のユーザー活動のリアルタイム監視、終了、および録画を提供し、可視性と責任を強化します。

トラブルシューティング、セキュリティ分析、またはトレーニングのための安全な再生を可能にします。

Unplug icon representing session termination

リモートブラウザ分離（RBI）​

SaaSアプリケーションや機密内部リソースにアクセスするサードパーティユーザーのための安全なブラウジングを確保し、データ漏洩や不正アクセスを防ぎます。​

ブラウザセッションを隔離して、マルウェア、フィッシング、その他のウェブベースの脅威から保護し、組織の機密データを守ります。

Splashtop Secure Workspace Share Access As A Link dialog

アプリケーション「Just-In-Time」共有リンク

使いやすいセキュアなリンクを通じてアクセスを提供します。

Splashtop Secure Workspace Policy settings screen

条件付きアクセス

時間、場所、デバイスの状態などに基づいて条件付きアクセスのポリシーを設定しましょう！

第三者アクセスのセキュリティ確保：Splashtopのジャストインタイムアプローチ

ITの世界では、サードパーティアクセスの必要性は否定できませんが、それは無視できないサイバーセキュリティリスクをもたらします。

サードパーティおよび一時ユーザーのセキュアアクセスを簡素化する方法

今日の相互接続されたビジネス環境では、ベンダー、契約者、パートナー、サプライヤーなどの外部関係者とのコラボレーションが一般的です。

Splashtop Secure WorkspaceでWebアプリのセキュリティをマスターする

今日、組織はますますリモートで作業を行い、クラウドベースのシステムに移行し、ビジネスの過程で外部の契約者と協力しています。

チュートリアルビデオ: 一時アクセス共有とセッションコントロール

このビデオは、Secure Workspaceのセキュアアクセスと共有コントロールの概要です。

チュートリアルビデオ: エージェントレスとBYODアクセス

このビデオは、Secure Workspace Webポータルの概要を示し、ITマネージャーがこのオールインワンアプリケーションランチャーを使用してRDPおよびVNCアプリケーションを起動する方法を示しています。

即時かつ安全なサードパーティアクセスのための最新ソリューションを体験

