エージェントレスアクセス
サードパーティのユーザーが追加のソフトウェアをインストールせずにアプリケーション、リソース、またはエンドポイントに接続できるようにします。
RDP、SSH、Webアプリケーションなどの人気プロトコルをサポートし、アクセスをシームレスでデバイスに依存しないものにします。
ジャストインタイム (JIT) アクセス
管理者の資格情報を共有せずに、共有可能なリンクを通じて特定のリソースへの安全で時間制限付きのアクセスを可能にし、資格情報の盗難リスクを軽減します。
最小限の権限を強制し、セキュリティポリシーに従い、有効期限後にアクセスを自動的に取り消してリスクを最小限に抑えます。
オンデマンドアクセス
Microsoft TeamsやSlackのようなコラボレーションツールと統合し、アクセスリクエストを効率化します。
個人やチャンネルにリアルタイムで通知し、管理者やマネージャーがこれらのプラットフォーム内で直接リクエストを承認または拒否できるようにします。
詳細アクセス制御
特定のリソースへのポリシー駆動型アクセスを提供し、サードパーティユーザーが必要なものだけにアクセスすることを保証します。
最小権限の原則を適用し、広範なアクセスに関連するセキュリティリスクを軽減します。
セッションの監視と録画
リモートセッション中のユーザー活動のリアルタイム監視、終了、および録画を提供し、可視性と責任を強化します。
トラブルシューティング、セキュリティ分析、またはトレーニングのための安全な再生を可能にします。
リモートブラウザ分離（RBI）
SaaSアプリケーションや機密内部リソースにアクセスするサードパーティユーザーのための安全なブラウジングを確保し、データ漏洩や不正アクセスを防ぎます。
ブラウザセッションを隔離して、マルウェア、フィッシング、その他のウェブベースの脅威から保護し、組織の機密データを守ります。
アプリケーション「Just-In-Time」共有リンク
使いやすいセキュアなリンクを通じてアクセスを提供します。
条件付きアクセス
時間、場所、デバイスの状態などに基づいて条件付きアクセスのポリシーを設定しましょう！
チュートリアルビデオ: 一時アクセス共有とセッションコントロール
このビデオは、Secure Workspaceのセキュアアクセスと共有コントロールの概要です。
チュートリアルビデオ: エージェントレスとBYODアクセス
このビデオは、Secure Workspace Webポータルの概要を示し、ITマネージャーがこのオールインワンアプリケーションランチャーを使用してRDPおよびVNCアプリケーションを起動する方法を示しています。